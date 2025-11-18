【專欄】消失的7. 5%



中共威嚇，加上台灣的親共媒體認知作戰下，所謂台派團體正在敗退，這一場認知作戰之下，台灣已經輸給中共。

台灣是中共國認知作戰的溫床，主要的原因是威權時代，蔣政權在台灣社會植入的中國人印象，如同鬼魅，揮之不去，因此，即便有70%的人自我認同是台灣人，卻投票給中國投降黨，單向接受中國報紙洗腦，這些中國報媒提供精神食糧，每天送進你的大腦，敗壞台灣人心靈。

認知作戰是阿共強項，過去中國人被洗腦站起來反國民黨統治，最後才知道，共產黨比國民黨惡劣百倍，如今，認知作戰正加速讓台灣人反對民進黨，台灣人若不知道警覺，有一天必定後悔，自我毀滅自己的家園。

圖/擷自台灣民意基會會網站

根據最新的台灣民意基金會調查，支持擴大國防預算有49%，反對者來到39%，相差只有10%，台灣的國防預算不及中共國，面對中共武力壓境，實施不對等戰略，仍需要武裝更新，否則難保和平，中立國家瑞士尚且如此，俄烏戰爭後，北約國家也加快擴張國防，卻有超過3分之1的台灣人民，反對擴張國防預算，把和平寄望不守信用的中共善意，這是典型腦壞掉，原因當然來自認知作戰。

紅色媒體最擅長「倒果為因」，國共內戰，共產黨宣傳國民黨不願意和平，發動學生百姓反對內戰示威，自己卻暗中擴張武力準備打戰，如今，策略同樣一套，把中台無法和平，怪罪台灣政府武裝自己，中共土匪拿刀槍要破門搶劫，台灣人準備刀槍對抗，卻被視為挑釁，「中共國」文宣這樣說，台灣紅媒也如此放送，接著國民黨政客也跟著說，結果一堆人居然認為放下武器，才能和平統一，真的傻了，放下武器的結局，就是任人宰割的投降而已。

真的和平統一，是強者先放棄武力，而不是要求弱方放下武器，這是簡單的道理。

其次，戰後分開的國家只有德國合併了，因為東德率先放棄共產專政，東德經濟破產，急需西德拯救，韓國與北朝鮮，台灣對中共國，無法合併，原因之一，意識形態政治體制不同，生活方式相差太大，台灣即便接受中共「一國兩制」，等到中共翻臉，也就是另一個香港悲劇而已，請問，南韓可以接納金正恩統治嗎?南韓不可能接納北朝統治，比韓國經濟更好的台灣，為何要被經濟破產的中共統治呢?

比經濟更重要的是自由民主生活方式，台灣人付出血淚，才擁有今天的自由民主，為甚麼要把這兩件東西當作賭注，若真心要談統一，最有利中台人民的統一是台灣主導的統一，「中共國」若自認制度優勢，那麼可以把中國分成南北兩國，以長江為界，南方由台灣治理，各自實施不同制度，10年後兩國各自公投，是否願意統一成一國，若不願意，就等10年後再公投。

另一項調查更值得台派警惕，支持台灣獨立的民意44. 3%，相比去年消失了7. 5%，換算人口就是160萬人，支持統一和維持現狀的人口並未增加，這只能解釋，武力壓迫加上認知作戰，讓主張獨立的人慢慢卻步，武力製造戰爭恐懼，對中產階級多數的台灣，可以製造寒蟬效應，可見認知作戰確實有效果。







