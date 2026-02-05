【專欄】當訊息被重新詮釋：教育現場中的理解、轉述與判斷能力

文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長)

在現在這個資訊跑得比人還快的社會，謠言其實不一定是「完全亂編」才可怕，真正讓人防不勝防的，往往是那種看起來有一點根據、卻被刻意扭曲的說法。一句話被拿走前後文，一個動作被過度解讀，一段原本沒有惡意的發言，被包裝成別的意思，最後就變成一個「好像很合理」的指控。這樣的情況，不只發生在政治新聞裡，在學校、職場，甚至人際關係中，其實都很常見。

在教育現場，我們最擔心的從來不是學生會不會看到爭議，而是學生習不習慣在還沒弄清楚之前，就先相信、先轉傳、先下結論。因為一旦這種習慣養成，不管是在公共議題、工作場合，還是與人相處時，都很容易出現誤會，甚至造成無法挽回的傷害。

很多所謂的「亂造謠言」，並不是憑空捏造，而是從一個真實的情境出發，再加上一點情緒、一點立場、一點刻意的解讀，就慢慢長出新的版本。原本只是分享經驗，卻被說成否定別人；原本只是提醒某個方向，卻被說成攻擊某個角色。這種「橫生枝節」的做法，在資訊環境裡特別容易發生，因為大家看到的，往往只是被剪裁過的片段。

從教育的角度來看，這正是媒體素養和思辨教育為什麼重要的原因。媒體素養不是叫你什麼都不信，而是教你分辨：這是一段完整的事實，還是被加工過的說法。思辨也不是教你去吵架，而是教你停下來想一想：「這個結論，是不是中間少了什麼？」

在 108 課綱裡，不管是公民與社會、國文的閱讀理解，還是探究與實作，其實都在練同一件事：看清楚事情是怎麼被說出來的。當你只看到一句話，卻沒看到前後脈絡；只看到別人的整理，卻沒看原始內容，那你接收到的，其實已經不是完整的資訊，而是別人幫你選好的版本。

如果我們不練習查證、不練習補齊脈絡，就很容易在不自覺的情況下，成為謠言的一部分。有時候不是因為惡意，而是因為懶得多看一眼、急著表態、急著站隊。但對一個成熟的公民來說，這樣的習慣是需要被提醒、被修正的。

這也是為什麼，從教育的立場來看，「言行舉止」不只是禮貌問題，而是一種責任。你怎麼說話、怎麼轉述、怎麼評論，其實都會影響別人怎麼理解事情。在職場上，斷章取義可能會讓同事被誤會；在校園裡，傳錯話可能會傷害同學；在公共空間裡，亂傳訊息甚至會影響整個社會的信任。

教育真正想教的，不是學生一定要講得多漂亮，而是在說話之前，願不願意先確認自己說的是不是事實，是不是完整，是不是公平。這也是為什麼老師會一再提醒：不要只看標題，不要只聽轉述，不要急著把情緒當成結論。

在數位時代，每一個人都同時是接收者，也是傳播者。你的一次轉貼、一句評論，看起來很小，但累積起來，會慢慢形塑一個環境。如果這個環境充滿斷章取義、捕風捉影，那最後受傷的，不只是被指控的人，而是整個社會對彼此的信任。

從教育的角度來說，媒體素養與思辨教育，其實是在提醒我們一件很基本、卻很重要的事：把話聽清楚，把事看完整，再決定要不要說出口。這不只是學校教的能力，也是做人做事的基本原則。當你願意這樣要求自己，你不只是比較不容易被謠言帶走，也是在為自己的言行負責，為社會留下更健康的討論空間。