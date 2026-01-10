【專欄】皮凱提：川普粗暴行事是在忠實執行《2025計畫》
〈本文出自《21世紀資本論》作者、法國經濟學家托馬．皮凱提的連載〈用新的“眼”看世界〉最新一次。〉
一、川普政權的基礎：《2025計畫》
2025年是一個因「川普衝擊」而震盪的一年。極端粗暴的行徑、赤裸裸的民族主義、毫無節制的資源掠奪，接連出現的前所未見的局面。自1945年以來，世界從未有過如此的動盪。
要理解為何會出現這樣的局面，以及未來該如何因應呢？必須追溯到其根源。而這就是美國保守派智庫「傳統基金會」在2023年公布的《2025計畫》──一份長達920頁的報告。
這份報告詳細列出：如果在2025年1月掌握政權時，各部門（國土安全部、移民局、教育部、能源部、商務部等）應該執行的戰略，甚至包括總統令的內容與發布時機。川普自就任以來，在公開場合所連續簽署的一系列總統令，正是依據此一報告。
該報告的基礎是數百名保守派「專家」的研究成果，這些人是由傳統基金會以企業與億萬富豪捐助的龐大資金召集而來的。如今重新閱讀這份報告，可以看出：川普政權在行政、政治、意識形態各方面，於事前準備得極為周密。這一年來，川普政權幾乎逐字逐句地執行了《2025計畫》中的規劃。2025年12月5日，白宮公布的新國家安全戰略，幾乎就是《2025計畫》的複製貼上。
二、《2025計畫》中的敵人
圖/取自傳統基金會網站
報告中列舉了政治與意識形態上的敵人，雖說不清但卻很有暗示性。首先被點名的是支持全球化的自由派，他們是自由貿易至上主義者，認為全球化能帶來幸福，卻被保守派認為「好用的笨蛋」。
這些自由派菁英不願認真面對產業空洞化、失業問題、社區崩解、家庭連結喪失等的議題，因此容易遭人厭惡，要反駁也並不困難。相對地，撰寫《2025計畫》的保守派則自詡為守護地方社會，並主張美國要先向世界展現力量，其主要手段就是關稅與徹底的資源掠奪。
他們提出直接奪取烏克蘭、巴拿馬、格陵蘭的資產，強迫歐洲國家繳納軍事的貢納金，並加速化石燃料的開採。同時，保守派也致力於恢復：《努力的重要性》、《家庭價值》、《紮根於自然與文化的上下秩序之尊重》。他們特別批判「缺乏父親般的存在」的問題，認為這是自由派否定性別角色的分工、踐踏傳統家庭觀所造成的。
三、川普政權的粗暴反而是其軟弱的表現
但是，《2025計畫》的保守派更為恐懼的敵人，是國際協調派的社會主義勢力，他們被認為企圖建立超國家的世界政府。
或許人們會覺得『連這種事都害怕』而想笑。但是川普的支持者有時甚至會把歐洲的溫和社會民主主義者，混淆為是可怕的馬克思主義革命者，這是事實。
美國保守派對社會主義的恐懼必須認真看待，因為近十年來，民主社會主義者（如桑德斯【Bernie Sanders】、馬姆達尼【Zohran Mamdani】）在美國年輕人之間極受歡迎。2008年金融危機與2015年巴黎協定之後，國際課稅、氣候賠償、金融改革的討論逐漸增多，《2025計畫》的撰寫者因此更加警惕。
他們強烈反對巴西提出的：在全球性框架下加重對億萬富豪（billionaire）的課稅方案，也反感2008年與2020年危機時，IMF特別提款權（註一）的大規模發行。隨著美國在全球GDP占比下降，未來可能無法再行使否決權，其焦慮與不安因此加劇。
四、關於貿易的矛盾
《2025計畫》在貿易的部分特別耐人尋味，因為這設有兩個相互矛盾的章節。主要章節提倡《如川普在2025年接連不斷地推出或加徵關稅措施》，但撰寫者缺乏真實性的願望，相信關稅能重建製造業的就業。報告整體上對貧困階層缺乏同情，只把勞工階層視為選票來源，態度傲慢，有時候會瞧不起他們。
關稅政策的真正目標似乎在於：增加聯邦政府收入，並進一步削弱累進稅制（自1980年代以來，自由派與保守派都致力於削弱累進課稅制度，但保守派總是搶先一步採取行動）。
另一章則完全否定這種策略，認為公然質疑自由貿易原則，可能開啟全球的社會主義式的計劃經濟之路。如果讓這一派的人來說的話，未來自由市場的敵人可能會以此為前例，一方面依據社會或環境指標，一方面規制貿易，這對保守派而言是終極惡夢。
最後，川普政權選擇了保護主義，這主要出於選舉與財政考量。但保護主義可能會滑向社會主義的恐懼，已被清楚顯示。
五、結語
事實上，對於川普政權這種資源掠奪型的右翼民族主義勢力而言，真正的敵人是全球社會民主主義的左派，因為他們在選舉中是有勝算的，但前提是必須重建組織力，並脫離自由派所追求的經濟自由主義路線。
川普政權的粗暴行徑，反而是其心虛的表現，美國正在失去世界的主導權。在美國似乎有人認為：以武力威嚇，甚至要求歐洲保持「種族純度」，是能夠維繫西方同盟的，但是這只會進一步惡化美國的形象。世界其他國家必然會下定決心，開始描繪一個「沒有美國的未來」。
（註一）IMF「特別提款權」（Special Drawing Rights, SDR）是一種由國際貨幣基金組織創設的國際準備資產與記帳單位，不是貨幣，而是成員國之間用來平衡國際收支、增強外匯儲備的工具。依照各國在IMF的配額比例分配，成員國可用SDR向其他成員國換取外匯，以支付國際收支逆差或償還IMF貸款
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 9 小時前 ・ 472
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 48
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 7 小時前 ・ 84
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 162
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 440
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
中職》洪總驚爆網羅布坎南 富邦發聲明：震驚與不解
台鋼雄鷹今天早上在訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中自爆網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南，由於布坎南受限「228條款」，依規定其他球隊暫時不能搶人。對此，富邦球團火速發聲明表示未出具過離隊同意書，對洪總發言表達震驚與不解。悍將聲明如下：自由時報 ・ 9 小時前 ・ 7