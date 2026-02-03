【專欄】矽島震盪：借鏡台灣破解九州半導體有廠無鏈的困局

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

隨著台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）進駐熊本，九州這座曾經輝煌的「矽島」再次受到全球矚目，不僅被視為日本半導體復興的象徵，更牽動著區域經濟的命脈。根據日本政策投資銀行（DBJ）九州支店於2026年1月發表的最新研究報告顯示，自2021年TSMC宣布進駐以來，九州地區的半導體相關設備投資總額預估已達5兆日圓，熊本縣大津町等周邊地區的工業用地價格更創下年成長率超過30%的驚人紀錄。

然而，在這股看似狂熱的投資熱潮背後，報告也揭示了潛藏於在地的結構性隱憂，也就是「有廠無鏈」的現象。許多在地企業受限於技術與認證門檻，面臨訂單「看得到吃不到」的窘境，導致龐大的經濟效益難以滲透至在地經濟體系。如何打破此一僵局並最大化經濟漣漪效應，已成為九州產業復興的關鍵課題。

由數據看見的繁榮假象與在地企業的結構性困境

九州半導體產業目前面臨的最大挑戰，在於供應鏈的封閉性與在地化程度不足。根據DBJ的深入調查指出，儘管半導體生產金額在九州已突破1.3兆日圓，但對於在地供應商的採購比例卻未見顯著提升。造成此一現象的核心原因，在於半導體先進製程中極為嚴苛的「精確複製」（Copy Exactly）原則。

為了確保晶片良率與品質的一致性，TSMC等國際大廠在擴展海外基地時，傾向於原封不動地複製母廠的設備、材料與製程參數，這意味著他們會優先沿用已經通過認證的既有供應商，而非冒險嘗試未經磨合的在地新進業者。這道高聳的技術與認證高牆，將渴望進入核心供應鏈的九州中小企業硬生生地擋在門外。

數據無情地佐證了這個結構性的失衡。自2022年以來，隨著建廠進度的推進，九州地區的半導體製造裝置與電子零組件進口額呈現爆發式成長。與過去平均水準相比，2022年至2024年間，來自海外的追加調達金額累計超過1兆日圓，其中來自台灣的進口佔比更是大幅躍升。

這顯示出一個殘酷的事實，雖然廠房坐落在九州，但核心生產設備、高階化學材料以及關鍵零組件，仍高度仰賴進口。在地企業若無法突破技術門檻，九州恐將淪為單純的製造組裝基地，經濟漣漪效應將僅止於土地開發與基礎服務業，無法深入產業肌理並形成真正的技術積累。

此外，九州長期以來的經濟結構呈現「支店經濟」的特徵，即企業總部多位於東京或大阪，九州僅作為生產據點。這種結構導致在地缺乏具有決策權的研發中心與終端應用廠商。與台灣擁有龐大的IC設計產業（Fabless）不同，九州缺乏能夠消化先進晶片產能的在地終端使用者，如大型的電子產品品牌或新創設計公司。

這導致產業鏈呈現「頭重腳輕」的狀態，上游製造強大，但缺乏下游應用的拉力，使得在地企業難以透過共同開發新產品來切入供應鏈，進一步限制了產業升級的空間。

台灣經驗的鏡像：從依賴進口到建立自主供應鏈

回顧台灣半導體產業四十多年的發展歷程，其實也曾經歷過類似的困境，這段歷史對於此刻的九州具有極高的參考價值。在產業草創初期，台灣同樣缺乏在地的設備與材料供應商，所有的生產機具都必須仰賴歐美日進口。

當時，為了降低成本並提升維修效率，以及應對國際大廠的在地化要求，台灣的晶圓代工廠開始採取「母雞帶小雞」的策略，主動扶植具有潛力的在地中小企業。透過長期的技術指導與共同開發，讓原本僅能生產傳統機械零件的工廠，逐步轉型為能夠生產高精密半導體耗材與設備模組的合格供應商。

隨著產業逐漸成熟，台灣供應鏈成功走出了單純代工的模式，轉向「水平分工」與「利基頂尖」（Niche Top）的策略。台灣的中小企業深知在基礎科學與大型設備上難以與歐美日巨頭正面競爭，因此選擇專注於特定利基市場，例如光罩盒、晶圓傳送設備、特殊化學塗料等細分領域，做到世界第一。

這種策略使得台灣形成了極具彈性與韌性的產業聚落，供應商之間距離極近，能夠在數小時內回應晶圓廠的緊急需求。這種「群聚效應」所帶來的速度與彈性，正是台灣半導體產業難以被取代的競爭優勢，也是九州目前最渴望複製的成功方程式。

值得注意的是，台灣經驗也顯示，供應鏈的在地化並非一蹴可幾，而是需要政府政策的引導與大廠的開放心態。台灣政府在發展過程中，透過工研院等研究機構，扮演了技術移轉與人才培育的關鍵角色，將實驗室的技術擴散至民間企業。

同時，由於中國大陸在過去二十年間也積極發展半導體，台灣廠商在面對來自大陸的競爭壓力時，更進一步強化了與全球夥伴的連結。如今九州若要複製此一經驗，必須思考如何利用現有的工業基礎，結合政策資源，縮短在地企業的學習曲線，而非漫無目的地等待涓滴效應自然發生。

打破「分公司經濟」魔咒：構建九州自主的創新生態系

針對如何突破現狀，DBJ九州支店的報告建議，面對「精確複製」的客觀限制，九州企業不應僅將台灣供應商視為搶奪訂單的競爭對手，而應視為技術升級的合作夥伴。日本企業在基礎材料科學、精密機械加工以及光學領域擁有深厚的底蘊，這是台灣企業所欠缺的。

九州的破局之道，在於推動「台日聯盟」，鼓勵在地企業與已進入TSMC供應鏈的台灣廠商合資或技術合作。透過結合日本的技術品質與台灣的量產彈性，共同開發適應新製程的在地化解決方案，這將是通過大廠嚴格認證的最快捷徑，也能讓在地企業從單純的設備維護者，晉升為共同開發者。

該報告進一步建議，更為長遠的戰略必須補足產業鏈的「大腦」，也就是培育在地的IC設計與創新應用產業。九州擁有豐厚的汽車製造與機器人產業基礎，這些正是未來半導體需求最大的應用場景。

政府應積極引導產業跨界整合，鼓勵在地企業針對汽車電子、工業自動化、物聯網等領域，開發專屬的晶片需求。若能孵化出一批九州本土的IC設計公司（Fabless）或新創企業，就能在在地創造出對先進晶片的直接需求，從而形成「設計、製造、應用」的完整正向循環，擺脫對外部訂單的單向依賴。

此外，要留住經濟效益，必須解決人才流動與居住的配套問題。隨著TSMC及相關供應鏈的進駐，大量外籍工程師與家屬移入，這對當地的交通、教育、醫療等基礎設施構成了巨大挑戰，但也帶來了龐大的服務業商機。

九州若能藉此機會打造國際化的生活環境，不僅能吸引更多全球頂尖人才落戶，更能催生出多元的高端服務產業。將「半導體製造」的單點優勢，擴散為「科技生活圈」的全面繁榮，這才是矽島復興的終極願景。

結語

九州的復興不應止於工廠數量的增加，而是產業結構的升級。TSMC提供了轉型契機，但成功的關鍵在於借鏡台灣經驗，透過台日技術共創與培育在地研發能力，突破供應鏈封閉的現狀。唯有將單純的製造基地轉化為具備自主動能的創新生態系，九州才能真正將半導體產值轉化為長久的經濟活水，實現效益最大化。