【專欄】紅色代理人不演了



如外界猜測；配合老共指令，島內紅色政客杯葛特別國防預算，果然3度否決預算，看來，藍白兩黨政客赤裸裸不演了。

狄更斯在「雙城記」中的開卷語；「這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代」，用這句話送給我真愛的台灣，實屬洽當。

所謂最好的時代；台灣外部國家對台灣越來越認同，美國民意調查；承認台灣國家，保護台灣超過50%，涉台法案已經把台灣視為國家，日本也跟進，第二，台灣的經濟成長亞洲第一，人民消費能力超越亞洲各國，但是，最壞的時代顯示；中共對台灣併吞野心毫不遮掩，島內的紅色代理人遍布，從國會到民間協會宮廟，企圖以搗亂台灣，達成顛覆台灣民主政權，中共對台灣的認知作戰顛倒是非，製造亂台事件，也來到史上最高峰。

生活在台灣的庶民，腦袋確實很疲累，被迫只好注意政治新聞，也因為假訊息和詐騙排山倒海而來，判斷是非的過程，越來越複雜，我們必須承認；老共對台灣認知作戰確實有效，台灣已經是思想矛盾，分裂對立的社會，親共和愛台兩方水火不容，甚至變成仇人，這也是台灣團結困難的原因。

老共和紅色代理人的目標只是弱化台灣抗共心理，讓台灣自我討厭，自我消耗，自我反對，以此達到不發一彈，即可占領台灣，從國會醜陋行徑，到政客把貪污合法化，可以看出；政客撈錢面孔越來越難看，國家形式越來越危險，執政黨如何突破目前僵局，也備受考驗。

這幾天，在藍白政客國會擴權亂台之下，民進黨政府終於硬了起來，對國會多項擴權亂台惡法，發出「不連署」，包含財劃法，倒退的年改修法，以及為老共開後門的吳三桂法案，這下子跳腳叫囂的藍白兩黨，一下子如喪考妣，相反的台派團體高興雀躍，早就要這樣做了。

逼迫政府做出宣戰態度，最後的稻草就是老韓，依照老韓提出的總統茶敘建議，總統府發出邀請函，居然被老韓「放粉鳥」，台語說；老韓把總統裝瘋子，自己建議，自己不來，總統喫茶，當然不是純喫茶，而是憲政危機的解方，一個堂堂國會議長連喝茶都不敢，如何擔起大任，前任院長王金平還說；「應該去喝茶啊」，從這一點可以看出；這位被紅色媒體造勢成功，北大受教育，從菜市場打撈上岸的政客，不以台灣社會為念，只會寫作文，說金句，始終難登大位，難怪花蓮王傅總召氣勢欺凌院長，直接壓到老韓。

立院態度如此，用選票付託當起老大，執政黨最後只能宣戰了，閣揆不副署，直接挑戰總統職權，其實也是表達對立院立法粗糙的反擊，當然，國會僵局不解，總預算不審，依法只能比照往年，公務機構不受影響，但是，新的法案新預算無法過關，受害的還是人民，話說回來，亂投票的台灣人，自作自受，這就是民主，怨不得別人。

話說回來，藍白兩黨靠人數優勢，只要提出不信任案，簡單就可以過關，更何況，藍白立委認為大罷免大失敗，顯然民意靠向藍白兩黨，既然如此，就應該果斷提出倒閣，這才是憲政運作常規，可是，面對自己製造的僵局，藍白兩黨政客又龜縮了，只靠一張嘴，要鼓動反對擴權立委的公民團體上街頭，卻不敢用自己的位子當賭注，只能說；藍白賊黨無一真男人。











