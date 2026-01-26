【專欄】「疑美論」為何會擴散
最近，政府對紅色滲透問題開始重視了，潛伏在紅色媒體中的共諜記者被逮捕送審，幾位發表武統言論的中配，連續被驅逐出境，本來因為發展統戰組織卻被判無罪的中配，也改判重刑，從無罪到重刑，宛如天堂和地獄，凸顯出問題所在，第一，法律的法官心證差異太大，第二，基於政府長期的寬容善意，出賣台灣的共諜，多數被輕判，縱放，抓捕過程更是阻礙繁多，讓人感嘆，「賣國無罪」，台灣幾乎已經變成紅色基因培養溫床，「反滲透法」的修補，卻被藍白政客阻擋。
這也難怪67%的民眾認為台灣遭到中共滲透相當嚴重，滲透對象也從媒體，民間社團，擴大到政黨，「反台灣」，「反美國」，「讚中國」的耳語，從市井到家庭，30年的中台交流，台灣幾乎變成四處破洞的危險島嶼。
國安當局說，共諜記者案只是冰山一角，台灣的紅色滲透長期被忽略，老共利用認知作戰最低成本，正在摧毀台灣民主堡壘，多數人以為「民主堅不可摧，專制政府不得人心」，這一句順理成章的話，正好是民主最大弱點。
事實證明，台灣標榜的民主國會，已經被親中政客攻破，藍白聯手，9度拒絕審查國防特別預算，國民黨金主大辣辣現身黨部，鼓吹抵制美國軍購案，對侵略者慈悲，對保護者嚴酷，這就是認知作戰的結局，過去扁政府時代，國民黨69次擋下軍購案，換來馬習會，媒體質疑，這一次，國民黨是受到老共指示，阻擋預算，以換來「鄭習會」，藍營卻高喊要告人，請問，馬見了習，台海照樣不安，鄭有幸見了皇上，又能如何?
藍白兩個爛黨拿人民賦予權力惡搞，不顧國家安危，老柯說，可以用代孕法案通過交換國防預算，卻被綠營拒絕，這句話證實，藍白政客為了杯葛而杯葛，純粹惡搞台灣，此事已經引起美國華府的關注。
美國駐台大使館已經說了重話，「民主自由不是沒有代價」，台灣不加強國防，台灣土地一旦落入獨裁者中共手上，台灣人不只是被送到新疆集中營的命運而已，第一島鏈被攻破，不只是關乎台灣人自己命運，甚至已經危及第一島鏈國家的安定和平，包含日韓，菲律賓，澳洲，因為台灣是第一島鏈中心。
台灣若被攻破，中共的武力已經可以直接威脅美國本土，並且聯合俄羅斯威脅韓日兩國，菲律賓紐澳三國也會陷入孤立，這些道理很簡單，國中生都懂，可是，藍白兩黨杯葛下，國防特別預算還是無法送審，這些惡質立委都是台灣人自己投票選出，領了納稅錢，還要傷害台灣。
根據民調顯示，超過五成民眾認為，應該把國防特別預算送審，但是三成反對的民眾，腦袋不清楚，變成藍白靠山，這三成就是所謂被「疑美論」洗腦的民眾，認為美國不會保護台灣，就算花錢買武器也沒用，簡單說，這三成就是投降主義者。
「疑美論」被擴大，當然與美國戰略的模糊主義有關，美國總統對防衛台灣確實有所行動，參眾兩院通過各項挺台灣法案，但是缺乏政府官宣，其實，軍購除了實際的武器交易，另一個目的就是買保險，兩者互相關聯，所以美國大使直接告訴台灣國會，自由不會天上掉下來，必須付出代價。
民調顯示，認為美國不會保台超過60%，其中年輕世代多過50歲以上，正好凸顯年輕人接受更多假訊息，更容易被洗腦，民調也顯示，接近70%的台灣人認為台灣被紅色滲透嚴重，這些民調資料讓人怵目驚心，拜託台灣人不要繼續睡了。
