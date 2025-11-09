【專欄】「白色恐怖的新敘事」，就在誤導「台灣是中華人民共和國的一部分」
文/洪三雄、賴榮偉
中共對台操作出現，一貫強調辯證結合。兩件事情，可見新敘事手法。其一，2025年11月，國民黨主席鄭麗文出席統派團體舉辦的「白色恐怖追思會」，以「歷史悲劇」、「民族和解」為主題，重申「台灣與中國同屬一個民族」。其二，中共在《學習強國》平台與黨政媒體中高調紀念「吳石烈士」，強調其「為解放台灣犧牲」的歷史功績。
檢視四中全會召開前夕的國際脈絡，就能識破關鍵：中共正在對台發動一場「敘事反攻」——以歷史記憶為武器，回擊國際場域日益得到認同的以台灣為主體的法律敘事。
近年，從政府到學界，國際社會正逐步澄清國際法脈絡下的事實——1945年「台灣光復」並不等於主權移交，中華民國對台行使占領與治理，並非中華人民共和國之繼承。此等「法律戰反擊」削弱中共長期以來「台灣是中國的一部分」的國際論述。
不僅「對沖」，更為了找回兩岸關係的主動權，中共的操做不僅靠條約文本與歷史宣稱，更是透過「文化記憶」與「象徵政治」重構情感與合法性的連結。
一、中共近期對台操作：鄭麗文出席「白色恐怖追思會」、中共「學習吳石」
主辦單位公開緬懷吳石，活動手冊收錄以「沉默的榮耀」為題的長文，以將軍尊稱吳石，宣稱吳石並非「背叛者」，而是擁抱理念，與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。
鄭麗文以國民黨主席身分出席統派團體舉辦的白色恐怖追思會，並強調「白色恐怖是同胞相殘的悲劇」、「應該放下仇恨，讓兩岸兄弟和解」。言論表面上主張寬容與和解，語義上卻進行「敘事置換」：將原本以「國家暴力與被害者權利」為核心的轉型正義論述，轉化為「民族內戰的悲劇」。
如此，白色恐怖不再被記憶為「威權政權的壓迫」，卻變成「中華民族分裂的傷痕」。這正與中共「兩岸同屬中華民族」的統戰主題契合。
中共對台的「民族情感」統戰，一向以「親情、鄉情、文化」為軸。鄭麗文若以在野黨領袖身分轉譯這套話術，無疑將中共的語言合法化。對中共而言，從不只是話語滲透，更是「內部代言」的形成：讓台灣人自己說出「我們都是中國人」。
與此同時，中共高調紀念吳石，定義為「中共在台英烈」，「為解放台灣而殉職」。吳石原為中華民國國防部參謀次長，實為中共潛伏的情報員，1950年被捕後處決。中共重新宣揚「事蹟」，要求黨員學習，政治意涵明確：
歷史正當化。將過去對台情報滲透與顛覆行動轉化為「民族統一的英雄史」。
第二，記憶操作。「白色恐怖」與「吳石犧牲」間建立「共同受害」的象徵連結，易言之，均是國共內戰悲劇下的犧牲者。
第三，認同滲透。以「吳石是中國人的驕傲」呼應「台灣人也是中國人」的輿論，從情感面削弱台灣的主體邊界。
中共藉「學習吳石」將過去的情報滲透與國共對抗，重新包裝為「民族統一的歷史必然」。這是歷史記憶政治的操作，意在重塑海峽兩岸的「合法情感連結」。
二、中共對台操作：法律戰、輿論戰與心理戰
中共在國際場合多次引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》作為台灣屬於中國的法律依據；惟，此等法律基礎僅為「宣言性」而非「移交性」文件。換言之，台灣從不隸屬於中華人民共和國。
面對台灣主體論述，中共對台敘事必然更重心理及輿論。
鄭麗文的「白色恐怖和解說」，攻於心計。
其一，去責任化。以「時代的錯」與「民族的悲劇」等言語，模糊加害者與受害者，削弱「國家暴力」的政治責任，企圖使受眾放下批判、防衛與歷史記憶的警覺，以達心理鬆動。
其二，道德置換。將「批判威權」轉為「放下仇恨」，「轉型正義」化為「民族和解」。「抵抗中共」看起來變成「不理性」。這是典型的心理戰術，「訴諸正義，反倒成為不寬容。」
其三，情感觸動。利用「兄弟」、「母親」、「故鄉」、「眼淚」等統派修辭，引發受眾的情感共鳴，降低理性防衛。人民從「歷史批判者」被引導為「情感見證者」，潛移默化地接受「民族一家親」的假設。
在輿論上，此等話語被媒體大肆報導，造成「框架正常化」。統戰語言被轉譯為「和平語言」、「理性中間聲音」。中共的心理戰不需強制宣傳，僅透過「台灣人說台灣話」的方式就可完成。
1950年吳石在臺北與家人所拍的最後一張照片。 圖/維基
吳石是另一種象徵。中共紀念吳石，盤算如下。
其一，英雄殉難。吳石被包裝為「忠於民族的軍人」，其行動被詮釋為「解放同胞」而非「背叛」。敘事以「忠義」取代「叛國」，將情報滲透轉為道德高地。
其二，歷史正當化與未來投射。吳石不僅屬於過去；他更象徵為「將來仍有統一志士」。敘事讓「統一」從政治訴求變為「歷史使命」。
其三，台灣記憶場域的滲透。若台灣社會內部（如統派團體）開始以「受難者」角度紀念吳石，即代表中共成功滲入「歷史記憶的公共空間」。這不僅是情感滲透，更是「記憶戰的成功據點」。
心理上，吳石的故事讓「忠於中國」不等於「背叛台灣」，反倒成為一種「跨越歷史傷痛」的選擇。這是中共對台所追求的認知模糊。
簡言之，讓台灣人民「情感上」先接受「兩岸本是一體」，再以此作為法律與政治上的論據。
三、中共的灰色地帶
台北市長蔣萬安說，應該要紀念捍衛中華民國、保衛台灣的前輩。
總之，從鄭麗文到中共紀念吳石，其實就是中共對台的「灰色地帶戰略」。
法律戰，利用國際法、歷史文件，主張「台灣屬於中國」；輿論戰，透過媒體與代理人操作，製造「兩岸一家親」與「和平統一」的氛圍；心理戰，以情感滲透與認同模糊，削弱台灣主體意識；認知戰，在歷史、文化、教育與宗教等層面，重塑「共同命運」。
互為支撐的「灰色地帶戰略」是混合戰。鄭麗文事件提供「語言窗口」，吳石敘事提供「象徵資源」，「台灣光復」的歷史則提供「法律與記憶戰的舞台」。三者結合，這是中共「以歷史包裝政治、以情感包裝主權」的多維戰略。
中共的最終目的，不是讓台灣立刻屈服於統一，而是逐步侵蝕台灣內部的防衛意識與主體敘事，讓「抵抗」看似多餘，「和解」看似合理，「統一」看似自然。比起軍事演習，此等「心理合法化」的過程更難防禦。
因此，面對中共的灰色地帶手法，台灣的公民社會與政府應有志一同：
第一，著力法律層面的論述自信，持續推動國際法脈絡的正確解釋。第二，培育媒體識讀，揭露敘事滲透與情感操作。第三，強化政治面的主體定力與韌性，勿讓「民族」、「文化」、「歷史」等話術瓦解台灣的制度認同。
永遠記得，中共的「歷史」操作，不是關於過去，而是通往未來「控制」的路徑。
其他人也在看
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 12 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 10 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 11 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 9 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 7 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 5 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 12 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 16 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 18 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風假有望？中颱「鳳凰」下週登陸 3縣市暴風圈侵襲機率破8成
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週將登陸台灣，對此，氣象署指出，鳳凰預計今(9)晚到明(10)天通過、登陸呂宋島，之後進入南海北轉朝台灣前進，強度會減弱，12、13日通過台灣預計是輕颱等級，但基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，氣象署將在明後天發海陸警，不過是否放颱風假，將依各縣市政府依據風雨預報評估後決定。 氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，強度就會受到地形破壞減弱，明天到13日隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同，明天進入南海，後天北轉，12、13日進入台灣海峽，再通過台灣，由於北上過程垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。 不過威脅仍不容小覷，明後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。 鳳凰颱風12日接近，花東持續大雨，中南部雨勢增加，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩；13日颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。 根新頭殼 ・ 9 小時前