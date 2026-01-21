【專欄】秩序崩解：民族主義狂潮與多邊體系毀滅的終極危機

蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

當前全球政治經濟格局正處於劇烈的地殼變動中，二戰後建立的自由國際秩序面臨崩解。過去國際關係理論樂觀預言經濟互賴將消除戰爭動機，但現實卻殘酷地推翻了這一假設。隨著大國競爭加劇與社會契約斷裂，世界正經歷深刻的範式轉移：民族主義已從邊緣情緒演變為各國決策的核心邏輯，而曾被視為穩定基石的多邊主義，正被強權政治邊緣化。這不僅是政策調整，更是世界觀的重塑，全球步入缺乏統一規則、充滿動盪的生存競爭階段。

民族主義回歸與經濟主權的絕對化

民族主義不再是開發中國家的專利，而已成為西方成熟民主國家的主流敘事。全球化利益分配不均導致內部產生龐大失落階級，迫使各國政府將「國家利益」無限上綱，轉化為對經濟主權的絕對掌控。川普（Donald Trump）在美國政壇的強勢影響力正是此趨勢的指標，顯示美國決策層已拋棄「仁慈霸權」角色，轉而擁抱赤裸裸的交易主義。

以民族主義為驅動力的政策導致保護主義常態化。關稅被賦予維護國家尊嚴與安全的政治意義，各國競相築起壁壘，試圖將供應鏈強行拉回國境。這種邏輯顯示各國不再相信比較優勢理論，而是恐懼外部依賴帶來的脆弱性。當國家將進口視為威脅而非互補時，全球貿易基礎便被撼動。這種情緒更侵蝕了盟邦互信，為了爭奪製造業與投資，傳統盟友間也展開補貼競賽，導致國際合作成本急升，信任在民族主義狂熱中消耗殆盡。

多邊主義的結構性衰敗與叢林法則

世界貿易組織等全球治理核心機構正處於近乎癱瘓的狀態，這代表了結構性的權威喪失。多邊主義前提是各國願讓渡部分主權換取共同利益，但當前沒有大國願受規則約束。強權國家繞過多邊機制，訴諸單邊行動或雙邊談判，使國際法規淪為具文。國際關係正回歸古典現實主義的「叢林法則」，爭端解決不再依賴規則，而是取決於實力對比。

這種環境對中小型國家是災難性的。過去它們依靠國際規則保護權益，現在則被迫在列強間選邊站隊。區域性排他集團的興起加速了體系碎片化，各國轉向建立基於地緣政治忠誠度的小型聯盟。這些「小圈子」雖有內部共識，卻在全球層面製造深刻對立。氣候變遷、大流行病等全球議題因此寸步難行，在人類最需要團結時，多邊主義衰落卻讓世界四分五裂。

中國大陸崛起與地緣經濟武器化

在此波秩序重組中，中國大陸的角色至關重要。其龐大經濟量體與國家資本主義模式，對西方自由市場體系構成挑戰。中國積極推動產業升級並透過「一帶一路」構建平行體系，顯示北京意圖從參與者轉變為規則制定者。面對此局勢，西方採取「去風險」策略，將經濟依賴視為安全隱患，導致「相互依存武器化」。

關鍵原物料出口管制、市場准入限制及投資審查，已成為地緣政治鬥爭的常規武器。經濟活動泛安全化使得商業決策必須考量政治風險。在大陸周邊地區，這種緊張局勢尤為劇烈，周邊國家在享受大陸市場紅利的同時，也深感政治壓力。如何在美中陣營間保持平衡成為外交難題，但隨著對抗加劇，模糊空間迅速縮小，地緣經濟斷裂線日益清晰。

科技霸權爭奪與數位鐵幕降臨

科技領域已成為民族主義與大國博弈的最前線。半導體、人工智慧與通訊技術被視為決定國家命運的關鍵。各國政府投入鉅資補貼並限制技術外流，美國對先進晶片的封鎖及大陸的自主研發衝刺，標誌著全球科技生態系不可逆轉的分裂。「數位鐵幕」降臨，世界分裂為不同技術標準與網路基礎設施的陣營。

數據自由流動受限，互聯網被分割為受監控的主權網路，阻礙創新並增加溝通障礙。跨國企業被迫在市場間艱難抉擇，供應鏈重複建設導致成本飆升。更嚴重的是科技軍事化，學術合作受審查，人才流動受阻。當科學無國界理想被國家安全擊碎，技術進步將放緩，且更多服務於監控與戰爭而非人類福祉。

全球通膨固化與成長動能停滯

民族主義經濟政策與供應鏈碎片化，正將世界推向高通膨、低成長陷阱。過去全球化的高效分工帶來低通膨紅利，如今企業為求「韌性」犧牲「效率」，生產成本結構性上升並轉嫁消費者。各國為支撐產業與應對競爭大幅增加財政支出，加劇赤字與債務，進一步推升通膨預期。

央行被迫維持高利率對抗通膨，抑制了投資與消費，使經濟成長疲弱。數據顯示，全球貿易對經濟成長的拉動作用顯著減弱，取而代之的是保護主義下的市場萎縮。全球經濟大餅不再做大，各國只能在存量博弈中激烈爭奪，這種零和遊戲將加劇社會動盪與貧富差距，形成惡性循環。

結語：在動盪與對抗中尋找生存之道

綜上所述，世界秩序崩解是歷史週期性的回歸。民族主義調整與多邊主義衰落，標誌著後冷戰自由主義幻想破滅，進入赤裸的權力政治時代。規則是強者意志，安全是稀缺奢侈品。無論國家或企業，都必須放棄對外部穩定的依賴，轉而建立內在韌性。

未來國際關係將長期處於「武裝和平」的脆弱狀態。衝突與摩擦將成常態，各國須展現戰略靈活性，在堅持核心利益同時尋找有限合作。世界將變得更加艱難冷酷，唯有能適應這場殘酷規則變革的行動者，才能在廢墟中重建秩序，在不確定性中求得生存。