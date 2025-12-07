【專欄】洗腦洗到頭壞掉



部分中配嫁到台灣，還以為台灣是中國的領土，配合老共做起大外宣，以為可以獲得獎勵，沒想到踢到鐵板，這是長期被洗腦的後遺症，最近引發注意的中配錢麗，藍黨中常委，就是典型洗髮變成洗頭，最後頭也洗壞了。

中國人從小吃洗腦水長大，認定台灣是中國領土，台灣背叛中國，這款認知從小開始扎根，書讀越多洗腦越厲害，有些人比較幸運，出了國，發現外面的訊息和本國不同，才突然醒悟，台灣是一個獨立國家，當然也有不醒的人，反過來說，外國訊息是假的。

很多中配嫁到台灣，單純為了自由生活，比較好的日子，但是，像錢麗這樣的人，到台灣還不忘搞政治，這款中配在社會藏有多少，才是台灣的真正的危機。

錢麗事件開頭是在職場上檢舉公司上級是台獨分子，有點學黃安，後來被發現宣揚解放軍武統，才逼到移民署出手了，當錢麗得知自己可能被驅逐出境，還到處喊冤，痛罵台灣，希望老共到台灣執政，錢麗說，老共執政，人民過更好生活，企業會發展更好，幾乎與事實完全顛倒，最後只剩下一句話，「拜託祖國救救我」。

很多台灣人看不下去，很多中配也覺得太荒唐，結局只有一句話，「既然自認被老共統治很好，何必跑到台灣呢，回到祖國不就好了」，錢麗是小粉紅被洗腦洗到頭壞掉的經典。

但是，錢麗熱愛紅色中共國，這是洗腦教育的後遺症，愛老共始終如一，他不是叛徒，比較麻煩的是，替錢麗喊冤要平反的藍白政客，替搞詐騙洗腦的小紅書圍事，這些人才是真正的叛徒，從捍衛中華民國，變成熱愛紅色中國，更糟的是，你罵他們是吳三桂，他還引以為傲。

搞不在籍投票，推翻國籍法，給中配從政開後門，修改四年取得戶籍，比起外國人移民台灣，必須十年等待觀察，相較之下，實在不符合比例原則，更不用說，中國人移居港澳地區，甚至移居北京上海，等待期更長，條件更嚴格，等待時間都超過六年，當時國會通過六年等待法律，從政必須放棄中共國國籍，舉手贊成者是國民黨，如今反對者也是國民黨，加上染紅的白賊黨，藍白昨是今非，叛國叛到如此自然，也算是天下奇觀。

當然，真正問題還是一中問題，只要中國不願意接受台灣是一個國家，不願意讓待在台灣的中國人真正回家，讓這些人持續內亂台灣，台灣就永無寧日，從國會亂到社會，中國鬼魂就會持續在台灣上空糾纏。

這幾年，美國或日本不斷挑戰「一中原則」，希望替台灣解套，但是，台灣人卻自己鬧內亂，這才是讓人看不下去的原因，面對老共認知作戰，台灣人頭腦真的也不好，這一點才更糟糕。









