【專欄】王康陸人權獎得獎感言
編按：本文為陳永興醫師，於12月13日，獲頒王康陸先生人權獎之致詞稿。
王康陸先生是台灣獨立運動畢生的奉獻者，為了台灣人的尊嚴、自由、民主、獨立和人權無怨無悔的付出。能獲得這個獎項有機會向他致敬是我的榮幸，但我也向主辦單位表達：希望看到更多年輕世代的人權工作者能夠得到這個獎項，讓台灣人的獨立運動早日成功，相信這是王康陸先生和我都最希望看到的結果。所以今天主辦單位提出的『台灣人權接力計畫』 ，邀請年輕朋友參與對談，我非常樂於分享我的人權工作和信念：
我自小充滿正義感和同情心，對於社會上不公不義的事好打不平，對弱勢者伸出援手同擔苦難；高中時我讀台南一中向父親說： 「我大學要念法律系，將做一個伸張正義、維護人權的律師或法官，追求社會的公義。」我父親嚴肅的告訴我： 「台灣社會無法無天，根本沒有法治，如何念法律？你還是學醫才能救別人也救你自己。」就這樣我進入了醫學院，但始終不忘初衷，沒有忘記聲援弱勢、伸張正義的理想。
在大學時代我就組織山地服務團深入原住民部落從事醫療服務，也參與黨外運動，投入爭取言論自由的校園民主浪潮，因為主辦刊物不願將稿件送給教官審查，被記兩大過兩小過差點退學。
畢業後我選擇當精神科醫師，為社會邊緣化、標籤化的精神病人爭取權益，曾出版《飛入杜鵑窩》呼籲台灣社會關心精神病患的人權，推動『精神衛生法』的立法，要求政府改善精神醫療設施和人力，提升精神醫療品質，並鼓勵精神病人的家屬成立組織，努力爭取精神病患的福利和就業機會。此外，我也參與民主運動，在多家黨外雜誌幫忙，應付警總的查禁和干擾，美麗島事件發生後展開救援受難者和關懷家屬的活動。戒嚴時期主張台灣獨立被視為叛亂，我聲援台獨受難者，如：黃華、魏廷朝、蔡有全、許曹德、王幸男等人，因我認為主張台獨是台灣人的基本人權與言論自由。
1985年我留學美國加州柏克萊大學，發現美國的學生運動關心各種人權議題，不只是政治上的種族歧視和基本的自由、民主、言論和思想保障，也關心性別平等、經濟平等、社會參與、工作權、環境權甚至是動物的生存權，讓我拓展了人權工作的視野。1986年回台後，我擔任台灣人權促進會會長，首先在 1986年底提出『平反228』 ，追求台灣社會公義和平的運動，與當時鄭南榕先生、李勝雄律師共同召開記者會，要求國民黨政府道歉賠償、公布228真相、設立228紀念碑、制定228 為國定紀念日，並將228 寫進教科書等訴求，經多年努力有些訴求獲得實現，但轉型正義的巨大工程在台灣尚未完全落實令人遺憾！
在擔任人權會長期間我曾應邀至美國國會參與『台灣人權』聽證會，提出台灣人權報告書，除了對台灣政治犯的救援以外，也提出台灣原住民、婦女、殘障、勞工、精神病患及環境保護各方面的人權議題。後來有機會，我進入台灣立法院時，對人權議題相關的法案我都特別關心和推動，當我從政治改革領域回到醫療領域的工作後，我選擇了偏遠地區的醫療服務和老人長照工作繼續付出，在宜蘭和花蓮奉獻了 15年時間，照顧了許多偏鄉的獨居老人，或需要醫療照顧的長者，現在我已75歲了，仍待在屏東照顧精神病患，也為教會醫院募款籌建新院區，我認為健康是基本人權，每個台灣人都該得到應有的保障。
我一生最大的夢想就是台灣成為一個獨立的國家，台灣人有尊嚴不受到霸權國家的威脅和恐嚇，台灣人的人權受到保障，享有自由、民主、平等的生活，並能積極貢獻聰明才智於人類文明的社會，提升台灣人的文化素養，促進世界的和平。這個夢我始終不放棄，也希望這個台灣人共同的夢在年輕世代的台灣人手上得以完成，這是我的得獎感言，謝謝大家。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 72
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 36
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 28
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 504
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 3 小時前 ・ 72
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 10
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話