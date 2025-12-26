【專欄】真是生不逢時



日昨拜訪女兒國中時的班級導師，談到小女兒研究所碩士畢業，有好的工作及不錯的薪資，並且結婚買房建立幸褔家庭，大女兒也拿到了一流大學理科博士，當老師的聽到學生有成就特別開心，但是聊到千禧年之後，25年來老師薪資只調21%，當年欲進公教部門服務，可說百選一之社會精英，今淪落為社會貧窮的低薪族，不禁感慨萬千地說真是生不逢時，在千禧年之前，考上高考進入公職，或者考上師專及師範大學，進入國中小教書，都有令人羡慕的待遇與福利。

廣告 廣告

新北市農業局邀請基隆市、臺北市、新北市及桃園市中、小學教師共20人前往貢寮區「鮮物本舖」辦理食農漁教育合作交流會（圖/新北市政府提供）

示意圖/新北市農業局邀請基隆市、臺北市、新北市及桃園市中、小學教師前往貢寮區「鮮物本舖」辦理食農漁教育合作交流會（圖/新北市政府）

政府沒有注意到公教低薪問題，很多年輕人進入公教後，面對著無法養兒育女的待遇，很快就辭職轉到私人企業，掌握權利的腐敗政客，只顧著自己有富裕的日子，並沒發現人才流失國力逐漸地減弱；有人認為軍人只有10幾萬，明年起他們的薪俸，確實令人羡慕與響往；但58萬人的公教要大幅度調薪，對政府預算也許是很大壓力，但若能從冗員的各縣市副首長，以及局處的副主管大幅裁減，不但可以節省龐大的人事費，更可大幅提升行政效率。

有人認為這些浪費國家預算的職缺，任何政黨執政後都不會改革，因為這都是他們掌權後很好的酬庸籌碼，我們就以新北市政府來看，有需要3個副市長嗎？一個副市長就綽綽有餘，要職務代理還有秘書長和副秘書長，一個市警察局竟然有三個副局長，還有督察長和主秘，高官多除阻礙行政效率，他們還需要有一堆秘書及司機服侍，虛耗政府龐大的預算；看來公教待遇福利的調升，可能遙遙無期了，除非全民的覺醒，澈底的淘汰這些只顧自己利益的政客。

也許我們期待目前的執政黨，或者期待最大在野黨的改革，根本就是遙不可及的夢想，因為這些酬庸可以幫他們找政治打手，有一個退休教師在媒體高談闊論，他領的退休金太多了，雖然睜眼說瞎話的為執政黨辯護，但他就可以換女兒，獲政府賞賜高報酬的職缺，如果除兩大政黨外的小黨，在其酬庸籌碼需求低時，要大刀闊斧的提改革，這將會是小黨千載難逢的機會，小黨雖然在政治資源上是比較匱乏，甚難與大政黨競爭抗衡，但只要堅持反對大政黨的腐敗政策，你們一定很快獲得民心。

