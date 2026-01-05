【專欄】第五縱隊趴趴走



有人說，台灣最大敵人不是老共，而是台灣的中國人，這種說法並不正確，自認是中國人，態度堅定反共者也不少，原本台灣人，為了利益拋棄台灣更是不少，另一種，自己帶乾糧反對台灣，卻以為是民主，這類無腦台灣人，吃台灣，反台灣，深陷洗腦認知作戰，卻不自知。

數月前，美國針對委內瑞拉長期擔任老共毒品芬太尼運輸重任，事先提出警告，委內瑞拉不甩，老美只好聚集海軍圍堵，扣船，台灣特定媒體的名嘴縱隊，開始攻擊美國帝國主義鴨霸，等到美國艦艇扣押委內瑞拉送往中國的油輪，這群名嘴持續叫囂，認為美國是紙老虎，只敢做海盜，不敢打委內瑞拉，還誇讚委內瑞拉接受老共武裝，擁有尖端蘇凱30戰機，中共武器優於美國，委內瑞拉軍力在拉丁美洲排名第一，美國絕對不敢越雷池一步，馬杜羅更加碼叫囂，「快來抓我」，大話剛落下，前天，美國戰機先轟炸首都加拉卡斯，接著特戰隊進入馬杜羅堡壘基地，活抓馬杜羅，十幾位紅嘴立即翻車，而且翻得很難看，這一堆充當紅色傳聲筒的名嘴，半數是拿退休俸的退將，排起來就是一個縱隊，「國際橋牌社」導演說，這一群人就是垃圾。

喝過了紅酒，不敢批評老共賣給委內瑞拉的預警雷達不堪用，如今終於可以閉上嘴巴，過去，經常喊武統，歌頌習大大偉大的紅色學者李毅說，「老美隔著3000公里大海，活抓馬杜羅，老共隔了180公里海峽，卻動不了台灣一根毛，軍力級別，一下子就看穿了」，李毅自稱看錯了老共，還算有骨氣，自打嘴巴謝罪，這一堆在台灣的紅色名嘴，翻車沒道歉，還說風涼話，美國給了北京榜樣，可以跨海逮捕賴總統，真的笑死人。

島內內鬼充斥，陸委會決定修改兩岸條例，明確定義「一中一台」，去除「統一之前」文字，讓「兩岸」名稱走入歷史，其實，台灣要成為正常國家，必須割斷與中國聯繫，各走各路，道不同不相為謀，而且早就應該這樣做，30幾年交流，也就是黃粱一夢罷了。

修法訊息一傳出，藍白兩黨又開始叫罵，「挑釁中共」，其實，從1949年，國民黨把「中華民國」神主牌帶到台灣，死國復活，就開始挑釁老共了，蔣介石一邊說，中華民國已經亡國，一邊又根據中華民國憲法，強行治理台灣，霸佔聯合國代表席位直到1971年，「兩個中國」的競爭糾纏，開始檯面化，只要中華民國持續存在，未被老共併吞，持續獨立自主，就是最大挑釁，喊甚麼台獨雖遠必誅，漢奸等等口號，都是藉口。

前幾天，一位台派朋友告訴他的經歷，他說某日到高雄玉市，聽到玉商販和買方聊天，聽起來商販是港澳口音，買方是台灣人，商販說，「又要搞國防預算1. 2兆，賴清德又要貪污多少」，台派朋友一聽，當場暴怒嗆他，你是匪諜嗎，又在傳假訊息，這位商販一聽，嚇傻了，很可能第一次聽到有人反駁，趕忙說，我收回剛剛的話。

港澳過來台灣營商的人當中，是否有共諜，沒人知道，但是，國安單位卻說過，潛伏在台的共諜人數，數千到數萬，這麼多的第五縱隊，台灣社會如何安定，國安單位是否拿出對策，把這些人揪出來，否則到處趴趴走，洗腦一些無腦台灣人，台灣人當然容易投錯票。

前幾天，網路上出現一段視頻，台灣共產黨成員在台南新營舉辦跨年活動，升起五星旗，在全世界反共浪潮之下，歐洲很多國家已經把共產黨宣布為非法組織，中國人民也開始反對中共統治，台灣卻還在組黨自由保護下，出現共產黨組織，第五縱隊成群結隊趴趴走，未免太過荒唐。







