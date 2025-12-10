【專欄】田再庭和民視的戰役



文/曹長青

聽到前民視董事長田再庭先生住院治療的消息，一陣緊張，雖尚無緊急狀況，但畢竟老人家已95歲高齡。所以趕回台灣探望田董。在我心目中，他是民視「永遠的董事長」，一位不圖虛名、不為私利、不貪權、不戀權、為台灣的民主自由和獨立事業默默貢獻幾十年，很值得敬重的前輩！

曹長青（右）和前民視董事長田再庭2023年在台中相聚

想到田董，自然會想起幾年前發生的那場「民視保衛戰」、那些緊張的日子、那段令人感嘆的經歷。它讓我更看清了台灣人民自救之路的艱難、台灣政壇的某些不堪，也更了解了民視幾任董事長是怎麼回事，尤其是民視「非正常」起伏的背後是誰在鬧鬼。它典型地反映了台灣的一個側面。

所以借這個機會留下一筆我個人視角的概況記錄。或許，通過了解台灣一家主要電視台發生過的一些事，你會重新思考一些問題。

李登輝曾是日本人，是中國的恥辱

生於1930年的田再庭，經歷了日本殖民、國民黨統治、台灣人執政這三大時代，他的人生，可謂台灣跌宕起伏的近代歷史縮影。

日本投降、二戰結束時的1945年，田再庭15歲。他的中小學時代，都是在「日治」時代度過的。不知他是否有過日本名字。那時日本推行皇民文化，很多台灣人被迫起了日本名。他們要做哪國人，不是自己選擇的結果。像李登輝總統就因為父親給他起過日本名「岩里政男」而遭到中共媒體和五毛網民的攻擊。

我曾在寫李登輝總統的文章中說：李登輝曾是日本人，是中國的恥辱，不是台灣的，更不是李登輝的。大清帝國在台灣人民的一片悲憤之中，把台灣拱手「永遠割讓給日本」。當時台灣人民曾短暫建立「獨立國」迎戰日本，但終究抵不過把大清都打敗了的日本。今天，由中國人來罵李登輝曾經是日本人，真是本末倒置。當年清朝把自認是「鳥不生蛋」的台灣毫不心疼地扔了，今天共產黨以為又可以隨手把台灣搶回去。用飛彈發射「同胞情」，如此「血脈」，連雙胞胎都得決裂，何況還不是。

1948年台灣發生二二八屠殺事件時，田再庭18歲，目睹了國民黨的濫權專制。他又是沒得選擇，在青天白日滿地紅的國民黨旗統治下，由「日本人」變成了「中國人」。台灣則從「皇民統治」變成了「黨國體制」。

直到2000年台灣首次政黨輪替，民進黨執政，無數的「李登輝」們，才更清晰地認知並選擇了自己是「台灣人」。那年田再庭已經70歲。

從日本人，到中國人，再到台灣人。這三種身分的認同和轉變，凝聚成近代台灣歷史的血脈。

台灣「護衛艦」：自由時報和民視

在台灣這艘被美國人稱為「不沉的航空母艦」的民主自由之旅中，有兩艘媒體「護衛艦」，一個是《自由時報》，另一個就是「民視」。這兩家偏綠媒體在促使台灣人擺脫國民黨宣傳的思維模式、推動國家正常化上，做出了重要貢獻。可以說，沒有這兩家親綠媒體，可能就沒有2000年陳水扁當選總統、台灣的政黨輪替、政權的和平轉移。

由台灣人集資方式創立的民視1997年開播。當時由曾在美國做政治學教授、後返台從政、多年做民進黨立法委員的蔡同榮任董事長；曾任民進黨代主席、民進黨秘書長和多年民進黨立法委員的張俊宏任副董事長。後張俊宏多次被指控與女友非法挪用數億募集款項，遭多次起訴，多次被定罪判刑。之後由畢業於台大法律系、做過檢察官的田再庭出任副董事長。

民視開播後，曾被一些台派批評，認為其本土意識不夠強烈鮮明、偏離創台理念，引起很多股東不滿。這裡的一個重要原因是，蔡同榮因自己不懂媒體，就從藍營媒體請來了一個人做最有實權的總經理。這個觀點偏藍的總經理陳剛信的女兒後來還嫁給了上海的中共全國政協委員的兒子。這種情況下，他主導的民視，豈不是更不敢得罪共產黨國這個「親家」了。

最卡民視脖子的是，由於陳剛信一開始根本看不上民視，是蔡同榮三顧茅廬，甚至去他下班的路上堵，才請到位的，所以他給陳剛信簽下字據，保證不干涉陳對民視編輯方針的決策。在這種情況下，綠營台灣人集資投資的電視台，居然成了難以發出綠營民眾心聲的陳剛信的傀儡。這種荒唐居然在民視持續了十多年，就因為蔡同榮的一紙畫押。

「心思不在媒體的首任董事長」

另一個影響民視更迅速、更正常良好地發展的原因是，蔡同榮董事長本人興趣不在媒體，而在政壇。作為民進黨立法委員，他大部分精力都放在民進黨黨務上；還想進一步做民進黨主席。這點我直接目睹。

有一年我回台灣，蔡同榮董事長在當時八德路的民視總部樓上請客。他開場白說我是主客，要坐主位，讓我很尷尬，因當天那一大桌客人中還有我的好友、知名台派理論家金恆煒先生等，即使我是外來客也不妥。但蔡同榮以不可辯駁的口氣堅持。隨後我才明白，原來蔡同榮是想競選民進黨主席，希望我幫他寫文宣造勢。他詳細講了他當黨主席之後要做的十件大事。

蔡委員講完後，問我的想法。我說你想聽真話嗎？他說當然。我當場勸他不要去選黨主席，要把精力放在「民視」上，並強調黨主席是一時的，媒體是長久的。台灣的改變不僅是政黨輪替，更關鍵是人心的改變、思維的改變。我當時還把外面民眾對民視的批評說了出來。當時全桌沉默，可能都沒想到我會這樣潑冷水。

當時在餐桌上的田再庭副董事長聽完我那番話，說了這麼一句：「如果我有權，就請曹長青當民視新聞部經理。」我當即回答，這說明您沒有權。全桌哄堂大笑。我則心裡明白了，田副董事長才是心思在民視、在媒體、在真正贏得民心上。

可惜我的話蔡同榮似乎沒聽進去，之後他沒再請我，只把他的《自傳》寄到了我美國的家。大概還是不甘心沒能當民進黨主席，還有再博一把的念頭。

田再庭先生共鳴我對媒體和民視的看法，讓我很高興；他對我的「賞識」也讓我很感激。因為不僅在那次餐桌上，後來在一次旅美台灣人回台助選大會上，田董上台致詞時，再次談到想讓我做民視新聞部經理。我雖非「千里馬」，但任何人都會對認知自己的「伯樂」感激吧。

我在中國時做媒體，在美國三十多年主要研究美國；雖然也算很熟悉台灣，但畢竟不是台灣人。所以即使民視真的邀請，我也不會去做需要「管人」的行政職務，只想做評論員而已。但田董的這份真情，多年來我都一直記在心裡。

前年我回台時，去台中的田再庭家探望老人，談起仍記得他說的「讓曹長青做民視新聞部經理」，可惜他今天徹底「沒權了」。我們一起哈哈大笑。但笑聲中我們沒有忘記「丟掉了」民視的痛心。

民視董事長田再庭深情悼念他的親密戰友蔡同榮

蔡同榮給陳剛信寫了秘密「字據」

直到蔡同榮2014年突然病逝，那張他跟陳剛信的「字據」才算作廢。雖然早在2003年，因黨政軍退出媒體的要求，蔡同榮就辭去了民視董事長，由田再庭接任。但是圈內人都知道，背後還是蔡同榮掌權，而田再庭是個很容易合作、不爭權奪利的紳士。

蔡同榮病逝，這時已經當了十年董事長的田再庭，沒有了垂簾聽政者，本可以自己全面掌握民視的權力，但他卻做了一個令很多人吃驚的決定：不僅自己不掌權，還要讓出民視董事長，把這個位置給台派企業家郭倍宏。

田再庭一直力挺郭倍宏

蔡同榮、田再庭都支持郭倍宏「接班」

郭倍宏是繼蔡同榮之後的台獨聯盟美國本部主席。他在美國獲得土木建築學博士之後，曾偷渡闖關回台，遭國民黨軍警圍捕、高價懸賞。但他竟然出現在數萬人參加的集會上，登台發表演講；之後，觀眾們和他一起戴上面具，掩護他成功逃出包圍。之後他還摘下面具，背對近在咫尺的警察們拍了張紀念照。這段歷史佳話，被日本媒體稱為「忍者」的勝利大逃亡。

郭倍宏在台灣經營建築公司，非常成功。他早就是民視董事，蔡同榮可能也有意讓他接班民視。但田再庭這麼快就要讓賢，還是讓很多人意外。當時在另一位民視董事的建議下，我和好友金恆煒先生一起南下台中，想了解一下郭倍宏是何方神仙，得到田董如此器重。民視和自由時報這兩家親綠媒體，如果再像蔡同榮選擇陳剛信那樣選錯人，那民視就不會有什麼變化和起色。

在台中的一家日本料理店，我們一桌人談得非常投機，欲罷不能。在回台北的高鐵上，我和恆煒兄都為民視找到郭倍宏做董事長而興奮，因為一席談話，就明白了郭倍宏的想法，感受到他的激情和要改革民視的雄心。也為田再庭能讓賢這樣一位可能給民視帶來新景色的實幹家而高興。

餐桌上，我還跟田董事長開玩笑說，我在中國工作的《深圳青年報》因勸鄧小平退休，就被垂簾聽政的老爺子給關閉了，您不會也在民視「垂簾聽政」吧？他老人家當時還很認真地回答，絕不會！當然，如果他要戀權，自己繼續當民視董事長就是了。

田再庭一心力挺新董事長郭倍宏，但郭倍宏主導的親綠民視很快就面臨危機。不到三年之後，郭倍宏就被趕下台；他親手開啟的、在全台灣贏得最高收視率的一檔民視政論節目居然遭到了比我在中國報社經歷過的更蠻橫無理的扼殺。這次不是來自「垂簾聽政」者，而是明火執仗的總統府！

郭倍宏（左一）出任民視董事長時，得到田再庭（中）和王明玉（右）的力挺

海外1350名台派領袖聯署保衛民視

田再庭把民視董事長的位置禮讓給了郭倍宏，通過了民視董事會的多數票決，氣得陳剛信當場辭職，去了藍營的TVBS電視。於是田再庭和郭倍宏聯手支持了長期負責財務的副總經理王明玉接替陳剛信的民視總經理職務。

為了保住民視不被國共等各種親藍勢力以購買股票方式奪權，田再庭還組織了「民視護台灣顧問團」，名譽顧問是前總統府資政彭明敏，團長是前駐日大使許世楷，成員是一批知名的綠營人士。

果然不出田再庭所料，郭倍宏當上董事長後的第一次民視股東大會，藍營就要奪權，而且迫在眉睫。

當時我正好在台灣改書稿並參加彭文正的節目，於是緊急地打電話、發郵件，聯絡到50名台派知名人士聯署「保衛民視」聲明，在《自由時報》頭版發了半版廣告。後來又聯絡到海外的台派團體負責人，大家召集出規模更大、有1350人加入的聲援，囊擴了美國、日本、澳洲、歐洲、美洲的台灣同鄉會等台派意見領袖，在《自由時報》發了整版廣告，廣告費也全部都是海外台灣鄉親捐助的。

那次由三萬多名股東投票的大會，在最後7名常務董事的投票中，郭倍宏這派拿到4票而獲勝。這四票來自：榮譽董事長田再庭、董事長郭倍宏、總經理王明玉、台派的林逸民醫師（現「福和會」榮譽董事長）。

這種架構看上去，藍營和其它勢力基本無法撼動了，雖然他們也在各種報刊發廣告、鳴鑼擊鼓拉票、拉股東等等。

即使遭暗算從民視「出局」，但田再庭（中）仍不改初衷，致力於推動台灣獨立。他和老友許世楷夫婦（左）及曹長青（右二）一起登台演講。右一為原民視監察人李素貞

做掉郭倍宏，才能關掉彭文正的節目

但好景不長，2016年郭倍宏當上民視董事長，2019年就被「做掉了」。情節如同中國的宮廷劇。

2019年3月14日，民視民間投資公司幾位常務董事來到民視，說要開董事會，請董事長參加。當時郭倍宏正忙於處理民視的各種事務，很晚才忙完，但那幾個董事在「耐心」等待。郭倍宏剛坐下，反對派的一名常務董事（是律師）就發難，說郭倍宏不適合做民視董事長，請大家舉手表決，5比2，郭倍宏的董事長就「沒了」，前後只有3分鐘！

聽來難以置信。但後來我看過事件經過的具體紀錄。事實上，如果真掐著秒表計算的話，連3分鐘都不到！這是一個清清楚楚策劃的奪權陰謀。郭倍宏還沒反應過來是怎麼回事，他的董事長職務就被終結了。

上面提到，2016年郭倍宏是在常務董事會的選舉中以4比3獲勝，當上了民視董事長。但2019這次，郭倍宏這邊，只剩田再庭和郭倍宏。原來林逸民醫師的常董位置，已被換成了王明玉的弟弟王大源（在美國新澤西州開業的牙醫），於是王明玉和她弟弟那兩票，都給了對手，成了5比2。

正常情況下，即使郭倍宏出了什麼嚴重問題，民視要撤換董事長，也不應該用這種突然襲擊、三分鐘就舉手表決出結果的卑劣方式。如此之舉，堪比中國宮廷劇那種陰險毒辣。

這裡到底發生了什麼事？王明玉是明確的台派，早在美國時就擔任過親綠的「全美台灣婦女會」會長，後回台加盟民視，是公認的蔡同榮嫡系，一直負責財務和股權（民視最機密的兩項，可見蔡同榮對她的絕對信任）。那她怎麼會站到對手一邊，背叛了田再庭和郭倍宏呢？

這背後有個巨大權勢主導這一切，就是總統蔡英文！沒有來自蔡英文的壓力，即使王明玉跟郭倍宏有矛盾，王明玉也沒有必要、也不敢背叛田再庭、郭倍宏和一大批綠營民眾及媒體人。但她無法承受來自總統府的壓力。而連學歷都敢造假、膽大包天的蔡英文之濫權和霸道，直到今天都仍陰魂不散。

蔡英文為什麼要搞掉郭倍宏？

郭倍宏出任民視董事長之後，把彭文正、李晶玉夫婦從「壹電視」挖角到民視，主持黃金時段的「政經看民視」的政論節目。這個節目收視率經常全台第一名。我因每天通過視訊連線參加該節目，所以很了解這個節目的內容。如果大致分類，它是60%批國民黨，30%批共產黨，10%批民進黨。

彭文正曾是台灣大學新聞研究所所長，這位留美傳播學博士非常看重言論自由。他妻子李晶玉是資深電視節目主持人。兩人是絕配，形象亮麗，口才極佳，台灣理念堅定。

「政經看民視」從開播起就主打「兆豐案」。當時台灣的兆豐銀行在美國違反洗錢法，被罰了8億美元。彭文正、李晶玉主持的這個節目不斷討論這個問題，批評蔡英文政府不僅沒有處理責罰相關人員、反而封存了兆豐案相關資料。

再一點就是，這檔節目請的一些來賓批評蔡英文總統不調查、不追討國民黨的不當黨產；尤其抨擊被稱為「國民黨官太太俱樂部」的「婦聯會」的巨額資產流向問題。當時「婦聯會」會長辜嚴倬雲是蔡英文的「乾媽」，蔡英文政府拖延、阻礙調查。所以節目一直在追究這裡是否有官官相護的問題。

蔡英文是個心胸狹小的權勢女人。在她當總統之前，還只是民進黨主席的時候，就曾打電話到《自由時報》要求限制，甚至阻止當時給該報寫專欄的金恆煒先生和我發表批評她和民進黨的文章。後來因為《自由時報》真的拒發了一篇我固定給該報寫的星期專論（批了民進黨和蔡英文），我就從此拒絕再給該報寫專欄。當年逃離中國，為的就是一個言論自由，而蔡英文直追中國獨裁者的做法實令人不齒。

我曾多次痛批馬英九（甚至寫過萬字長文），但馬英久未曾干預過發表我文章的報刊。而蔡英文的驕橫（不，不是驕橫，而是無自信/無低氣/無教養的蠻橫霸道），導致她後來對彭文正的做法，就發展到了趕超獨裁者的地步——居然通緝因疫情滯留美國的彭文正，就因為他持續追查蔡英文的假博士學歷問題（網上有很多報導）。我真不懷疑，如果台灣是個獨裁國家，那個女人是敢起殺心的。

言歸民視。蔡英文曾派當時的總統府秘書長陳菊到民視，跟郭倍宏攤牌，要他制約彭文正的節目，但遭郭倍宏毫無餘地的拒絕。也許從那時開始，蔡英文就明白，只有做掉郭倍宏的民視董事長，才可能拿掉彭文正的節目。因為郭倍宏對彭文正的節目完全不干預，給予百分之百的新聞自由。

郭倍宏曾說：媒體是第四權，要堅持新聞自由精神。民視不僅監督國民黨，也要監督民進黨等。民視不屬於任何政黨，它屬於台灣人民，尤其它當初是台灣民眾集資（買股票）建立的，更有一種特殊的使命！

而郭倍宏的做法，又得到了田再庭榮譽董事長的鼎力支持。他倆在對台灣前途的理念上始終一致。

郭倍宏創辦「喜樂島聯盟」，得到李登輝、彭明敏、高俊明等台派領袖的鼎力支持

在郭倍宏做董事長的頭兩年多裡，總經理王明玉和她的全家都是力挺郭倍宏、力挺彭文正的節目的。他們都為該節目在台灣的亮眼表現而高興和驕傲。沒人能想到（起碼是節目組的人），一場背後的較量和對節目的謀殺早已暗中開始。

郭倍宏要選總統，嚇壞了蔡英文

蔡英文2016年上台後，民調就開始下滑。2018年底的「九合一選舉」民進黨大敗，等於是綠營民眾投了對蔡英文的不信任票。所以在2019年新年剛過，四位德高望重的台派領袖，彭明敏、高俊明牧師、吳澧培資政、李遠哲（諾獎得主，前中研院長），就發表了題為「敬請不要參選連任」的公開聯署信，要勸退蔡英文。

該連署信兩大訴求：一是呼籲蔡英文放棄連任野望，公開宣佈「只做一任總統」。二是要求蔡英文交出行政權、退居第二線，實踐他們所引述的憲法第53條規定——讓行政權回到由新任行政院長負責，由內閣全權組閣。

此連署信可謂投出對蔡英文連選的一顆炸彈，可以想見她的危機感會有多大。

與此同時，郭倍宏擔任民視董事長之後，力推台灣國家正常化，不僅開啟了彭文正的節目，還高調組織了「喜樂島聯盟」這個準政黨，在全台辦活動，聲勢越來越大。李登輝，彭明敏，高俊明，吳澧培，游錫堃等台派領袖，都出席喜樂島聯盟的活動，與郭倍宏一排坐在台上。

雖然郭倍宏沒有公開說過要選總統，但2018年「喜樂島聯盟」在台北的一場有10萬人參加的活動上，全場高喊「郭倍宏選總統」。

這些場面可能就是蔡英文除了無法忍受彭文正節目之外的、必須拿掉郭倍宏的民視董事長的第二個決定性因素。因為郭倍宏有「喜樂島聯盟」的政黨組織，有高收視率的彭文正夫婦主持的「政經看民視」，再有民視董事長的位置，媒體作用巨大，一旦郭倍宏真要出來選總統，當然構成對蔡英文的威脅。

田再庭董事長（中）和夫人田簡淑枝（後排）及長子田禮嘉在台中家中（曹長青攝）

王明玉屈服於總統淫威和利誘

但民視是私營企業，蔡英文想做掉郭倍宏的民視董事長一職，只能從公司的常務董事那裡下手。在支持郭倍宏的四票裡面，除了郭倍宏本人一票，田再庭那一票雷打不動。所以只能在王明玉那裡做文章。而王明玉又恰恰有「把柄」在調查局手裡。

據田再庭後來開記者會的指控，當年王明玉把民視資金1.2億台幣挪去中國投資被貪掉；還有安插家族成員掌控金流，違法挪運民視公款逾新台幣 11 億元。

這個案子在調查局那裡，可大可小，大可起訴審判王明玉；小可用不予審理給王明玉解圍。法院基本掌控在當政者手中，這在很多民主國家也同樣。很可悲。

最後王明玉倒向蔡英文，起碼可以推測，一是這個貪腐案不追究她了（事實上從郭倍宏被做掉董事長至今6年多，再沒聽到過調查局處理王明玉一案）；二是做掉郭倍宏之後，王明玉可接任民視董事長。

王明玉是以跟隨蔡同榮而掌管了民視的財務和股權，但遠沒到能當上民視董事長的地步。在權衡蔡英文政權的威脅、個人利弊得失之間，她選擇了站在「做掉」郭倍宏那一邊。

事實上，王明玉全家都是深綠。她先生洪博文（旅美外科醫師）既是虔誠的基督徒，也很哈日，他的名字「博文」就是取自第一任日本首相「伊藤博文」，所以我們成為很談得來的朋友。那幾年每次回台，我們都在一起喝酒暢談，很是開心。王明玉則像一位老大姐，和藹可親，而且觀點理念都相當一致。她也曾幾次請我和妻子跟她的家人們一起吃飯，包括她近百歲的老母親和弟弟妹妹等。大家相處得和睦開心，甚至不需要成年人的城府，如孩子般坦誠相待。所以她後來的變臉著實令人目瞪口呆。

郭倍宏被3分鐘做掉了董事長職務之後，朋友們在震驚之餘都急著想辦法，找任何可能跟王明玉溝通的人，試圖扭轉局面。我也在郭倍宏和彭文正的邀請下趕回台灣。我在美國跟王明玉聯絡時，她答應見面。但我抵台後她則不肯見了。

王明玉拒見彭明敏，誰也無力回天

無奈中大家去尋求彭明敏先生的幫助。記得三月底那個漆黑的晚上，89歲的田再庭先生拄著拐杖從台中趕到台北淡水彭明敏先生的住處，因沒有地下車庫，要爬門口的40多個台階。彭明敏、田再庭，以及彭文正和我等幾個人，一起商討怎麼勸說王明玉「回心轉意」。因為他們做掉了郭倍宏，就是殺傷「喜樂島聯盟」，直接威脅彭文正的節目，傷害綠營大局。

大家之所以找彭明敏先生，首先因為他德高望重，還因他的一位好友跟王明玉很熟。而且王明玉也一向尊敬彭明敏。所以大家覺得，彭先生出面，有可能會勸動王明玉。但彭先生一開口，就涼了大家的心；他說已通過那位友人跟王明玉聯絡過了，她拒絕見面。

回頭來看，當時王明玉拒見彭明敏，是因為她既不想糾正撤掉郭倍宏的錯，又不想當面拒絕彭先生。以往王明玉想見彭先生一面，也不是那麼容易。但現在她竟連德高望重的台派精神領袖彭明敏的見面請求都拒絕了。就因為她背後是蔡英文，那是更大的政治實權。

在那個晚上，當時89歲的田再庭，96歲的彭明敏，兩位老人坐在那裡無可奈何。目睹兩位為台灣前途奮鬥了一輩子的前輩，為民視和台灣前途的擔憂，那份悲涼和無奈，令人痛心。

郭倍宏的董事長被做掉之後，大家接著就擔心《政經看民視》的命運。王明玉對彭文正夫婦承諾，不會關掉節目。她當時是真心，還是為了暫時安撫民心，不可得知。

2019年4月下旬，民視總經理王明玉和新聞部經理胡婉玲被叫到總統府，面見蔡英文。談了些什麼內容，沒有告知民視員工。隨後在4月22日，彭文正在「政經看民視」節目上，向觀眾通告了王明玉和胡婉玲被總統府召見這件事。

結果就在當天節目正播出時，在毫無預警的情況下，「政經看民視」被宣布立刻關閉。而且，當天預錄的2小時節目，只播出一半，連下半場都不允許播出，直接腰斬。甚至，彭文正夫婦作為節目主持人，連跟觀眾道別一下的機會都沒有。如此粗暴蠻橫地直接砍殺播到一半的政論節目，這在兩蔣獨裁時代都沒發生過！而蔡英文就有如此野膽，她的屠刀就兇狠到如此地步！此舉絕非小事，它把蔡英文的本質暴露無遺。她的問題，絕不只是一個好總統或爛總統的問題，而是一個好人和惡人的本質區別。

我當年在中國編輯的《深圳青年報》被關閉之前，「上面」還給了好幾個月的「整頓」時間，也讓我們正式向讀者道別、通知後續退訂報費等事項。而蔡英文居然連「政經看民視」節目組跟觀眾告別的機會都不給！博士學位造假、一輩子靠欺騙當上教授、甚至總統的蔡英文，就交出了這麼一張迅雷封殺媒體節目的「傑作」！

中國宮廷劇在台灣的真實演繹

郭倍宏的董事長位置被王明玉取代，彭文正夫婦的節目被關掉，蔡英文的耳朵真清淨了，沒人在綠營的大媒體上罵她了。郭倍宏失去了民視的新聞輿論重鎮，即使他真想選總統，也被羽翼全剪了。

這裡想強調一點：本來民調已經很低的蔡英文，2020年之所以高票連任總統，絕不是她本人的能耐，而是靠習近平送票。共產黨2019年對香港的鎮壓給台灣帶來的是近乎89六四的震撼。毫無疑問，台灣人絕不要做香港人。有共產黨這個最佳「助選員」，誰高舉反共反中大旗，誰都躺贏。自1996年台灣大選開始，這已經成了慣例。所以，2020台灣大選，習近平/共產黨才是蔡英文的最大助選員！

蔡英文曾對記者說，她最愜意的事，就是晚上在家裡捧一碗泡麵，看中國的宮廷劇。她還特意提到是《甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等。

陰謀，算計，陰險，狠毒，這些都是中國宮廷劇的情節，那些皇宮的傾軋、爭權奪利的殘忍，不擇手段的卑鄙，蔡英文真是活學活用了。對民視還只是一個小層面，她在民進黨內和台灣政壇玩的，就更多更大了。相信遲早會有人寫歷史的。

田再庭自動放棄了民視董事長，信賴他的理念戰友郭倍宏，結果這兩位台派老將都被趕出局。田再庭的榮譽董事長也沒了，連他在的民視辦公室也被關掉了。但他毫不後悔自己的選擇。他為自己的理念、為自己深愛的台灣奮鬥過，覺得這一生值了。

上次我去探望他，他好像什麼事情都沒發生過，好像民視的那些恩恩怨怨都沒存在過。老人家仍爽朗地大笑，談台灣的未來，仍是那令人羨慕的宏亮嗓音，依舊對未來充滿信心和希望！

那些最喜歡看中國宮廷劇的，應該也知道，哪個玩權術的最後有好下場？

