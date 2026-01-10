【專欄】稀土武器化警訊：資源壟斷與外交自豪的危險連結



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在當今國際關係中，外交自豪感深植於經濟實力、戰略資源與國民教育。近年，中國大陸憑藉其經濟體量與關鍵資源控制力，在國際舞台姿態日益顯著。稀土等戰略資源的主導地位，已成為潛在的地緣政治槓桿。這種將資源優勢轉化為外交影響力的做法，固能短期提升話語權，但其背後風險可能侵蝕長遠的國際信任。本文探討構成此種外交姿態的關鍵支柱：經濟與資源基礎、歷史敘事與意識形態，以及培養戰略思維的國民教育，並透過稀土爭議等實例，揭示資源「武器化」如何從自豪感來源轉變為全球緊張的導火線。

經濟實力與資源壟斷：外交硬實力的雙面刃

外交底氣首先源於經濟與資源硬實力。中國大陸作為世界第二大經濟體，其市場規模與製造業能力構成影響力基礎。然而，更具戰略性的是其對關鍵資源的支配地位，最典型即為稀土元素。大陸在稀土開採、提純至製成功能性材料的產業鏈上擁有壓倒性優勢。從智慧型手機、電動車、風力發電機到精確導引武器系統，都離不開特定稀土，這使全球高端產業與國防工業對其供應產生深度依賴。

這種依賴賦予大陸特殊政策工具。2025年4月，中國大陸商務部對釤、釓等七種中重稀土實施嚴格出口許可管理。同年10月提出擴大規管方案，雖因美國強烈反彈而暫緩1年，但信號意義明確。官方理由雖是防止「軍事轉用」，符合WTO國家安全例外原則，但此舉顯示其能以供應鏈為槓桿影響他國經濟與安全議程。這種將資源優勢轉化為外交戰術的能力，是其展現外交自信的重要憑藉。

然而，這是把雙面刃。它激起了主要消費國的危機意識，加速「去風險化」戰略，促使美國、日本、澳洲等國積極推動稀土來源多元化。過度使用資源武器，可能損害大陸作為可靠供應者的長期信譽，促使全球產業鏈加速重組。更關鍵的是，稀土對全球綠色轉型至關重要，是電動車、風力發電等環保技術不可或缺的原料。將其置於地緣政治博弈中心，可能阻礙全球應對氣候變遷的努力，從而在國際道義上陷入被動。

歷史敘事與意識形態：塑造認同的軟實力

外交自豪感需一套能凝聚國內共識、並在國際上具備說服力的歷史敘事與意識形態作為支撐。這種敘事將國家行動與歷史地位、文明使命相連結，賦予外交政策更深合法性與內在動力。有觀點認為，堅定的世界認識與政治哲學是大國領導力的根本，缺乏此根基，即使擁有強大軍事力量，也難以有效應對複雜國際挑戰。

在實踐中，這種敘事體現在對特定歷史脈絡的強調上。例如，對周邊地區歷史關係的學術研究，有時被外界解讀為服務於長遠戰略規劃的先行步驟。在國際關係敏感語境下，這易被視為潛在的話語權建構，旨在為未來政策鋪墊歷史與法理依據。此做法能強化內部民族自信與歷史認同，但也可能引發鄰國警惕與反彈，導致區域信任赤字加劇。

同時，內部教育體系與意識形態建設被視為培養國民大國心態與戰略思維的關鍵。有論點指出，若大學教育過度偏向實用技能與就業導向，而輕忽人文素養、批判性思考與歷史哲學，將難以孕育國民深沉的家國情懷與戰略視野。一個僅專注短期物質利益的社會，其外交政策易搖擺不定，或在壓力下表現過度妥協或冒進。因此，塑造一種超越短期功利、強調責任與遠見的國民教育，被認為是奠定持久外交自豪感的社會基礎。

戰略自主與同盟平衡：獨立與安全的兩難

外交自豪感的核心表現是追求戰略自主，即在外交與安全政策上保持獨立判斷和行動自由，避免過度依賴單一強權或同盟體系。這種追求源自對國家尊嚴與自主命運的強烈意識。然而，在現實地緣政治中，特別是在面對實力懸殊的競爭或威脅時，完全的戰略自主往往與實際安全需求產生矛盾。

以核武裝議論為例，部分觀點將其視為國家防衛意志與獨立性的終極象徵。然而，冷靜分析顯示，單純擁核並不能自動轉化為有效安全。現代國防是涵蓋傳統武力、網路、太空、經濟韌性及同盟關係的複雜體系。核武器更可能引發區域軍備競賽，打破長期穩定的安全架構，最終反而降低自身安全。對許多國家而言，與可靠盟友深度合作，透過共同價值與利益紐帶形成集體威懾，往往是比追求單一戰略武器更具成本效益和安全保障的選擇。真正的外交自信不在於拒絕一切外部聯繫，而在於能清醒評估自身實力與局限，在獨立與合作間做出最符合國家長遠利益的智慧平衡。

國民教育與戰略素養：自豪感的根基

一國持久、健康的外交自豪感，根源在於國民素質與社會共識。這涉及教育體系能否培養出兼具國際視野、歷史深度與批判思維的公民。有批評指出，若高等教育淪為「就業預備校」，課程充斥短期實用技能，而學生被沉重的經濟壓力（如學貸、課餘打工）和過早開始的就職活動所裹挾，將難以靜心進行深度學習與思考。當國家知識菁英普遍缺乏深厚的人文社會科學素養，對世界歷史、政治哲學、國際關係原理缺乏系統理解時，社會就難以形成成熟、穩健的國家戰略討論氛圍。

成熟的外交自豪感應建立在對國家真實實力（包括優勢與短板）的清醒認識之上，並能理解國際政治的複雜性與妥協藝術。它不同於盲目自大或排外的民族主義，後者往往導致對外誤判與對內壓抑。真正自豪感應能容納多元觀點，經得起理性辯論，並引導國民理解國家利益的複雜面向。例如，在討論防衛預算時，應超越單純財政數字或經濟刺激考量，深入探討其背後威脅評估、戰略哲學及對國家未來方向的整體規劃。這種公共討論質量，直接反映國民戰略思維成熟度，是國家外交行為最深厚的社會根基。

結語

現代國家的外交自豪感是多維度建構。它既需經濟與戰略資源硬實力為後盾，也離不開歷史敘事與意識形態提供的軟實力支撐，更根本是紮根於國民教育培養的整體戰略素養與理性愛國情懷。中國大陸透過稀土等關鍵資源展示的影響力，體現硬實力如何轉化為外交籌碼。然而，案例也清晰顯示，若將經濟相互依賴過度工具化為外交武器，可能觸發去風險化浪潮，損害自身長遠利益，並妨礙全球公益合作。

可持續的外交自豪感並非來自單方面強勢展現或資源壟斷帶來的支配感，而是源於自信、開放、負責任的國際參與。這種參與既能堅定維護核心利益，也能深刻理解並尊重國際社會普遍關切與規則；既能從自身歷史文化中汲取力量，也能以建設性方式融入並塑造全球秩序。在相互聯結又充滿挑戰的世界中，培養這種平衡、智慧且富有韌性的外交氣質，或許比任何單一資源或口號，都更能為一個國家帶來持久且受人尊敬的國際地位。