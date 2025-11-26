【專欄】用常識打爆假專業
文/翁達瑞 / 美國大學教授
我自己是學者，但對學者的社會判斷沒有太多的信心，特別是忽略現實，裝神弄鬼的學者。要打爆這類學者的假專業，只要常識就夠了。
我手上就有個現成的例子：
我們的國籍法規定，持有雙重國籍的台灣公民先要放棄外國籍才可擔任公職。該條文的立法原意就是為了確保公職人員的國家忠誠。
根據國籍法的規定，內政部正在清查多位中國配偶的參政權，確認他們已放棄中國籍。未料國民黨立委提案修改國籍法，企圖將中配排除在外。
中正大學傳播學教授羅世宏也加入討論，主要的論點有三（見主圖）：
～若不是內政部清查中配的參政權，國民黨立委也不會提案修改國籍法。
～中配取得台灣國籍的過程冗長，不宜再限制他們的參政權。
～中配的參政權不受國籍法約束，原因就是兩岸人民關係條例的存在。
基本上，羅世宏就是正經八百在胡說八道，論述經不起事實的檢驗。請看我如何用常識打爆羅世宏的假專業：
一、國籍法是台灣的法律，適用所有台灣公民，不管是歸化的中國配偶，或我這種天生的台灣人。
我旅居北美三十多年，若已取得當地國籍，就喪失了在台灣擔任公職的資格。如果我決定回台灣擔任公職，我就要先放棄外國籍。
如果連土生土長的台灣公民都受到國籍法的約束，透過歸化取得台灣國籍的中國配偶沒理由不受規範。
二、國籍法的條文可分成兩部分。部分條文規範取得台灣國籍的程序，只適用外籍人士。其他條文規範與國籍有關的權利義務，適用所有公民，不論是天生或歸化的公民。
中國配偶不受國籍法的規範，指的是歸化的程序。因為歷史的糾葛，中國配偶取得台灣國籍的歸化程序另有專法規定，也就是兩岸人民關係條例。
雖然中配的歸化程序另有專法規定，只要取得台灣的國籍，他們仍受到國籍法的約束，包括擔任公職之前要先放棄中國籍。
三、國民黨企圖修改國籍法，放寬中國配偶擔任公職的資格，理由就是兩岸同屬一中。既然都是中國人，中配放棄原國籍只是假議題。其實兩岸同屬一中才是假議題，經不起事實的檢驗。
在歸化為台灣公民之前，中配拿的是中華人民共和國的護照，必須申請簽證才可進入台灣，實質身份就是外籍人士，又稱中國人。
取得台灣的公民權之後，中配拿的是台灣護照，可自由進出台灣，實質身份就是台灣公民，雖然也有人稱為中國人。
問題是，中國人的稱呼有兩種法律定義：中華人民共和國的公民與中華民國的公民。歸化後的中配確實擁有雙重國籍，而且屬於互不隸屬的兩個國家。
中配必須放棄原國籍才能在台灣擔任公職，完全符合國籍法的規定。尤有甚者，擁有雙重國籍的中配都有國家忠誠的衝突，因為其中一國有併吞另一國的野心。
國民黨修改國籍法放寬中配擔任公職的資格，只是玩弄文字遊戲而已，利用「兩岸同屬一中」的模糊文字，掩護中國對台灣的政治滲透。
我的結論
羅世宏企圖利用「中國人」的模糊定義，合理化國民黨修改國籍法，方便中國對台灣政治滲透。儘管中配的歸化程序適用兩岸人民關係條例，取得公民身份後仍要遵守國籍法。
這是我的結論：歸化台灣的中配必須先放棄中國籍才能擔任公職。我沒有法律背景，也不是傳播學者，卻可用常識打爆羅世宏的假專業。
