【專欄】百年大同逆風向上的贏家策略



文/郭國興 (前日本東京大學特任客座教授、前昇陽國際半導體公司監察人)

"One Mission, One Way" (一份使命、一個方向)。處於多事之秋的百年大同，此刻所有成員團結在 張董事長的領導，上下一心朝著「業界創新領導」的目標打拚，共創百年大同新紀元。如同股神巴菲特當年入主瀕臨倒閉的紡織廠波克夏後，沒有進行資產處分，而是轉型為全球最具影響力的投資控股平台。 張榮華董事長入駐後能否再創大同百年榮耀，外界拭目以待。

走入中山北路上的大同大學，迎面而來的是羅馬萬神殿造型的白色建築，校園內矗立著各式代表百年公司品牌形象的大同寶寶。再往內，一座帶著歲月痕跡的木造老宅，紀念大同大學創辦人林尚志與首任校長林挺生的「志生紀念館」映入眼簾，庭院綻放的櫻花耀眼奪目，隨著清風吹拂，捏揉成波浪般的粉白花海。

2021年12月， 王光祥先生接任大同董事長以來，積極活化土地資產。2024年9月與2024年12月，分別認列大安區仁愛路三段「芙蓉大樓」及復興南路一段鄰近捷運站土地與建物之處分收益，加上本業電力事業群表現亮眼，帶動大同EPS大幅躍升至6.46元，創下歷史新高。2024年配發現金股利3.1元，殖利率逾7%，這是大同公司睽違23年後首次發放股利。

惟進入2025年以來，大同營運風波不斷。5月15日，大同收到工程會公告停權三年的通知，政府標案商源受阻，未來幾年在國內同業大啖台電強韌電網計畫、公共工程等大單之際，大同只能乾瞪眼；12月13日，中國大陸最高法院判決定讞，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），去年活化資產的處分利益幾乎歸零，今年每股虧損恐高達6元，創近年之最。

一直以來，大同(2371)持有全台47萬坪的龐大土地資產令外界垂涎。此外，經營團隊更是戮力競逐電力、新能源等核心本業佈局，是國內唯一擁有變壓器、配電盤、GIS設計製造能力的重電廠商，但股價不僅與華城、士電、中興等競爭族群差之甚遠，相比同屬傳統機電範疇的東元公司，亦遜色不少。

老牌電機-東元(1504)，市場認知屬於穩健但缺乏爆發力的傳統產業類股，股價長期在40-50元區間盤整，本益比長期偏低，投資人關注度不高。2025年7月底，一場企業結盟的重磅展出悄然翻轉台灣電機產業版圖。東元與鴻海集團於2025.7.30以換股方式建立策略聯盟，結合鴻海在伺服器製造的優勢與東元在重電、節能、冷卻系統的專業，雙方合作搶攻全球「AI資料中心」商機。

透過與科技大咖的戰略結盟，東元成功從「傳統機電製造」華麗升級為「AI基建新銳」，股價亦從2025.7.29的46.4元飆漲至2025.10.20最高119.5元，短短二個多月的漲幅157%，市值增至2,500億以上。反觀，同一期間大同股價卻僅從36.1元微幅小漲至38.0元，未見比價拉抬效應。

大同因北美變壓器接單佳音，股價曾於2024.4.19衝至歷史新高69.1元，惟其後即一路走跌。2025.5.15，工程會公告停權三年，隔日大同股價下挫至41.0元，跌幅8%。2025.12.15中國最高法院那紙華映案終審判決，一口氣判賠約131億元，大同股價直接鎖在跌停31.6元，除一舉跌破月線32.5元、季線35.5半年線37.2元與年線40.0元外，也比王文洋財務投資與張榮華入主經營二者的成本低落不少。月線反映短期人氣；季線、半年線揭示中期走勢；年線則勾勒出長期多頭格局，短、中、長四條均線同時全面下彎失守，投資人對未來走勢的信心明顯消退。

大同遭工程會停權源於2009年、2010年；華映一案判決源於2009年，二者皆導因前朝營運包袱，均非後續經營團隊任內之失措。華映案須墊付新台幣131億元，公司雖秀出帳上現金約287億、資產總額近1,480億，財務結構穩健，可充裕支應，但對股東而言，這意味著把2～3幾年辛苦經營的成果，拿去抵付陳年舊帳，總會心疼不甘。

持平而論，底蘊深厚的百年大同儘管近來面臨經營權爭奪風波、子公司破產等挑戰，致使過去多年的財務體質不佳，然在新經營團隊上任後，近期連五季獲利，2025年11月合併營收月增31.2%、年增19.5%，創近8年來同期新高，累計前11月營收年增5.5%，亦改寫近7年新高，顯示王、張二位新領導階層之轉型策略已初見成效，華映事件的短空後可望迎來長多布局。

大同長線投資價值向來倍受市場關注：1. 擁有全台逾40萬坪土地、市值約3000億元的精華高昂土地資產，特別是深具開發價值的大同大學及大同總部，未來資產活化可望挹注豐厚潛在獲利；2. 積極搶攻重電、能源等核心本業，長線獲利穩健；3. 取得北美變壓器UL實驗室認證，外銷高價變壓器之毛利率較佳，有助優化公司產品組合及獲利結構；4. 謀求與日、美知名企業協力結盟，分散地緣風險及拓展海外市場；5. 兼具重電設備、供電充裕與系統整合等優勢，攜手國際科技大廠在桃園大園廠建置AI資料中心，挹注後續龐大營運動能；6. 宏仁集團 王文洋總裁2024.2.21買進大同股票進行財務投資，名人效應引發的關注與追隨；7. 擁行銷與業務專長的三立集團，結合具AI電力工程戰績的總座，可望超越傳統「資產活化」模式，從「市場派」翻轉為「價值派」，以穩健高息回報24萬股東殷切期許。

大同百年品牌絕對不缺工匠技藝，雖導入三立集團的行銷與治理，但企業兼顧營運、管理、人才與決策的同時，很難再保有全面視野。當務之急，應是尋求沒有組織束縛的策略顧問，從外部視角重新審視市場定位，釐清成長瓶頸、提出具體變革、擷取治理亮點，俾有效轉化為資本市場價值。

「站在巨人肩上可以看的更遠」。日、台高科技企業結盟，有著全球典範(paradigm)之譽。現階段，百年大同除搶攻核心電力事業群、智慧能源與積極活化資產等既有布局之外，高層應深思秉持「利他信念」，採不平衡發展謀略，遴選核心電力事業群與日系知名企業協力合作，除聯手分享海外龐大市場外，最重要的是，藉由日企全球品牌力與可信度，良善公司品牌與資本市場的雙重增值。

【百年大同 --- On the way toward Japan-Taiwan high-tech strategic alliance】

