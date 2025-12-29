【專欄】王康陸人權獎得獎感言



編按：本文為陳永興醫師，於12月13日，獲頒王康陸先生人權獎之致詞稿。

王康陸先生是台灣獨立運動畢生的奉獻者，為了台灣人的尊嚴、自由、民主、獨立和人權無怨無悔的付出。能獲得這個獎項有機會向他致敬是我的榮幸，但我也向主辦單位表達：希望看到更多年輕世代的人權工作者能夠得到這個獎項，讓台灣人的獨立運動早日成功，相信這是王康陸先生和我都最希望看到的結果。所以今天主辦單位提出的『台灣人權接力計畫』 ，邀請年輕朋友參與對談，我非常樂於分享我的人權工作和信念：

我自小充滿正義感和同情心，對於社會上不公不義的事好打不平，對弱勢者伸出援手同擔苦難；高中時我讀台南一中向父親說： 「我大學要念法律系，將做一個伸張正義、維護人權的律師或法官，追求社會的公義。」我父親嚴肅的告訴我： 「台灣社會無法無天，根本沒有法治，如何念法律？你還是學醫才能救別人也救你自己。」就這樣我進入了醫學院，但始終不忘初衷，沒有忘記聲援弱勢、伸張正義的理想。

在大學時代我就組織山地服務團深入原住民部落從事醫療服務，也參與黨外運動，投入爭取言論自由的校園民主浪潮，因為主辦刊物不願將稿件送給教官審查，被記兩大過兩小過差點退學。

畢業後我選擇當精神科醫師，為社會邊緣化、標籤化的精神病人爭取權益，曾出版《飛入杜鵑窩》呼籲台灣社會關心精神病患的人權，推動『精神衛生法』的立法，要求政府改善精神醫療設施和人力，提升精神醫療品質，並鼓勵精神病人的家屬成立組織，努力爭取精神病患的福利和就業機會。此外，我也參與民主運動，在多家黨外雜誌幫忙，應付警總的查禁和干擾，美麗島事件發生後展開救援受難者和關懷家屬的活動。戒嚴時期主張台灣獨立被視為叛亂，我聲援台獨受難者，如：黃華、魏廷朝、蔡有全、許曹德、王幸男等人，因我認為主張台獨是台灣人的基本人權與言論自由。

1985年我留學美國加州柏克萊大學，發現美國的學生運動關心各種人權議題，不只是政治上的種族歧視和基本的自由、民主、言論和思想保障，也關心性別平等、經濟平等、社會參與、工作權、環境權甚至是動物的生存權，讓我拓展了人權工作的視野。1986年回台後，我擔任台灣人權促進會會長，首先在 1986年底提出『平反228』 ，追求台灣社會公義和平的運動，與當時鄭南榕先生、李勝雄律師共同召開記者會，要求國民黨政府道歉賠償、公布228真相、設立228紀念碑、制定228 為國定紀念日，並將228 寫進教科書等訴求，經多年努力有些訴求獲得實現，但轉型正義的巨大工程在台灣尚未完全落實令人遺憾！

在擔任人權會長期間我曾應邀至美國國會參與『台灣人權』聽證會，提出台灣人權報告書，除了對台灣政治犯的救援以外，也提出台灣原住民、婦女、殘障、勞工、精神病患及環境保護各方面的人權議題。後來有機會，我進入台灣立法院時，對人權議題相關的法案我都特別關心和推動，當我從政治改革領域回到醫療領域的工作後，我選擇了偏遠地區的醫療服務和老人長照工作繼續付出，在宜蘭和花蓮奉獻了 15年時間，照顧了許多偏鄉的獨居老人，或需要醫療照顧的長者，現在我已75歲了，仍待在屏東照顧精神病患，也為教會醫院募款籌建新院區，我認為健康是基本人權，每個台灣人都該得到應有的保障。

我一生最大的夢想就是台灣成為一個獨立的國家，台灣人有尊嚴不受到霸權國家的威脅和恐嚇，台灣人的人權受到保障，享有自由、民主、平等的生活，並能積極貢獻聰明才智於人類文明的社會，提升台灣人的文化素養，促進世界的和平。這個夢我始終不放棄，也希望這個台灣人共同的夢在年輕世代的台灣人手上得以完成，這是我的得獎感言，謝謝大家。