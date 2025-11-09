【專欄】「白色恐怖的新敘事」，就在誤導「台灣是中華人民共和國的一部分」



文/洪三雄、賴榮偉

中共對台操作出現，一貫強調辯證結合。兩件事情，可見新敘事手法。其一，2025年11月，國民黨主席鄭麗文出席統派團體舉辦的「白色恐怖追思會」，以「歷史悲劇」、「民族和解」為主題，重申「台灣與中國同屬一個民族」。其二，中共在《學習強國》平台與黨政媒體中高調紀念「吳石烈士」，強調其「為解放台灣犧牲」的歷史功績。

檢視四中全會召開前夕的國際脈絡，就能識破關鍵：中共正在對台發動一場「敘事反攻」——以歷史記憶為武器，回擊國際場域日益得到認同的以台灣為主體的法律敘事。

近年，從政府到學界，國際社會正逐步澄清國際法脈絡下的事實——1945年「台灣光復」並不等於主權移交，中華民國對台行使占領與治理，並非中華人民共和國之繼承。此等「法律戰反擊」削弱中共長期以來「台灣是中國的一部分」的國際論述。

不僅「對沖」，更為了找回兩岸關係的主動權，中共的操做不僅靠條約文本與歷史宣稱，更是透過「文化記憶」與「象徵政治」重構情感與合法性的連結。

一、中共近期對台操作：鄭麗文出席「白色恐怖追思會」、中共「學習吳石」

廣告 廣告

主辦單位公開緬懷吳石，活動手冊收錄以「沉默的榮耀」為題的長文，以將軍尊稱吳石，宣稱吳石並非「背叛者」，而是擁抱理念，與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

鄭麗文以國民黨主席身分出席統派團體舉辦的白色恐怖追思會，並強調「白色恐怖是同胞相殘的悲劇」、「應該放下仇恨，讓兩岸兄弟和解」。言論表面上主張寬容與和解，語義上卻進行「敘事置換」：將原本以「國家暴力與被害者權利」為核心的轉型正義論述，轉化為「民族內戰的悲劇」。

如此，白色恐怖不再被記憶為「威權政權的壓迫」，卻變成「中華民族分裂的傷痕」。這正與中共「兩岸同屬中華民族」的統戰主題契合。

中共對台的「民族情感」統戰，一向以「親情、鄉情、文化」為軸。鄭麗文若以在野黨領袖身分轉譯這套話術，無疑將中共的語言合法化。對中共而言，從不只是話語滲透，更是「內部代言」的形成：讓台灣人自己說出「我們都是中國人」。



與此同時，中共高調紀念吳石，定義為「中共在台英烈」，「為解放台灣而殉職」。吳石原為中華民國國防部參謀次長，實為中共潛伏的情報員，1950年被捕後處決。中共重新宣揚「事蹟」，要求黨員學習，政治意涵明確：

歷史正當化。將過去對台情報滲透與顛覆行動轉化為「民族統一的英雄史」。

第二，記憶操作。「白色恐怖」與「吳石犧牲」間建立「共同受害」的象徵連結，易言之，均是國共內戰悲劇下的犧牲者。

第三，認同滲透。以「吳石是中國人的驕傲」呼應「台灣人也是中國人」的輿論，從情感面削弱台灣的主體邊界。

中共藉「學習吳石」將過去的情報滲透與國共對抗，重新包裝為「民族統一的歷史必然」。這是歷史記憶政治的操作，意在重塑海峽兩岸的「合法情感連結」。

二、中共對台操作：法律戰、輿論戰與心理戰

中共在國際場合多次引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》作為台灣屬於中國的法律依據；惟，此等法律基礎僅為「宣言性」而非「移交性」文件。換言之，台灣從不隸屬於中華人民共和國。

面對台灣主體論述，中共對台敘事必然更重心理及輿論。

鄭麗文的「白色恐怖和解說」，攻於心計。

其一，去責任化。以「時代的錯」與「民族的悲劇」等言語，模糊加害者與受害者，削弱「國家暴力」的政治責任，企圖使受眾放下批判、防衛與歷史記憶的警覺，以達心理鬆動。

其二，道德置換。將「批判威權」轉為「放下仇恨」，「轉型正義」化為「民族和解」。「抵抗中共」看起來變成「不理性」。這是典型的心理戰術，「訴諸正義，反倒成為不寬容。」

其三，情感觸動。利用「兄弟」、「母親」、「故鄉」、「眼淚」等統派修辭，引發受眾的情感共鳴，降低理性防衛。人民從「歷史批判者」被引導為「情感見證者」，潛移默化地接受「民族一家親」的假設。

在輿論上，此等話語被媒體大肆報導，造成「框架正常化」。統戰語言被轉譯為「和平語言」、「理性中間聲音」。中共的心理戰不需強制宣傳，僅透過「台灣人說台灣話」的方式就可完成。

1950年吳石在臺北與家人所拍的最後一張照片。 圖/維基

吳石是另一種象徵。中共紀念吳石，盤算如下。

其一，英雄殉難。吳石被包裝為「忠於民族的軍人」，其行動被詮釋為「解放同胞」而非「背叛」。敘事以「忠義」取代「叛國」，將情報滲透轉為道德高地。

其二，歷史正當化與未來投射。吳石不僅屬於過去；他更象徵為「將來仍有統一志士」。敘事讓「統一」從政治訴求變為「歷史使命」。

其三，台灣記憶場域的滲透。若台灣社會內部（如統派團體）開始以「受難者」角度紀念吳石，即代表中共成功滲入「歷史記憶的公共空間」。這不僅是情感滲透，更是「記憶戰的成功據點」。

心理上，吳石的故事讓「忠於中國」不等於「背叛台灣」，反倒成為一種「跨越歷史傷痛」的選擇。這是中共對台所追求的認知模糊。

簡言之，讓台灣人民「情感上」先接受「兩岸本是一體」，再以此作為法律與政治上的論據。

三、中共的灰色地帶

台北市長蔣萬安說，應該要紀念捍衛中華民國、保衛台灣的前輩。

總之，從鄭麗文到中共紀念吳石，其實就是中共對台的「灰色地帶戰略」。

法律戰，利用國際法、歷史文件，主張「台灣屬於中國」；輿論戰，透過媒體與代理人操作，製造「兩岸一家親」與「和平統一」的氛圍；心理戰，以情感滲透與認同模糊，削弱台灣主體意識；認知戰，在歷史、文化、教育與宗教等層面，重塑「共同命運」。

互為支撐的「灰色地帶戰略」是混合戰。鄭麗文事件提供「語言窗口」，吳石敘事提供「象徵資源」，「台灣光復」的歷史則提供「法律與記憶戰的舞台」。三者結合，這是中共「以歷史包裝政治、以情感包裝主權」的多維戰略。

中共的最終目的，不是讓台灣立刻屈服於統一，而是逐步侵蝕台灣內部的防衛意識與主體敘事，讓「抵抗」看似多餘，「和解」看似合理，「統一」看似自然。比起軍事演習，此等「心理合法化」的過程更難防禦。

因此，面對中共的灰色地帶手法，台灣的公民社會與政府應有志一同：

第一，著力法律層面的論述自信，持續推動國際法脈絡的正確解釋。第二，培育媒體識讀，揭露敘事滲透與情感操作。第三，強化政治面的主體定力與韌性，勿讓「民族」、「文化」、「歷史」等話術瓦解台灣的制度認同。

永遠記得，中共的「歷史」操作，不是關於過去，而是通往未來「控制」的路徑。