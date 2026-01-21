【專欄】為何選民能忍受國民黨？

文/翁達瑞 / 美國大學教授

大約四小時前，國民黨中央發了一篇文，譴責賴總統拒絕出席立法院的彈劾公聽會，貼文還附了一張圖卡。

看了這張圖卡，我搞不懂為何台灣的選民還能忍受國民黨？

國事如麻，從美國的關稅談判、台海的緊張情勢、網路假消息肆虐、台灣人口高齡化、出生率逐年下滑、高教師資斷層⋯⋯等，皆會影響下一代台灣人的福祉。

本屆立委上任後，國民黨取得最大席次，聯合只有八席的民眾黨，在立法院胡作非為，未曾針對國家面臨的挑戰訂立有建設性的法案。

在國民黨的杯葛下，今年度的中央政府總預算還躺在立法院，連一讀都沒有開始。放著審預算的正事不幹，國民黨在立法院提案彈劾賴清德。

國民黨彈劾賴總統的理由竟然是「獨裁」！

國民黨剛貼出的臉書圖卡，場景就是立法院，發言台有個虛線人像，中間有個問號，暗示該來的人沒有來，也就是賴總統缺席彈劾公聽會。

在發言台兩側各有一個合成的人像，用的是賴總統的面容，但衣著是北洋軍閥與大清帝國龍袍，隱喻賴總統的獨裁如同軍閥與皇帝。

這才是實情：

～賴總統來自民選，任期只有四年，何來獨裁的能耐？

～打開網路，到處可見詆毀與辱罵賴總統的言論，用詞低俗不堪。獨裁者怎可能遭受這樣的言語霸凌？

～在野黨的頭人，從鄭麗文、黃國昌、到柯文哲，幾乎每天指著賴總統的鼻子罵。那個獨裁國家有這麼跋扈囂張的在野黨呢？

我不敢相信國民黨中央會貼出這樣的圖卡！

這張圖卡的內容毫無論述就罷了，連嘲諷的手法都不入流。這種文宣不過是網路小屁孩的水準，連圖卡的製作都稱不上精美。

令人難過的是，這張圖卡出自我們的國會最大黨，卻連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。更讓人難以理解的是，為何選民能忍受這樣的國民黨？