【專欄】矽島震盪：借鏡台灣破解九州半導體有廠無鏈的困局
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
隨著台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）進駐熊本，九州這座曾經輝煌的「矽島」再次受到全球矚目，不僅被視為日本半導體復興的象徵，更牽動著區域經濟的命脈。根據日本政策投資銀行（DBJ）九州支店於2026年1月發表的最新研究報告顯示，自2021年TSMC宣布進駐以來，九州地區的半導體相關設備投資總額預估已達5兆日圓，熊本縣大津町等周邊地區的工業用地價格更創下年成長率超過30%的驚人紀錄。
然而，在這股看似狂熱的投資熱潮背後，報告也揭示了潛藏於在地的結構性隱憂，也就是「有廠無鏈」的現象。許多在地企業受限於技術與認證門檻，面臨訂單「看得到吃不到」的窘境，導致龐大的經濟效益難以滲透至在地經濟體系。如何打破此一僵局並最大化經濟漣漪效應，已成為九州產業復興的關鍵課題。
由數據看見的繁榮假象與在地企業的結構性困境
九州半導體產業目前面臨的最大挑戰，在於供應鏈的封閉性與在地化程度不足。根據DBJ的深入調查指出，儘管半導體生產金額在九州已突破1.3兆日圓，但對於在地供應商的採購比例卻未見顯著提升。造成此一現象的核心原因，在於半導體先進製程中極為嚴苛的「精確複製」（Copy Exactly）原則。
為了確保晶片良率與品質的一致性，TSMC等國際大廠在擴展海外基地時，傾向於原封不動地複製母廠的設備、材料與製程參數，這意味著他們會優先沿用已經通過認證的既有供應商，而非冒險嘗試未經磨合的在地新進業者。這道高聳的技術與認證高牆，將渴望進入核心供應鏈的九州中小企業硬生生地擋在門外。
數據無情地佐證了這個結構性的失衡。自2022年以來，隨著建廠進度的推進，九州地區的半導體製造裝置與電子零組件進口額呈現爆發式成長。與過去平均水準相比，2022年至2024年間，來自海外的追加調達金額累計超過1兆日圓，其中來自台灣的進口佔比更是大幅躍升。
這顯示出一個殘酷的事實，雖然廠房坐落在九州，但核心生產設備、高階化學材料以及關鍵零組件，仍高度仰賴進口。在地企業若無法突破技術門檻，九州恐將淪為單純的製造組裝基地，經濟漣漪效應將僅止於土地開發與基礎服務業，無法深入產業肌理並形成真正的技術積累。
此外，九州長期以來的經濟結構呈現「支店經濟」的特徵，即企業總部多位於東京或大阪，九州僅作為生產據點。這種結構導致在地缺乏具有決策權的研發中心與終端應用廠商。與台灣擁有龐大的IC設計產業（Fabless）不同，九州缺乏能夠消化先進晶片產能的在地終端使用者，如大型的電子產品品牌或新創設計公司。
這導致產業鏈呈現「頭重腳輕」的狀態，上游製造強大，但缺乏下游應用的拉力，使得在地企業難以透過共同開發新產品來切入供應鏈，進一步限制了產業升級的空間。
台灣經驗的鏡像：從依賴進口到建立自主供應鏈
回顧台灣半導體產業四十多年的發展歷程，其實也曾經歷過類似的困境，這段歷史對於此刻的九州具有極高的參考價值。在產業草創初期，台灣同樣缺乏在地的設備與材料供應商，所有的生產機具都必須仰賴歐美日進口。
當時，為了降低成本並提升維修效率，以及應對國際大廠的在地化要求，台灣的晶圓代工廠開始採取「母雞帶小雞」的策略，主動扶植具有潛力的在地中小企業。透過長期的技術指導與共同開發，讓原本僅能生產傳統機械零件的工廠，逐步轉型為能夠生產高精密半導體耗材與設備模組的合格供應商。
隨著產業逐漸成熟，台灣供應鏈成功走出了單純代工的模式，轉向「水平分工」與「利基頂尖」（Niche Top）的策略。台灣的中小企業深知在基礎科學與大型設備上難以與歐美日巨頭正面競爭，因此選擇專注於特定利基市場，例如光罩盒、晶圓傳送設備、特殊化學塗料等細分領域，做到世界第一。
這種策略使得台灣形成了極具彈性與韌性的產業聚落，供應商之間距離極近，能夠在數小時內回應晶圓廠的緊急需求。這種「群聚效應」所帶來的速度與彈性，正是台灣半導體產業難以被取代的競爭優勢，也是九州目前最渴望複製的成功方程式。
值得注意的是，台灣經驗也顯示，供應鏈的在地化並非一蹴可幾，而是需要政府政策的引導與大廠的開放心態。台灣政府在發展過程中，透過工研院等研究機構，扮演了技術移轉與人才培育的關鍵角色，將實驗室的技術擴散至民間企業。
同時，由於中國大陸在過去二十年間也積極發展半導體，台灣廠商在面對來自大陸的競爭壓力時，更進一步強化了與全球夥伴的連結。如今九州若要複製此一經驗，必須思考如何利用現有的工業基礎，結合政策資源，縮短在地企業的學習曲線，而非漫無目的地等待涓滴效應自然發生。
打破「分公司經濟」魔咒：構建九州自主的創新生態系
針對如何突破現狀，DBJ九州支店的報告建議，面對「精確複製」的客觀限制，九州企業不應僅將台灣供應商視為搶奪訂單的競爭對手，而應視為技術升級的合作夥伴。日本企業在基礎材料科學、精密機械加工以及光學領域擁有深厚的底蘊，這是台灣企業所欠缺的。
九州的破局之道，在於推動「台日聯盟」，鼓勵在地企業與已進入TSMC供應鏈的台灣廠商合資或技術合作。透過結合日本的技術品質與台灣的量產彈性，共同開發適應新製程的在地化解決方案，這將是通過大廠嚴格認證的最快捷徑，也能讓在地企業從單純的設備維護者，晉升為共同開發者。
該報告進一步建議，更為長遠的戰略必須補足產業鏈的「大腦」，也就是培育在地的IC設計與創新應用產業。九州擁有豐厚的汽車製造與機器人產業基礎，這些正是未來半導體需求最大的應用場景。
政府應積極引導產業跨界整合，鼓勵在地企業針對汽車電子、工業自動化、物聯網等領域，開發專屬的晶片需求。若能孵化出一批九州本土的IC設計公司（Fabless）或新創企業，就能在在地創造出對先進晶片的直接需求，從而形成「設計、製造、應用」的完整正向循環，擺脫對外部訂單的單向依賴。
此外，要留住經濟效益，必須解決人才流動與居住的配套問題。隨著TSMC及相關供應鏈的進駐，大量外籍工程師與家屬移入，這對當地的交通、教育、醫療等基礎設施構成了巨大挑戰，但也帶來了龐大的服務業商機。
九州若能藉此機會打造國際化的生活環境，不僅能吸引更多全球頂尖人才落戶，更能催生出多元的高端服務產業。將「半導體製造」的單點優勢，擴散為「科技生活圈」的全面繁榮，這才是矽島復興的終極願景。
結語
九州的復興不應止於工廠數量的增加，而是產業結構的升級。TSMC提供了轉型契機，但成功的關鍵在於借鏡台灣經驗，透過台日技術共創與培育在地研發能力，突破供應鏈封閉的現狀。唯有將單純的製造基地轉化為具備自主動能的創新生態系，九州才能真正將半導體產值轉化為長久的經濟活水，實現效益最大化。
其他人也在看
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
退休後維持1習慣 70歲前高管「燒光退休金」靠代駕度日
退休後維持1習慣 70歲前高管「燒光退休金」靠代駕度日
《產業》魏哲家「作夢也想不到」超狂需求！蘋果卻不用最新2奈米
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
法說會後被看衰！國家隊提款聯電2.67億 變心出清「這低軌衛星股」上千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場跌439.72點，收31,624.03點，跌幅1.37%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股賣超上市個股方面，晶...
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
黃仁勳狂開金口、台積電仍跌 25 元！專家：回測「1價位」是禮物
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，台積電（2330）是支撐AI發展的不可或缺，並看好未來神山產能未來10年成長100%，台積電今（2）日最低觸及1750元，下跌25元，專家表示，黃仁勳的話不會失靈，2奈米未來供不應求，神山1740元左右都是好買點。
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
華邦電總座信心喊話沒用 爆35萬張大量一度跌停
華邦電（2344）總經理陳沛銘在昨天力成集團年終晚會信心喊話「今年記憶體景氣非常好」，同時產能已被預訂完畢，但仍不敵「空襲」大筆賣壓湧現，今早股價開高後不到一小時就翻黑，一度還殺到跌停板104.5元，成交量近中午已突破35萬張巨量，高居台股第一大量，成交金額近400億元。華邦電已連三跌，股價自高點修正逾23%。