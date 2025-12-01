【專欄】毫不講理的野蠻民族



文/周倪安(台聯黨主席、前立法委員)

在日前日本總理高市早苗提出對東亞安保的問題後，中國馬上發動對日的文攻武嚇，除了外交上揚言斬首的「戰狼言論」，在黃海針對性的軍事演習，在中國國內外，也發起了仇日的文宣戰、網路戰。

「中華民族」的近代形塑，本身就是依靠對日本的仇恨建立出來。每當中國內部民心動盪時，統治者就會藉由仇日動員，來重新調整社會輿論的關注議題。在台灣兩蔣時代做過、馬英九也有操作過；而在中國的習近平，不過是延續五四運動以及毛澤東以來的作風罷了。

廣告 廣告



在近日，包括濱崎步、大槻真希等正在中國舉行海外演唱會的日本歌手，都遭到了中國非常無禮的對待，前者在無預警的情況下，被文化當局取消了演唱會演出；後者則是在演唱到一半時，被勒令斷電取消。

很多有識之士也發現到，中國人所謂不容許「吃飯砸鍋」，也就是為了中共政治上的需要，而容不得中國內外所有人的經濟行為，是完全欠缺契約精神的。在濱崎步與大槻真希兩位藝人的遭遇下，更可見到中共這套標準相當沒有原則；明明問題就是出在中國長年來對於周遭國家的武力恫嚇與騷擾，卻用擴大「仇日」的行為傷及跟政治沒有關係的藝人，可見得其無限上綱的程度多麽嚴重。

對待跟政治沒有關係的藝人如此粗暴，做事毫不講理的中國，已經讓日本人民及朝野政黨都感到倍感氣憤。其實，從台灣人的立場來說，我們對於中國這種作為並不陌生。無論是周子瑜被迫在鏡頭前道歉，還是共青團屢屢對台灣人的點名、出征，都可以看出這個國家文明程度有多低劣。

不過，筆者認為有必要提醒所有關注此事的人，討論事情的邏輯，應該限定在「中國就是罪魁禍首」這點。在輿論上，要是強調「因為高市早苗的發言」而導致「中國反應激烈」反而會落入中國的輿論戰陷阱中。

近十年來，以舉國之力擴增核彈、潛艇、航空母艦等武器的，就是中國。屢屢在南海、台海、東海、印度邊境區域挑釁的，也是中國。通過「國家情報法」讓中國全民在全球進行諜報、滲透統戰的，還是中國。日本的建軍備戰，就是因為中國的挑釁。

如果中國沒有這些舉動，日本有必要討論嗎？也因此，高市早苗總理，就是在國會接受質詢時，與議員討論假設性問題，而讓中國做為把柄的。

台灣人除了不可陷入中共的話術外，也應該謹記，中國就是一個野蠻不講道理的國家。台灣唯有正視中國惡劣的本質，才能談因應之道。









