【專欄】無懼之民主抵抗 / 沈伯洋精神 破解國共合力制獨



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長 )

賴總統召開「守護民主台灣國安行動方案」表示：面對中國的侵略，最可怕的不是武力，而是放棄。對抗中共的和統，台灣需要沈伯洋精神。

中共發布國際紅色通緝後，沈伯洋無懼，繼德國國會作證後，再次現身荷蘭，在審判獨裁者的國際法庭前，以勇氣展現無懼之民主抵抗，搓破中共之威嚇，告訴世界中共就只是隻紙老虎；也痛擊懦弱自我審查的〝中國的國民黨〞，告誡藍丁：冷漠、無助、退縮是證明獨裁者威嚇的效力，更助長中共妄圖對台長臂管轄之野心。



中共透過跨境追捕圖分化與威嚇

沈伯洋在大罷免時的論述，定位凸顯「言論自由 +民主抵抗」的重要性，他提出《國安十法》等法案，也試圖阻斷在野黨的賣台法案，故中共將其當作靶子來壓制異議，塑造他為「台獨激進分子」即「罪犯」，必對其他立委或公民具有示警、威嚇之作用。再透過跨境追捕沈伯洋，加劇國內對「接觸 vs 對抗」兩岸路線的撕裂，產生「沈伯洋現象」兩極化，再次分化台灣。



「沈伯洋現象」兩極化 民主抵抗與自我妥協

沈伯洋作為立委及公開情報、認知作戰（cognitive warfare）研究者／倡議者，他的角色象徵了一部分台灣年輕世代／知識分子對中共威權與兩岸議題的清醒與抵抗。政治人物外，更有學者與公民運動者的身份，常出席國際重要會議，這使得中共對他採取強硬紅色通緝，立案追殺，更具標誌性，但沈伯洋無懼，以實際行動打臉國、共恐嚇無用；曹興誠臉書建議首都之戰民進黨可徵召沈伯洋，目的也是以無懼、勇氣正面迎戰紅色追緝令。



然，悲！台灣最大的問題在內部，「沈伯洋現象」讓「接觸 vs 對抗」更激烈，正面抵抗者：「我們都是沈伯洋」；自我審查者：「別讓中共誤會」，於此「台灣保衛戰 vs 避戰投降論」再掀激戰。



對中共來說只有投降或不投降

韓國瑜院長及國民黨立委一片嘲諷，韓的「桌腳說」，將兩岸問題歸罪於受害者不夠聽話，要民進黨放棄台獨黨綱；牛喣廷：「沈伯洋現象」只是民進黨支持者「內部感動」而已，更有KMT立委建議應帶沈伯洋去中國「談誤會」，當中共向國際發出紅色通緝，國民黨不但不譴責，反應和中共，要將同僚送至敵營。陸委的反駁最清晰：「對中共來說沒有誤會這兩字，只有投降或不投降」。

「沈伯洋現象」是 台灣民主與國家安全的一個重要切點，這不單單只是一個立委遭中共通緝恐嚇而已，主權問題是國家生存的大是大非，跨境追捕侵犯台灣的司法權，破壞憲政體制，怎國民黨諸公都弱智化？



中共利用藍營政客 藍丁長期縱容

國民黨支持者長期以來對既存的中共統戰、共產侵略，警覺性不足，始終是敵、我不分，藍營政客基於政治利益的政治遊戲及謊言，成為國安風險，更容易被中共所利用。

但藍營支持者卻長期縱容之，形成和中共立場一致，對護台者必欲除之而後快的荒誕而詭異的另類「沈伯洋現象」，然中間選民有近三成，必須溝通爭取。



無懼就是抵抗

中共的跨境司法 /通緝行為，被更多國際機構視為非法政治打壓，中共的國際形象越趨負面，此時國民黨繼續舔中，自要承擔選票流失的後果。當PUMA德國、荷蘭兩度現身，直接打臉國、共，無懼就是抵抗！

至盼台灣公民不分顏色，清醒！團結！面對敵人台灣人只能有一個「黨」，就是「消滅共產黨」，凡站隊敵人者 ，人人得而誅之，若人人具沈伯洋精神，中共統戰則破功，自無力意圖長臂管轄宰制台灣。







