【專欄】無知者的傳聲筒



台灣資訊遭到威權政權封鎖時代，去美國求學，變成茅塞頓開一條路，很多人到了美國看到真相，因此成為反國民黨政權黑名單，自由開放才有真實訊息，得到普世證明。

沒想到刺青哥一到中國，就把這個事實顛覆了，刺青哥讚揚中國有真歷史，台灣是假歷史，天黑一半。

早期台商面對黃昏產業奮力求生，到中國展開新天地，無可厚非，刺青哥當然也是其中之一，問題是他太高調，誤以為牽扯政治，可以更快從商場獲利，因此不惜出賣自己，擔任起紅色大外宣吹鼓手，是否因此獲利，還需檢驗，問題是吹鼓手，一向是危險的行業，知識不足的吹鼓手，容易翻車，尤其是初到中國，只看到表面高樓大廈，就擺出很懂中國的樣子，肯定死得難看。

只要在中國生活久了，就很清楚台灣和中國只有語言飲食文化，稍微相通，很多地方確實不一樣，說兩個不同國家，並無不妥，所以川普在APEC記者會上說；台灣就是台灣，等同宣告台灣不是中國屬地。

即便中共國不是地獄，卻也不是自由所在，尤其是資訊管控和歷史的書寫，可以說以假亂真，以假史取代真史，甚至憑空製造很多虛假抗日故事，因為只有掌握話語權，才能掌握中國人的思想大腦，一直到現在，中國黨媒天下，中央聯播日以繼夜，個人的視頻，只是裝扮假自由，必須被審查，被刪除，網路管制不可缺少。

全世界都知道；這個時代，在共產黨擴張之下，國際上真假訊息錯置，歷史被顛覆，中共是黑手，因此，分辨訊息真假，比接受訊息還重要。

台灣人恥笑中國人活在資訊牢籠，因為，台灣在威權時代，資訊封鎖同樣嚴重。

我上高中後，因為好奇，想知道中共國生活到底是何模樣，開始到美國新聞處，翻閱來自中國的報導；那是唯一不受管制的訊息處，即便如此，很多書籍或雜誌，只要涉及「中共國」的圖像或文字，都會被黑筆遮住，證明這些進口書籍雜誌，仍然被當時的新聞局審查過，涉及中國近代史的書籍，更是難逃被檢查命運，台灣的言論審查，隨著兩蔣時代結束，台灣慢慢邁向民主化，言論才真正自由，同樣的歷史，你可以見到不同學者的論述，被隱藏的所謂禁書，如今可以見到光明，在台灣你可以買到各種書籍，只也越自由開放的地方，才能容忍異議，反對者人權安全才會有保障，這是普遍認知，沒想到刺青哥卻把這種認知顛覆了。

把最不自由的中國，所看到的歷史為真，認為台灣自由環境的歷史為假，這一點正好是他說話越多，聲望更低落的原因。

世界上只有最無知的人，才會認為中國歷史或訊息比台灣還可信，很可悲；相信中共多於台灣，居然來自刺青哥的口中，我們只能說；無知者因為金錢或權利，甘做奴隸，擁有傳聲筒的無知者比無知者還可怕。

無知藉著傳聲筒傳染，就如同病毒傳染，即便小群受眾，也變成精神受害者。

我多次旅行蘇聯，記住一句話；「蘇聯有真理報，但是從不刊登真理」，作為蘇共的亞洲徒弟；中共國的文宣報媒會有真理嗎?








