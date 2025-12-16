【專欄】看美國國會如何軌範助理費



新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判日前7年4個月；高院16日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。https://www.facebook.com/share/v/1DdmXPts3U/

在美國，國會議員確實「依法可以使用助理費」，但那筆錢不是議員的私產，而是公款，有非常嚴格的用途與監督，議員不可以當作自己的私房錢。

下面用Q & A說明如下：

一、助理費是不是「國會議員本來就有的」？

是的，但前提是「公務用途」。美國國會依法編列預算，提供每位議員「辦公室經費」，通常包含：

1.人事費（助理、幕僚薪資）

2.辦公室租金（華府與選區）

3.文具、設備、通訊、差旅等

但這些錢的法律性質是「政府預算」，不是議員薪水的一部分。

二、助理費能不能由「議員自己決定怎麼用」？

不行。自由度有限、監管很嚴。合法用途：聘用國會助理、政策幕僚、選區服務人員、支付實際辦公相關費用。

明確禁止：轉為個人收入、給家人（美國法律禁止聘用直系親屬）、用於選舉或政治募款、

私人用途（如私人旅遊、私人開銷）

三、如果亂用助理費，會怎樣？

在美國，後果非常嚴重如下：

1. 行政處分（停職、罰款）

2. 國會倫理委員會調查

3. 刑事責任如詐欺（fraud）、

濫用公款、偽造帳目

美國歷史上，有不少國會議員就是因為幕僚費、辦公經費私自使用而被判刑或被迫辭職。

四、跟台灣常被討論的「助理費爭議」最大差別在哪？

在台灣，助理費性質明確是公款，常被誤認為是議員的「實質補貼」，但這個在美國絕對不行。台灣曾有「慣例」爭議，家人可否擔任助理？明文禁止。歐美國家也是如此。

高虹安貪污60幾萬二審判無罪，那童仲彥貪5萬關3年不就是白關了？社會總是要有公平正義啊，難道這個世界是沒有真理的嗎？判的人存有私心，才會如此恐龍，噁心的判決。

高院郭姓法官說，高虹安只是涉嫌偽造文書，不算是貪污，但是用偽造文書申請助理加班費，這不是貪污又是什麼？怎麼可以相信立法院一面之詞？

日前國民黨陳玉珍提立委助理費除罪化，除了自肥外，就是為高某護航，如今立法院對法官回覆說助理費是立委的，可看出其司馬昭之心。

很巧合的是，此法官也是收押阿扁與鄭文燦的法官，如今卻判高某無罪，很明顯她有偏頗的心態，只判綠不判白，這樣的判決若說公正，其誰能信？

總之，在美國，助理費是「給議員用來做事的錢」，不是「議員自己的錢」；可以支配，但不能占有；能用，但不能拿，所以二審法官對高的判決偏頗。



