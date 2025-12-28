【專欄】立陶宛成為台灣最堅實的民主夥伴之一



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

立陶宛與台灣的關係近年在國際媒體上多次受到關注，相關討論已跨越雙邊關係本身，進入民主價值、供應鏈安全、資訊戰對抗與地緣政治重組的範疇。英語媒體在追蹤這段合作時，多從外交與經濟兩個層面切入，也不避諱分析中國對此所使用的施壓手段。這些報導反覆呈現一個核心現象，立陶宛這個人口僅280萬的小國正成為台灣在歐洲最具象徵性的民主夥伴，其外交選擇也成為歐洲面對中國壓力時的重要測試樣本。

國際媒體特別關注立陶宛在2021年允許台灣以「台灣」名義設立代表處的決定。這個舉動引起中國的強烈反應，包括降低外交關係與啟動貿易制裁。這些行動不但造成立陶宛在短時間內承受經貿衝擊，也讓立陶宛在歐洲國家中成為台灣議題的政治象徵。BBC、VOA與CBC等媒體指出，立陶宛並未挑戰一個中國政策，而是希望以「價值外交」方式支持民主夥伴。這類報導凸顯小國在國際政治中仍能展現策略性位置，並以自主外交立場影響區域論述。

雙邊經濟合作在英語媒體的報導中佔有重要篇幅。台灣在2022年宣布成立2億美元投資基金與10億美元信貸基金，以支持立陶宛高科技產業發展。這些資金不只是經濟合作工具，也是為了協助立陶宛抵禦中國經濟脅迫。路透社指出，這些基金聚焦半導體、生技、衛星、金融科技等領域，目標建立更具韌性的供應鏈。Science Business與其他專題報導也分析基金運作模式，指出台灣採用股權投資方式，以提高合作深度與產業互補性。

立陶宛科技公司Teltonika與台灣工研院簽署1400萬歐元的技術轉移協議，是雙邊合作中最受矚目的案例。立陶宛可望在本土生產特殊用途半導體，並接受工程訓練。這筆合作被多家英語媒體視為「歐洲東部半導體鏈的起點」。除半導體外，雙方在雷射科技、無人機、AI醫療、新創產業等領域也已展開實質合作。立陶宛雷射企業Litilit以及AI醫療公司Oxipit在台灣投資基金的支持下成為雙邊合作的示範。台灣國發會與國家級投資基金的布局，使立陶宛成為中東歐科技投資的新節點。

英語媒體同時報導了立陶宛內部對台合作的反思，不少政界人士承認部分投資回饋未如預期，雙方期待落差成為社會討論焦點。這些聲音讓台灣更需要了解立陶宛社會的政治循環與政策風險。FPRI、LRT與各大智庫指出，未來立陶宛政權交替可能帶來政策調整，這是台灣在深化合作時需優先評估的因素。立陶宛內部對台灣仍有高度友善的民意基礎，但也不能忽視經濟成果面臨的政治檢驗。

立陶宛與台灣的合作不僅停留在經貿領域，也涉及對抗資訊操控與外來干預。Global Taiwan Institute與FPRI指出，台立合作在資訊戰領域具有高度互補性。立陶宛長期面對俄羅斯與中國的混合戰威脅，台灣則面對中國的資訊滲透與認知操作。兩國在民主韌性上互相借鏡，透過緊密交流強化防禦能力。這類合作被國際媒體視為「民主夥伴共同抵禦威權壓力的示範」。

整體而言，英語媒體的分析呈現一段不只是外交關係，更是價值選擇的雙邊互動。立陶宛以小國之姿承擔巨大政治風險，台灣以資金、技術與供應鏈合作協助夥伴渡過難關。雙方的合作也象徵民主國家在面對中國壓力時的戰略連線，從半導體到AI，從資訊防衛到國際公共論述，立陶宛與台灣正在形塑新型態的民主合作框架。

立陶宛與台灣的關係已成為國際媒體的固定題目，並且逐步被視為歐洲與印太之間的新橋樑。這段合作帶有象徵性，也具有戰略價值，更反映民主國家在面對全球地緣重組時的共同選擇。若台灣善用這段關係，將能在未來的國際政治中握有更多主動權，並以具體行動展現民主夥伴的力量。