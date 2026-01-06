【專欄】煽動民粹搞彈劾 紅統化的國民黨只有戰沒有妥協空間



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

賴清德總統終於不忍了：我不貪不取沒任何違法；明知不足三分之二席次不可能過，彈劾總統是浪費時間；應該要辦點正事。賴總統硬起來！這一番話真解氣。

藍、白立委正事不做，違憲擴權搞政變，一樁又一樁，心從不在台灣，賴士葆竟然要台灣譴責美國「侵略」委內瑞拉，真荒誕，中國圍台軍演，當世界各國國會都幫著台灣譴責時，民進黨立委提案譴責中共圍台軍演，藍、白都不肯，現在要政府幫著中共在南美洲的小弟說話，要台灣去譴責美國侵略委內瑞拉，夠無恥的，藍、白立委是中國人大？永遠站隊中共。

和藍、白化解對立、謀求合作？太天真 問題不在總統

不少左派知識人評論要賴總統向李在明、高市早苗學習，化解僵局，透過重用中性第三者與在野黨誠意溝通化解對立，謀求合作，才能成為值得信賴的總統。

簡錫堦等人是太天真？台灣的僵局，問題不在總統，在野黨心不在台灣。若是權謀之運作也已晚，都已煽動民粹搞彈劾，走到這一步， 也沒溝通信任的空間 。



韓、日都沒有認敵人為祖國的在野黨

台灣不是一個正常國家，韓、日都沒有認敵人為祖國的在野黨，不斷煽動民粹，造成支持者彼此間的仇恨。近日南韓前總統尹錫悅因戒嚴案正式被檢方求處十年徒刑，可見親中的李在明為人狡詰，鬥爭手段狠辣，在野時也是使勁癱瘓政府。



然韓國不管如何鬥爭，中、韓都是兩國關係，但在台灣國情不同，藍、白不認為中、台是兩國，使盡手段煽動民粹，目的就是奪權政變，要賴總統臣服，關鍵時刻退此一步民主防線便退守了，國安便出現破口，台灣比韓國嚴峻。向李在明學習？那就學他的鬥爭手段，再強狠些，靈活些，鐵腕切毒瘤！



瀆職不審預算 硬是上演荒誕的彈劾戲碼

藍、白卡總預算付委，賴總統批：以政治理由阻擋必要預算「有何資格談憲政」。違憲的藍、白立委，要彈劾堅守憲政體制的總統，理由？彈劾總統依憲法規定：三分之二立委同意，經立法院決議後再交由大法官審理。

藍、白知道做不到，於是玩了一個荒誕的戲碼，號稱已超過八百萬的網路投票同意彈劾總統，多少參與投票的假帳號來自敵營？無研究依據的假投票，顛覆憲政的嚴肅性，悲哀！當台灣在國際上獲得空前的支援時，親中在野黨羞辱總統，「打假球」搞彈劾，真正的目的在製造混亂，多名外國官員也示警：台灣朝野對抗恐「逼退國際支持」。

彈劾是法律問題 總統沒違法 打假球目的？

沒有內亂、叛國之實，彈劾師出無名，更沒有通過的機率，為什麼藍、白還要搞：



1.政治施壓與話語權： 透過彈劾案要求賴清德總統至立法院進行說明，將政治攻防搬到立法院，讓總統在國會公開面對質詢與羞辱，創造政治秀場。

2.訴諸社會輿論： 藍、白宣布將在全台舉辦「彈劾公聽會」，拿納稅人的錢動員支持者，將行政院「不副署」的行為塑造成獨裁象徵，強化其反對執政黨的合理性。

3.癱瘓施政： 藉由彈劾案與程序委員會的排案權，進一步封殺行政院所提的其他重大法案（如 1.25 兆國防特別條例、總預算案等），以此作為與府院談判的籌碼。

4.以民粹壓迫行政權：證明立法院具有制衡行政權的手段，即便最終未能成案，也能達成宣示及弱化領袖領導統御的亂台效果。



紅統化的藍、白 已無回頭的可能 唯鐵腕切毒瘤

四度阻擋一.二五兆國防特別預算，此刻又去中國聽訓接旨，強推三十六項毀憲亂台的爭議法案。已至年底了，明年總預算案連付委都沒，卻強推自肥、貪汙除罪化等無恥法案。悲！這樣的在野黨已是毒瘤，既已然紅統化已無回頭的可能。



遺憾！一批中間知識人竟還認為可與大毒瘤共生？將責任歸於賴總統。藍白的彈劾案在法律層面毫無成功的可能性，但在政治策略層面上卻透過大規模輿論戰，圖打擊執政者的威信，掌握國會議程主導權。 不想被宰制，唯有戰鬥， 清醒、抵抗！世界都在看！民主防衛交由公民仲裁，請力挺賴政府鐵腕切毒瘤！





