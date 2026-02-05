【專欄】永遠有效的牛馬證

國共論壇在北京，這個會簡單說，就是老共向國民黨求救大會，希望台商第二次擴大西進，拯救中共國經濟。

中國經濟實情如此慘澹，對外宣傳卻是一片光明，這一切不足為外人道，所以，在「牆國」內唱衰經濟，就是觸法，目前仍然留在中國的所謂「紅色台商」，已經救不了中國經濟。

所以國民黨的帶頭喊出，「兩個中國是一個中國」，大家自己人，此話卻沒被打槍，因為，本來蔣介石的「一個中國」，遭到老共惡意翻桌，才搞成今天「兩個中國」，所以，今天「兩個中國」對抗的禍首，要追責毛澤東，搞革命也搞到爛尾，沒有完全幹掉中華民國，才留下今天一盤殘局。

這盤慘局的最終，是老共黨官自然貪腐垮台，或台灣遭到中共國併吞，世人都再看。

當下，老共政績敗壞，經濟崩盤，多數中國人希望國民黨回到中國執政，老共這隻病貓，卻扮演老虎，加強威嚇台灣，造成台海軍事緊張，沒想到國民黨看不清北京要垮台的局勢，還要為老共續命，努力奔波，到底腦袋壞了嗎?

國民黨對中國熱愛，忘記內戰時的恥辱，如今對敵人寬容，相信飛彈有眼睛，不會射向國民黨，這款精神錯亂讓人無法理解。

國民黨想「一個中國」想瘋了，卻忘了內戰的恥辱，同樣是戰爭受害者，命運大不同，看看兩德，看看南北韓。

很多人很奇怪，戰後因為意識形態隔離的國家，為何德國可以合併，朝鮮卻持續飛彈相向，兩個韓國曾經拋出友誼，最後卻翻臉，終止短暫開放探親旅行，而台灣和中國情況更複雜。

中台開放互往之後，台灣自己降格「非國家」，以為在台灣的少數「舊中國難民」，為了回家鄉，可以和紅色中國因為理解走向和解，讓老共承認中華民國，結果卻相反，台商帶來中共國經濟改革，建立變種資本主義市場經濟，但是隨著中國富裕，中共自認有能力吞併台灣，造成台海軍事緊張更勝以往。

總結一句話，這是開放社會面對封閉社會必然遇到的難題，既然如此，中台沒有想清楚就搞開放，問題也就層出不窮了。

中台開放之初，根本沒想到有一天，嫁到台灣的中國女性會闖進政壇，否則一開始就立下法律，歸化台灣滿五十年才能從政，今天就不會出現李貞秀案了。

中配李貞秀的立委資格，鬧到沸沸揚揚，就可以知道，白黨提名此人居心險惡，根本是來亂的，兩個黨主席自己弊案一籮筐，已經把台灣社會搞到崩潰，此黨挑出的立委如麥玉珍，或李貞秀真的懂法律嗎?

李貞秀的台灣前夫是醫生，但是，這位曾經的醫生娘李貞秀一開口，就暴露對法律的無知，她居然自己承認，只有中國國籍，沒有中國護照，在中國有國籍卻無護照的公民，幾乎十億人，護照和國籍是兩碼事，怎能混為一談，李貞秀說，「紅色中共國不讓她辦理放棄國籍」，或許李貞秀受到官方單位刁難，但是，根據調查，很多中配卻能辦理成功，證明中國是人治社會，國籍還是可以放棄的，問題在於辦理的人是否積極。

陸委會也說白了，放棄中國國籍，不是特例，就算拿美國籍，也不行，法律不允許公職雙重國籍，其實是為了李貞秀好。

今天，中共國法律規定，不只是李貞秀必須要當特務而已，在「反分裂法」之下，李貞秀跑到中華民國國會上班，等同承認中華民國政府，這種行為已經觸犯反分裂法，李貞秀要搞清楚問題嚴重性。

中國身分證就是牛馬證，很多中國人逮到機會，恨不得逃離牛馬圈禁的生活，卻有人想當永遠的牛馬，這是李貞秀的選擇。