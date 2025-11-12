【專欄】法官們，拜託清醒點！



周遭很多朋友被詐欺，根據統計，台灣每周就因詐欺損失幾個億，分析其中上當的故事，以投資數位貨幣占了一半，另外有感情詐騙，恐懼官司纏身詐欺等等故事，例如涉及洗錢等罪，必須交出帳號，有人感嘆：台灣社會閒錢太多，有人說，「貪心者太多」，有錢還想更多，就是貪。

台灣不是單一國家被詐欺搞到國安問題，美國退休老人常常被騙到自殺，每年百億美金進入騙徒口袋，為了防止詐騙，各種電影被拍攝，國家發文宣勸告，但是效果不好，最近，一位警察阻擋一位要匯款的民眾，該民眾說，「我匯出10萬，立即可以拿到10億，你不要阻擋我發財」，貪心很糟糕，呆子更糟糕。

廣告 廣告



最近川普火大，開始對柬埔寨和緬甸園區下手，這兩個國家是政府或軍方保護詐騙產業最嚴重的地方，柬埔寨表面上與國際合作，抓捕小咖，卻隱藏大咖，美國不滿，最後親自從洗錢端下手，逮到太子集團，太子集團頭目陳志，長期是洪森總統的貴賓，手上持有10幾國護照，目前還沒落網，但是，美國扣住陳志比特幣，價值150億美金，以及不動產，估計高達5000億台幣，傳說，訊息傳到陳志耳中，他只淡淡回應「小錢」，確實小錢，根據統計，詐團在「臉書」刊登詐騙廣告，每年讓「臉書」賺到5000億台幣。

根據美國線報，台灣也對陳志設於台北的資產動手，一共扣押45億台幣資產，香港則扣押25億資產，其他國家還未查出，估計新加坡也可能是藏金所在，如此巨額資金，多數是被害者血淚與生命的代價，很多被害者經不起打擊而自殺太多了。



詐欺園區是奴工的地獄，又稱「豬仔圈」，豬仔找工作，被綁架或被騙，進入園區擔任各項工作，簡稱現代科技奴工，工作內容包含，詐騙發電文，打電話，編輯騙人故事，而線路另一端是被騙的受害者，這是科技時代黑暗血腥的產業代表，犯罪作案者隱藏在地球遠端，大部分負責接觸被害者取錢的車手會落網，交出帳號給詐團使用的人會落網，而真正發財的魔鬼卻很難落網，這也是詐欺產業無法根除的原因。

美國掃蕩柬埔寨，從洗錢終端下手，中國則逮捕緬甸KK園區四大家族，但是，不到一周，緬甸詐欺園區又燈火通明，產業復甦作業，這裡面肯定有鬼，詐欺產業的收入，有一些流進黑道幫派，大部分會進入政府高層，可見中緬兩國也是玩「抓小放大」的遊戲。

因為從被掃蕩的太子集團發現，中共高層也涉及利益分配，而且把分配的黑錢所得，投資到柬埔寨企業中，「太子集團」高層幹部曾經因為詐欺案件，在北京被逮捕，但是，72小時內就被釋放，證明集團背後確實有高人，這些犯罪前科累累中國幹部，甚至透過台灣政客關說，進入台灣。

中共官員才是詐團真正的幕後黑手，詐欺只是搞錢手法之一，美國最痛恨的毒品芬太尼也是其中之一。

詐欺無法根絕另一個原因，多次被捕的車手，在法庭上堅持，自己也是受害者，為了薪資被騙進入行業，造成法官無法從重量刑，這些車手可以一犯再犯，肆無忌憚，這一次，抓捕陳志「太子集團」台北總部，搜出價值45億資產，包含豪華跑車20部以上，昂貴遊艇，以及25位從犯共犯，其中一位女助理幹部經過審訊，居然簡單以15萬交保，她步出法庭還面帶微笑。

這位法官真的呆了，涉及數千億甚至上兆台幣不法所得的犯罪案件，一干共犯輕鬆交保，所以，台灣是匪諜和詐欺天堂，沒有說錯，台灣法官太離譜，太講加害者人權，放棄使用重典，卻忘了被騙自殺或損失哭泣的受害者，因此，詐欺永遠無法根治，怪不得不想干預司法的卓院長也生氣了，醒醒吧，法官們。











