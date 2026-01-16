【專欄】民主內戰 力戰紅統 修正「綏靖」路線 守住主權



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

二0二六年總預算案累計曾七度遭封殺了，這樣的在野黨還可以期待合作？還能忍讓？過去全面執政八年，「綏靖」路線最終養大毒瘤。

二0二六年開春最好的消息前副總統陳建仁已就任中研院院長，然藍營批酬庸，如果一位擁有中研究、世科院、美國科院、宗座科學院等院士榮銜，還曾是中研院副院長的人接任中研院院長叫做「政治酬庸」，試問立法院那些貪汙、買學歷，還以身上背幾條刑事案件為傲的人要叫什麼？

在野挑唆分化，毫不掩飾其本質性的邪惡。可惜蔡政府從善待之，綏靖八年錯失良機，全面執政連總統府所屬的中研院外文正名最終都讓渡，不要再對國民黨存有任何幻想，安撫、退讓他們更是變本加厲，從中研院正名做起，修正「綏靖」路線。

連面具都不戴 不譴責中共軍演 反搞彈劾總統

廣告 廣告



敵人軍演圍台，藍、白否決民進黨黨團提案：譴責中國軍演。日本、美國、歐盟、連菲律賓...的國會都譴責中共軍演了，藍、白立委竟挺敵人給全世界看，反提案譴責行政院長。這批中共之犬已經是中華人民共和國的人大，國人還看不清？賴總統元旦演說談到彈劾：面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間內耗，個人榮辱事小，立院應辦正事。期許2025僵局不會延續到2026，並表示會積極行動，促成朝野合作。連面具都不戴，還放軟、期許？

中共軍演時期，繼彈劾總統後，翁曉玲再修法提罷免總統降低門檻，要彈劾、要罷免憲法都有明訂規則，紅統勢力為何急著違憲、打假球？因為賴清德守國安、補漏洞，賴十七項藍、白、紅怕了，民主內戰唯有堅持，守住主權力抗紅統才是王道。



認知戰的終極對決，擁有行政權不須手軟

賴清德總統出席三軍八校聯合畢業典禮

亂台謀略緊密，營造紅統氛圍，既已被逼至牆角，認知戰的終極對決，擁有行政權不須手軟，相忍不能為國，就只能鐵腕切除毒瘤。當中共圍台軍演，影響台海周邊國際航班、商船，國民黨否決立院譴責案，戰隊中共，砲口對內只罵賴清德，只怪政府。

國民黨舔來舔去，跪來跪去，交流到交到敵人信心高漲，「正義使命2025」是告訴你明年還要再圍。藍白紅全力打擊賴總統，是因為他做對了 ： 國際支持度高；台灣國民所得GDP已超過韓、日；而中國經濟崩壞，想用演習來轉移內部壓力。



台灣不是一個正常國家 不同於韓、日

一些左派知識人評論還要賴總統向李在明、高市早苗學習，化解僵局，簡錫堦等人是太天真？都已煽動民粹搞彈劾，修法搞罷免，走到這一步， 彼此也沒任何溝通信任的空間。台灣不是一個正常國家，韓、日沒有認敵人為祖國的在野黨，不斷煽動民粹，造成支持者彼此間的仇恨。

然韓國不管如何鬥爭，中、韓都是兩國關係，但在台灣國情不同，藍、白不認為中、台是兩國，使盡手段煽動民粹，目的就是奪權政變，要賴總統臣服，關鍵時刻退此一步即無死所，民主防線、國安都將出現破口，台灣比韓國嚴峻。向李在明學習？那就學他的鬥爭手段，再強狠些，靈活些，鐵腕切毒瘤！



以民主顛覆民主 忍辱不能負重 選票教訓



藍、白分化製造仇恨，標靶對準賴總統，以民主顛覆民主，從地基拆家園，是誰濫權獨裁、違憲擴權？是誰尸位素餐、不幹正事？是誰蔑視民意、踐踏民主？

今忍辱不能負重，相忍不能為國，賴總統莫重蹈八年綏靖的覆轍，民主內戰，堅定意志，徹底處理紅統亂台，擁有行政權不需妥協；同時用心向中間選民說明政策，清醒、抵抗，公民仲裁，選票教訓，台灣人戰到底。





