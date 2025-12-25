【專欄】澳洲紐西蘭商會白皮書是台紐澳相互合作的企業版戰略



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

澳洲紐西蘭商會推出的白皮書，則可視為企業版的亞洲世紀戰略文件。在台北發布的2025年澳洲紐西蘭商會白皮書，正是其中最具代表性的一環。這類白皮書不再是抽象談論澳洲如何走向亞洲，而是直接聚焦澳洲與紐西蘭企業在特定市場的實際經驗，處理的是法規、投資環境、供應鏈安全、ESG要求與數位轉型等第一線問題。

澳洲紐西蘭商會白皮書的特色在於高度聚焦與行動導向。內容通常整合官方統計、產業資料與企業訪談，將澳紐企業在當地市場面臨的困難與機會具體化，並提出可立即實施的政策建議與合作模式。與動輒數百頁的國家戰略報告相比，商會白皮書篇幅精簡，結構清楚，往往以數個關鍵主題為軸心，例如貿易與投資障礙、能源與淨零轉型、關鍵礦產與供應鏈韌性、醫療與教育服務開放程度等，對企業決策者與政府官員都有高度實用價值。

這類白皮書的另一個重要特徵是「場域性」。澳洲紐西蘭商會會選擇在重要城市舉行發表會，邀請當地政府官員、企業領袖與學者一同出席，讓白皮書不只是單向建言，而是成為政策對話與商務媒合的平台。以台北的發表會為例，台灣政府代表出席受贈白皮書，本身就帶有象徵意義，代表官方願意把商會視為理解澳紐企業期待的窗口，也樂於在經貿、能源轉型與人才交流等議題上接受來自企業社群的具體建議。

如果說傳統的國家戰略文件主要在回答一個國家要如何面對亞洲這個大區域，那麼澳洲紐西蘭商會白皮書更接近在回答澳洲與紐西蘭企業要如何在亞洲的具體市場中行動。前者像是宏觀戰略地圖，界定方位與長期方向，後者比較接近操作手冊，處理關稅、簽證、投資審查、產業規範與在地合作等細節。在當代高度不確定的國際環境中，企業版白皮書的功能愈來愈重要，因為真正影響供應鏈重組與投資去向的，往往是這些被企業日常感知到的制度摩擦與風險成本。

對台灣而言，澳洲紐西蘭商會白皮書不只是澳紐企業的內部文件，而是觀察自身制度競爭力的一面鏡子。當文件在地熱能源、關鍵礦產、醫療與教育等領域提出具體改革建議時，實際上也是在提醒台灣如果希望成為澳紐企業長期布局的關鍵節點，就必須主動面對監管透明度、審查效率與政策穩定性等老問題。商會白皮書把這些問題整理為清楚的清單，既是壓力也是機會，壓力在於國際企業會用這些指標評估風險，機會在於政府可以藉此優先排序改革方向。

從更大的區域格局來看，澳洲紐西蘭商會白皮書代表的是澳洲與紐西蘭企業社群對亞洲合作前景的主動出擊，也傳遞出希望與關鍵夥伴「一起規劃未來」的訊號。當台北成為白皮書發表的場域之一，這不只是單純選擇了一個市場，而是把台灣放進印太經貿與能源版圖的重要節點。白皮書所提出的種種建議與合作構想，可以被視為澳紐企業向台灣拋出的合作橄欖枝，期待在地熱與再生能源、關鍵礦產與供應鏈重組、醫療與高教服務、數位轉型與資安治理等領域，與台灣建立更緊密的夥伴關係。

在這個意義上，如何回應澳洲與紐西蘭的期待，不只是技術性的經貿議題，而是攸關台灣在亞洲世紀中自我定位的戰略選擇。台灣如果能夠透過制度改革與政策創新，回應白皮書中所點出的障礙與潛力，主動提出與澳紐共同投資、共同研發、共同布局第三地市場的具體方案，那麼雙方就有機會在印太區域形成一個由民主國家與開放經濟體組成的合作網絡。這樣的網絡不僅能提升供應鏈安全與能源轉型的韌性，也能讓台灣在國際政治經濟秩序重組的過程中，與澳洲與紐西蘭並肩，扮演積極塑造者。