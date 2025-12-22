【專欄】獨裁者要活150歲



泰國在美國同意下，用F16轟炸柬埔寨電詐園區，救出數千名被囚禁的中國人，但是，真正在柬埔寨的豬仔數目，應該超過十萬，以中國人居多，被轟炸到暈頭的洪森，等待老共出兵馳援，但是解放軍按兵不動，更妙的是，很多中國人受害者在網路上感謝泰國政府的軍事行動，打臉老共的「紅色護照雖遠必救」的宣傳。

挨打的洪森氣急敗壞，居然喊出，「老大快來救命，而且語帶威脅，如果你不出兵來救柬埔寨，我就把股東內幕說出去」，柬埔寨是「一帶一路」的橋頭堡，這裡說的老大，當然非「中共國」習大大莫屬，但是，這裡說的公司股東名單，不單單是電詐集團幕後老闆，剛剛被逮捕的太子集團，已經說明這一點，這裡說的公司，比詐騙集團更驚悚。

廣告 廣告



隱身園區的這家公司，叫做「柬埔寨生命科學院」，地址居然和太子集團園區放在一起，很顯然受到政府的保護，經過起底調查，才大吃一驚，原來被騙進園區的女性豬仔，被一魚兩吃，聯合國曾經描述電詐園區，根本是比當年希特勒對猶太人的集中營，更加邪惡反人性。

根據「新唐人」的報導，全球詐騙產業，從業者超過百萬人，這裡面有自願和非自願，被騙落入東南亞園區的豬仔，以柬埔寨，緬甸最血汗，預料經過掃蕩後的詐騙集團，會向中亞和杜拜轉移，因為落後的非洲缺電力，無法讓詐團運作。

根據調查顯示，生命科學院的具體業務是幹細胞研究，更關鍵的是與這家生物科學院，發生戰略聯盟的全部與中國有關，包含源品生物科技公司，湘雅細胞生物科技，湖南省細胞整備研究所，還有湘雅第二醫院，這家醫院在長沙，因為器官販賣移植惡名遠傳。

簡單想就知道，柬埔寨這種國家，根本不具備生物科技幹細胞研究的條件，所有這些戰略夥伴，說白了，就是中共把湖南官方的研究搬到柬埔寨落地，更具優勢的可以接受國安單位轄下太子集團保護，還可以從被綁架的女性肉票強迫懷孕後，拿到提供血清的嬰兒，萬一爆出醜聞，也是柬埔寨承擔，所以，洪森挨打後，用此恐嚇老共出兵來救，也就是情理之中了。

習近平、普丁、金正恩出席天安門九三閱兵。

報導說，被綁架進入園區的女性，只要有點姿色，會被推入園區賭場，從事櫃檯或色情服務，如果沒有姿色，還有健康身體，最後只有一條路，被強迫懷孕，等到生下嬰兒，詐騙集團會把嬰兒用每一位300萬人民幣價格，賣給生物科技園區，這些嬰兒會被養在保溫箱試管，經過醫生進行脊椎手術，從脊椎中吸取血液，製成血清，這種血清被稱為「回春藥」，嬰兒經過多次吸血利用後，直到死亡，每一支針劑價格五百萬人民幣，幼童的血液能否造成大人逆轉器官的老化，這種再生醫學科技，已經存在很久，只是醫學界尚未對外公布。

根據美國史丹福大學一份生物醫學研究報告，科學家把老年老鼠和出生小老鼠的血管連結，觀察變化，結果發現，老年的老鼠開始年輕，退化的器官又活化了，科學家說，年輕老鼠血液中有一種物質叫做，「微曩泡」，這種物質確實可以讓人逆轉生理器官功能，延緩老化，更新器官，根據民間傳說，某知武打影星和數十位中國富豪，都是柬埔寨生物科技院的座上賓，前不久，該影星秀出年輕人肉體，剛好證明這件黑幕。

泰國轟炸柬埔寨，意外炸出大機密，現在回想九月大閱兵，習近平對普丁說，人可以活到150歲，其實，習大大說這句話，早已胸有成竹，問題是中國人還能忍耐獨裁者活到150歲嗎，天啊。







