[專欄] 為何老共加快對台軍事威嚇
雖然國民黨主席在美國高喊和平，廢除第一島鏈，替習大大傳遞台灣要投降的和平橄欖枝，但是，美國國安單位卻看出鄭麗文的虛偽，因為，老共並未配合鄭麗文的低調愛和平演出，反而加速改變台海現狀，證明鄭麗文的和平口號，目的是打算投降放下武器，目標要台灣自廢武功，放棄抗共，美國政府已經定義；[國民黨是台灣安全最大破口，無恥投降黨]，以至於，美國國安高層閉門不見，給了鄭麗文一個響亮耳光，到美國騙吃騙喝可以，想獲得政治聲望，不可能。
鄭麗文見不到美國國安高層，台灣紅色媒體還要負責圓謊，找一些親中智庫演戲，還被中國流亡人士當場嗆聲，真的丟臉到家。
最近，東北亞的局勢突然緊張起來，老共打破過去所承認；[海峽存在中線，中台各自擁有海空領域治理權的規矩]，前幾日，老共軍艦突然闖入台灣領海，並把海上巡查擴張到東北海域，對外宣稱；已經沒有台灣海峽，公然把台海畫成內海，逼迫日本和菲律賓海軍，只好向東北海域延伸，與老共海巡船對抗。
這個時候，[北京來的代理人]正在美國，習大大卻跑到朝鮮，外國媒體觀察到；老共連個像樣的伴手禮都給不起，宛若習大大的空手畢業旅行，獨裁者兩人同學會之後，沒有簽下半個偉大的合同，剛好證明老共窮了。
其次，習大大出訪前，情報得知；北朝鮮有倒向美國的趨勢，北朝鮮長期在中，俄，美國三大之間遊走，勒索飯票，所靠的就是眼光精準，否則北韓早就餓死了，只靠洗腦，不足以統治一個國家，眼看老共目前自己債台高築，周圍的獨裁者一個一個說拜拜，很快輪到自己頭上，俄烏戰爭中，從俄羅斯身上賺錢，也沒路了，想要金家王朝永續，只有和美國談判一途，北朝鮮遲早要和川普握握手。
金小胖禮貌上拋出的迎賓紅地談，被稱為最後的同學會，因為北京傳出；習大大政權不穩，遭到挑戰，甚至即將被鬥倒的訊息。
習大大是否狗急跳牆，才是媒體觀察的目標，歷史告訴我們；政權脆弱的獨裁者最可怕，雪融的時候做寒冷，既然如此，習大大為了保政權，為何不發動戰爭呢?道理很簡單，習大大雖笨，但是也知道；中國目前經濟狀況連紅包都給不起北韓小弟了，哪有力量打仗，打仗需要金錢，這是千古鐵律，如果戰爭輸了，自己就是亡國罪人，人民當牛馬死則死了，不足惋惜，但是紅色江山化成灰燼，才更心有不甘。
所以，近日的緊張並非戰爭前兆，而是習近平急了，老共對台灣認知作戰增加柴火，藉此轉移中南海反習黨對習大大的挑戰，老共對台灣一向是軟硬兩手，從外部對台灣增加硬的威嚇，內部則認知作戰軟性洗腦，製造更多的投降主義者。
鄭麗文把投降包裝成和平，而且由國民黨代理向美國投放，因為美國才是台灣抗共的靠山，老共認為長期砸大錢搞出[台灣懷疑美國]風潮，有了效果，激發出20 %擔心戰爭的傻瓜，若再加一點力道；讓美國人不當台灣的靠背，台灣內部投降主義肯定增加，如此一來，外部一恐嚇，立刻會增加投降主義者，不費一彈，就可以把台灣收進紅色羅網。
這樣的策略隨著北京權鬥登場，會更加劇烈，台灣人要睜大眼睛了。
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