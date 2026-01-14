【專欄】民調也是認知作戰



非民主國家，人民無法自由表達意願，所以民意調查結果很難真實，但是，自由國家，民調卻常變成認知作戰一環。

國安單位最近公布中共對台灣的滲透，收買，認知作戰，百萬筆假訊息攻入網路等等騷擾，並研擬防制措施，在民主國家飽受訊息攻擊的，當然不只台灣，美國更是如此。

老共對台灣的認知作戰，主要目的就是讓人民對綠營政府失去信心，目標是建立台灣社會[疑美]，[疑賴]，[疑軍]，一旦台灣人不相信政府或美國會協防台灣；只要稍加恫嚇，台灣很可能走向自動投降，如此最合乎老共的盤算，侵略台灣成本最低。

老共對台灣發動戰爭，美國肯定發兵幫忙，但是基於戰略模糊，美國不會說白，戰略模糊有好有壞，很難評價。

事實上，台灣軍隊訓練或裝備，已經大幅度進步，但是，面對大國人口眾多，多數台灣人仍然存在難以抗衡的心態，經過俄烏戰爭後，台灣人對國防信心正在提升，烏克蘭軍力排名落後於台灣，卻能夠力抗世界第二強權，打臉普丁的豪氣，證明新型態的戰爭，已經不是傳統戰爭可以類比。

從這一次老共圍台軍演，台灣股票照樣大漲，證明台灣人不是嚇大的，未來，老共對台灣認知作戰，必然加大力度，尤其是投降派的政客居中鼓譟，製造台灣人內部分裂，配合老共演出的亂台戲碼會更多，例如；大搞國共會談，老酒裝新瓶，讓台灣人誤以為和平垂手可得，藉此麻醉台灣人抗共心智。

法國在二戰時，就是這種狀況，把納粹坦克軍隊捧上天，社會充滿投降主義聲浪，並且影響法國國會，台灣目前在野黨控制的國會，就是投降主義蔓延，法國就算有[馬其諾防線]，卻也無法發揮功能，當巴黎忙著爭吵時候，納粹已經避過防線，直接攻入巴黎。

前不久，網路多次出現戰爭民調，1935年，美國人喬治蓋勒普開啟的[政壇觀察企業]，1936年成功預測羅斯福會打敗藍登，聲名大起，但是，100年後，民調廣泛被濫用，甚至變成認知作戰武器。

[戰爭民調]說穿了就是認知作戰民調，問卷問題是[假若台海發生戰爭，你會上戰場嗎]?64%選擇不加入，15%選擇加入，答案看起來好像台灣人怕死，都反戰，但是，真正的問題不是這樣，因為戰爭不是選擇題，有一天，只要砲彈落在台灣土地上，無須等你選擇，你我就在戰場了，反戰與否，對問題幫助不大，努力求生才是正向，很可能砲彈落在你我頭上，我們一起沒了呼吸，包括發射砲彈的老共，以及中國人也在戰場了，因為反撲立即就到，砲彈一響，大家一起無法選擇，能夠選擇戰爭或和平者，只有一個人[獨裁者習近平]。

(資料照)國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，在天津與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤重申，願與國民黨在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強國共兩黨交流。

說真的，14億人本來就沒有投票權，所以也沒有戰爭選擇權，台灣是遭到戰爭恐嚇的一方，更沒得選擇。

+趨吉避凶是人類天性，尤其是涉及死亡大事的戰爭，不會有人喜歡，不單單是台灣人不喜歡上戰場，中國人，美國人，歐洲人哪一位喜歡上戰場呢?即便是軍人，至少90%不喜歡上戰場，只有很少數想藉由戰爭獲利的人，所以，這款民調，是藉著民調名稱，搞認知作戰的傻瓜問題，企圖瓦解台灣人抵抗意志而已，真正客觀的問題應該這樣問；[如果老共侵略台灣，請問你選擇抵抗或選擇投降]。











