【專欄】烏克蘭在很糟和更糟之間的選擇



文/曹長青

美國提出的結束烏戰的28點方案，遭到左派的杯葛，尤其是那個二手貨的歐盟女主席馮德萊恩，她揚言，任何方案都必須反映「歐盟為中心」的價值。那你這個「中心」為什麼在俄烏戰爭爆發三年多、已死傷一百多萬人，都不發揮「核心」的作用？真是把「口炮黨」展露無疑。

而且歐盟一邊高喊支持烏克蘭打到底，一邊悄悄地從俄國進口石油，向俄羅斯匯款輸血，虛偽透頂！

歐洲的白左們，包括美國國內的兩黨好戰派議員，也發聲明說，這個28點方案版本來自俄國，甚至造謠說原始版本是俄文的。

今天正在日內瓦與烏克蘭代表團談判的美國國務卿盧比奧說，這是美國起草的方案，但參考了俄國和烏克蘭兩方面的意見。現在還就最終版本在日內瓦與基輔方面談判。烏克蘭的首席談判代表是澤林斯基的嫡系、他最信任的「總統辦公廳」主任葉爾馬克。

根據盧比奧今天發表的推文（其它那些左媒還是社交媒體上為了杯葛、甚至攻擊28點方案的各種說法都不足信），美方與烏克蘭代表的談判「取得巨大進展」。

美國為什麼推出結束烏戰的28點方案？因為再打下去，就是更多士兵犧牲，解決不了問題。川普總統要挽救生命。

有些反川普的人說，美國為什麼不向烏克蘭提供更多武器和金錢援助？事實很明顯，已經提供了三年多，不起根本性作用。對此，美國務卿盧比奧最近明說：「經濟制裁俄國，美國已用盡了手段。」

那麼提供武器呢？盧比奧又說了實話：「美國提供給烏克蘭的飛彈攔截系統，安裝後，一個星期後就被俄國摧毀了。」

美國副總統萬斯也在X上發推說：「那種只要我們對烏克蘭投入更多資金、更多武器，或對俄國實施更多制裁，就會取得勝利，完全是一種幻想。」

所以川普總統提出的28點方案，是尊重現實、服從常識、挽救生命的和平計劃。而且與以往不同的是：

第一，有非常具體的條款，就邊界劃分，戰後安全保障等等，都有詳細規定。而不是像以往那樣籠統地提出停火談判。而且是在與俄國總統普亭在阿拉斯加會談，與烏克蘭代表在美國邁阿密的會談之後，根據俄烏雙方的要求進行整理的基本可行的方案。

第二，提出非常具體的時程表，在感恩節（11月27日）之前達成。時間非常短，等於不會拖下去，而是yes還是No的攤牌。

俄國總統普京已表態，支持這個28點方案，認為是解決烏戰的基礎。

烏克蘭總統澤利斯基表示，願意接受美國調解，並派出最信任的總統辦公廳主任代表談判。目前看來進展順利。

如果烏克蘭方面不接受，川普總統已明確表示，那麼以後美國就不再管烏戰問題，由俄烏雙方自行解決。

歐洲白左政府的馬克宏、斯塔默，德國的所謂保守派、實則建制派的總理，還有那個二手貨、整天瞎咋呼的歐盟委員會女主席馮德萊恩，他們想以「歐盟為核心」，那就由他們去操心吧。看看這些「口炮黨」能射到多遠？他們的口炮，只會導致更多俄烏雙方更多人死亡，烏克蘭失去更多的領土。

澤林斯基所以願意接受美國出面調解，就是也看到，歐洲的支持是「雷聲大、雨點小」，基本是口炮，不能解決實質性問題。

僅一條，歐洲的白左領袖們，跟俄國總統普京都說不上話，人家都不搭理他們，他們能解決什麼？只會發聲明，開高峰會，自己瘋。

所以雖然有一定的討價還價，但最後澤林斯基們接受這個28點方案的可能性很大，關鍵是他們沒有其它選擇，無路可走。

這不是澤林斯基說的什麼「在國家尊嚴和失去美國盟友之間的艱難選擇」，實質是在目前已經很糟的烏克蘭狀況，還是「更糟」前景之間的選擇。如果美國不管，不再提供武器、金錢和情報支持，烏克蘭軍隊就更處於挨打、失敗的困境，就是更多人員傷亡，更多領土失去。

所以在「兩害相權取其輕」的常識和現實考慮下，最後可能澤林斯基們會選擇接受28點方案。




