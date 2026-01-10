【專欄】稀土武器化警訊：資源壟斷與外交自豪的危險連結
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
在當今國際關係中，外交自豪感深植於經濟實力、戰略資源與國民教育。近年，中國大陸憑藉其經濟體量與關鍵資源控制力，在國際舞台姿態日益顯著。稀土等戰略資源的主導地位，已成為潛在的地緣政治槓桿。這種將資源優勢轉化為外交影響力的做法，固能短期提升話語權，但其背後風險可能侵蝕長遠的國際信任。本文探討構成此種外交姿態的關鍵支柱：經濟與資源基礎、歷史敘事與意識形態，以及培養戰略思維的國民教育，並透過稀土爭議等實例，揭示資源「武器化」如何從自豪感來源轉變為全球緊張的導火線。
經濟實力與資源壟斷：外交硬實力的雙面刃
外交底氣首先源於經濟與資源硬實力。中國大陸作為世界第二大經濟體，其市場規模與製造業能力構成影響力基礎。然而，更具戰略性的是其對關鍵資源的支配地位，最典型即為稀土元素。大陸在稀土開採、提純至製成功能性材料的產業鏈上擁有壓倒性優勢。從智慧型手機、電動車、風力發電機到精確導引武器系統，都離不開特定稀土，這使全球高端產業與國防工業對其供應產生深度依賴。
這種依賴賦予大陸特殊政策工具。2025年4月，中國大陸商務部對釤、釓等七種中重稀土實施嚴格出口許可管理。同年10月提出擴大規管方案，雖因美國強烈反彈而暫緩1年，但信號意義明確。官方理由雖是防止「軍事轉用」，符合WTO國家安全例外原則，但此舉顯示其能以供應鏈為槓桿影響他國經濟與安全議程。這種將資源優勢轉化為外交戰術的能力，是其展現外交自信的重要憑藉。
然而，這是把雙面刃。它激起了主要消費國的危機意識，加速「去風險化」戰略，促使美國、日本、澳洲等國積極推動稀土來源多元化。過度使用資源武器，可能損害大陸作為可靠供應者的長期信譽，促使全球產業鏈加速重組。更關鍵的是，稀土對全球綠色轉型至關重要，是電動車、風力發電等環保技術不可或缺的原料。將其置於地緣政治博弈中心，可能阻礙全球應對氣候變遷的努力，從而在國際道義上陷入被動。
歷史敘事與意識形態：塑造認同的軟實力
外交自豪感需一套能凝聚國內共識、並在國際上具備說服力的歷史敘事與意識形態作為支撐。這種敘事將國家行動與歷史地位、文明使命相連結，賦予外交政策更深合法性與內在動力。有觀點認為，堅定的世界認識與政治哲學是大國領導力的根本，缺乏此根基，即使擁有強大軍事力量，也難以有效應對複雜國際挑戰。
在實踐中，這種敘事體現在對特定歷史脈絡的強調上。例如，對周邊地區歷史關係的學術研究，有時被外界解讀為服務於長遠戰略規劃的先行步驟。在國際關係敏感語境下，這易被視為潛在的話語權建構，旨在為未來政策鋪墊歷史與法理依據。此做法能強化內部民族自信與歷史認同，但也可能引發鄰國警惕與反彈，導致區域信任赤字加劇。
同時，內部教育體系與意識形態建設被視為培養國民大國心態與戰略思維的關鍵。有論點指出，若大學教育過度偏向實用技能與就業導向，而輕忽人文素養、批判性思考與歷史哲學，將難以孕育國民深沉的家國情懷與戰略視野。一個僅專注短期物質利益的社會，其外交政策易搖擺不定，或在壓力下表現過度妥協或冒進。因此，塑造一種超越短期功利、強調責任與遠見的國民教育，被認為是奠定持久外交自豪感的社會基礎。
戰略自主與同盟平衡：獨立與安全的兩難
外交自豪感的核心表現是追求戰略自主，即在外交與安全政策上保持獨立判斷和行動自由，避免過度依賴單一強權或同盟體系。這種追求源自對國家尊嚴與自主命運的強烈意識。然而，在現實地緣政治中，特別是在面對實力懸殊的競爭或威脅時，完全的戰略自主往往與實際安全需求產生矛盾。
以核武裝議論為例，部分觀點將其視為國家防衛意志與獨立性的終極象徵。然而，冷靜分析顯示，單純擁核並不能自動轉化為有效安全。現代國防是涵蓋傳統武力、網路、太空、經濟韌性及同盟關係的複雜體系。核武器更可能引發區域軍備競賽，打破長期穩定的安全架構，最終反而降低自身安全。對許多國家而言，與可靠盟友深度合作，透過共同價值與利益紐帶形成集體威懾，往往是比追求單一戰略武器更具成本效益和安全保障的選擇。真正的外交自信不在於拒絕一切外部聯繫，而在於能清醒評估自身實力與局限，在獨立與合作間做出最符合國家長遠利益的智慧平衡。
國民教育與戰略素養：自豪感的根基
一國持久、健康的外交自豪感，根源在於國民素質與社會共識。這涉及教育體系能否培養出兼具國際視野、歷史深度與批判思維的公民。有批評指出，若高等教育淪為「就業預備校」，課程充斥短期實用技能，而學生被沉重的經濟壓力（如學貸、課餘打工）和過早開始的就職活動所裹挾，將難以靜心進行深度學習與思考。當國家知識菁英普遍缺乏深厚的人文社會科學素養，對世界歷史、政治哲學、國際關係原理缺乏系統理解時，社會就難以形成成熟、穩健的國家戰略討論氛圍。
成熟的外交自豪感應建立在對國家真實實力（包括優勢與短板）的清醒認識之上，並能理解國際政治的複雜性與妥協藝術。它不同於盲目自大或排外的民族主義，後者往往導致對外誤判與對內壓抑。真正自豪感應能容納多元觀點，經得起理性辯論，並引導國民理解國家利益的複雜面向。例如，在討論防衛預算時，應超越單純財政數字或經濟刺激考量，深入探討其背後威脅評估、戰略哲學及對國家未來方向的整體規劃。這種公共討論質量，直接反映國民戰略思維成熟度，是國家外交行為最深厚的社會根基。
結語
現代國家的外交自豪感是多維度建構。它既需經濟與戰略資源硬實力為後盾，也離不開歷史敘事與意識形態提供的軟實力支撐，更根本是紮根於國民教育培養的整體戰略素養與理性愛國情懷。中國大陸透過稀土等關鍵資源展示的影響力，體現硬實力如何轉化為外交籌碼。然而，案例也清晰顯示，若將經濟相互依賴過度工具化為外交武器，可能觸發去風險化浪潮，損害自身長遠利益，並妨礙全球公益合作。
可持續的外交自豪感並非來自單方面強勢展現或資源壟斷帶來的支配感，而是源於自信、開放、負責任的國際參與。這種參與既能堅定維護核心利益，也能深刻理解並尊重國際社會普遍關切與規則；既能從自身歷史文化中汲取力量，也能以建設性方式融入並塑造全球秩序。在相互聯結又充滿挑戰的世界中，培養這種平衡、智慧且富有韌性的外交氣質，或許比任何單一資源或口號，都更能為一個國家帶來持久且受人尊敬的國際地位。
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 55
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 19 小時前 ・ 613
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 154
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 12 小時前 ・ 28
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 17 小時前 ・ 93
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 178
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10