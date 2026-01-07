【專欄】災變啟示錄：勒索攻擊癱瘓供應鏈，數位信任臨崩解危機
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
回顧2025年，全球數位社會在高速推進的數位轉型浪潮中，迎來一連串前所未見的網路安全衝擊。從癱瘓企業營運與物流體系的勒索軟體攻擊，到人工智慧被快速挪用為犯罪工具，這些事件已清楚顯示，網路威脅不再只是資訊部門的技術風險，而是直接衝擊實體經濟、公共安全與社會信任的「災變級危機」。
日本網路安全協會（JNSA）彙整的年度十大安全新聞，恰如一面鏡子，映照出數位社會信任結構正在承受的多重壓力。關鍵問題已不再只是如何防止下一次事故，而是：在高度依賴數位系統的今日，我們是否必須重新理解並重建「數位信任」本身。
勒索攻擊的社會化：從企業事故到公共危機
2025年最具震撼力的資安事件，莫過於勒索軟體攻擊全面「社會化」。朝日集團控股與大型物流商ASKUL相繼遭到攻擊後，訂單、出貨與物流系統長時間停擺，不僅衝擊企業營運，更波及年末消費市場。朝日集團約191萬筆客戶與員工資料外洩，使風險從營運中斷進一步擴散至個資保護層面。
更具警示意義的是，ASKUL物流系統停擺後，其所服務的無印良品、LOFT等零售通路，以及部分醫療相關物資配送亦受到影響。這顯示，在高度數位化與外包化的供應鏈結構下，單一企業的系統失守，已足以引發跨產業、跨領域的連鎖衝擊。網路攻擊不再只是企業風險，而是實質的公共風險。
責任的外溢：供應鏈攻擊引爆制度壓力
當網路事故的影響超出單一企業，法律責任與賠償問題便迅速浮上檯面。前橋市因委外系統遭攻擊而與NTT東日本達成約9500萬日圓和解，大阪急性期．綜合醫療中心相關案件的和解金更高達10億日圓，顯示網路安全已正式進入高額司法責任時代。
這些案例突顯，過去以效率與成本為導向的委外契約，往往未能充分反映供應鏈風險的外溢性。安全成本長期被視為可轉嫁的外部風險，如今卻被迫回流至契約與制度本身。經濟產業省推動的「供應鏈強化安全對策評價制度」，正是試圖透過共通標準，使安全責任得以被制度化分攤，重塑數位時代的責任鏈。
金融防線失守：證券帳戶盜用暴露認證滯後
金融領域在2025年同樣敲響警鐘。日本金融廳指出，截至11月，證券帳戶遭盜用所引發的非法交易金額已超過7100億日圓。犯罪集團多透過釣魚郵件或偽裝網站竊取帳密，再進行俗稱「拉抬出貨」的操縱交易牟利。
問題的根源，在於證券業長期未比照銀行業全面導入多因素認證。銀行體系早在十多年前即因應釣魚詐騙而強化身分驗證，並設有明確的存款人保護機制；相較之下，證券業在技術與法律保障上皆顯落後。事件迫使監管機關要求全面導入MFA，也提醒社會：金融信任若仍建立在靜態密碼之上，終將難以為繼。
人工智慧的雙面性：攻防全面加速
人工智慧在2025年清楚展現其雙刃特性。一方面，生成式AI大幅降低網路攻擊的技術門檻，甚至出現中學生在缺乏專業資安背景下，仍能利用AI輔助撰寫程式，對企業系統進行非法存取的案例。
另一方面，AI也迅速成為防禦端的重要工具，被廣泛應用於威脅偵測、異常行為分析與自動化回應。網路安全對抗已進入「演算法對演算法」的階段，關鍵不僅在技術競賽本身，更在於社會能否建立相應的倫理與治理框架，使防禦能力不至於被破壞性應用全面超越。
國家角色的轉向：主動網路防禦的信任再配置
面對威脅升級，日本於2025年通過「主動網路防禦」相關立法，允許在嚴格條件與法律監督下，對潛在威脅進行前置偵測與應對，並規劃設立統一的國家網路安全指揮體系。
此一轉向象徵國家角色從單純的被動防護者，逐步轉為數位社會的最終防線。然而，主動防禦所涉及的權限擴張，也伴隨對隱私、透明性與民主監督的質疑。國家是否能在不侵蝕公民權利的前提下承擔這一角色，將直接影響社會對公共防禦體系的信任程度。
信任的細部工程：市場、系統與溝通的再校準
在高層戰略之外，數位信任往往取決於無數細節性的制度與設計。2025年日本正式啟動的IoT產品安全標籤制度（JC-STAR），即嘗試透過第三方認證，讓消費者在購買智慧家電與網路設備時，能辨識其基本安全水準，補足市場長期忽略安全品質的缺口。
同年，主要網路服務供應商IIJ遭非法存取，波及日本交易所集團與多家地方銀行，再次凸顯數位社會對少數核心服務商的高度集中依賴。一旦關鍵節點出現漏洞，其影響便可能跨越多個產業。同樣地，高速公路ETC系統因更新失誤導致多縣市交通混亂，也提醒社會：風險不僅來自外部攻擊，系統維運與變更管理本身同樣是信任的關鍵。
2025年夏季，媒體報導日本廣泛使用於交通票證與電子支付的非接觸式IC技術FeliCa，在部分舊款晶片上被發現潛在安全弱點。儘管實際風險有限，且尚未造成重大實害，相關報導仍引發公眾不安，凸顯在資安事件中，「如何說明風險」本身往往比漏洞本身更影響信任。
不只防今天的駭客：數位信任的時間戰線
在回應當前威脅之餘，2025年的安全政策也開始納入長期視角。日本政府宣布，計畫在2035年前完成向抗量子密碼（PQC）的遷移，以因應未來量子電腦可能破解現行加密體系的風險。
這項長期工程顯示，數位信任不僅是即時防禦的問題，更是一場橫跨十年以上的時間競賽。唯有及早布局，才能避免未來某一天，現有信任基礎在技術斷層中被一次性擊穿。
結語
2025年的網路安全事件，描繪出數位信任在壓力下裂解、同時重組的動態圖景。勒索攻擊的社會化、供應鏈責任的外溢、金融認證的滯後，無一不在侵蝕既有信任；而主動防禦立法、市場導向的安全機制與前瞻性的加密布局，則顯示社會正試圖重構更具韌性的信任框架。
未來的數位信任，不在於系統永不失誤，而在於即使失誤發生，社會仍能承受、修復並持續運作。2025年留下的，不只是警訊，更是一個轉折點：數位社會的信任結構，正在危機中被迫重塑。
其他人也在看
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年
2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言