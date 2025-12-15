【專欄】總統與行政院不要執行立法院的違憲法律



一般國會審議必須遵守： 提出 → 委員會審查 → 程序安排 → 院會辯論 → 表決 → 簽署公布的完整程序。這些程序保障了民主正當性、透明性與憲政秩序，以避免法律因程序瑕疵而失效。但是在大法官在實質上被停止審查功能的情況下，國民黨與民眾黨以些微的多數制定了許多不符合程序、違憲不公平的法律，或許我們可以說台灣已進入一個憲政危機但沒有實際動亂的時期，在大法官會議的功能恢復之前，行政機關應是可以參考國外先進的國家，以合乎理論與學理的方法來對抗國民黨與民眾黨的立法院。由於大法官沒辦法進行憲法解釋，行政院可以仿效美國總統的作法，以憲法權限或行政裁量為由，選擇不執行或部分不執行國會法律。舉例來說，美國總統常用「簽署聲明 (signing statements)」宣告某些條款違憲或侵犯總統權限，因此不予執行，也就是總統在簽署國會通過的法案成為法律時，附上一份聲明，解釋他對法律的理解、執行方式，或宣告某些條款違憲、不予執行。

在美國憲政史上，理查·尼克森 (Richard Nixon, 1969–1974) 的「不執行法律」情況非常典型，甚至成為後來「總統是否能選擇性執法」爭議的代表案例。

他對國會的決議之作法有：

一、撥款凍結 (Impoundment of Funds)

廣告 廣告

1968年7月，尼克森獲得提名前與詹森在白宮會面/維基

當國會通過預算法律，要求行政部門執行特定支出。而尼克森的做法是他拒絕執行部分國會撥款，尤其是社會福利、環境保護與公共工程的支出。例如，《清潔水法》(Clean Water Act, 1972) 通過後，尼克森政府拒絕撥付全部資金，認為支出過度。其理由是尼克森主張總統有「財政裁量權」，可以選擇不花國會撥款。

這個做法的影響是引發嚴重憲政爭議，最終促成 《1974 年國會預算與扣押控制法》(Congressional Budget and Impoundment Control Act)，明文限制總統的「不執行撥款」行為。



二、 環境與社會政策

尼克森政府對國會通過的環境法規（如空氣與水污染防治）採取延遲或縮減執行。他認為這些法律過度擴張聯邦政府角色，違背其保守的政策。

三. 戰爭權力決議 (War Powers Resolution, 1973)

國會為限制總統在越戰中的軍事行動，通過《戰爭權力決議》。尼克森的做法是他直接否決該法案，但國會推翻了他的否決。尼克森仍拒絕承認該法具有憲法效力，認為它侵犯總統作為三軍統帥的權限。

這個做法的影響是：自此之後，多位總統（包括雷根、柯林頓、布希、歐巴馬）都延續了「不承認、不執行」的慣例。

綜上所述，尼克森的「不執行法律」情況主要有三類：

1. 拒絕執行國會撥款 (Impoundment) → 直接導致 1974 年預算改革法。

2. 延遲或縮減執行環境與社會政策。

3. 拒絕承認《戰爭權力決議》。

這些案例凸顯了美國憲政中的張力：總統是否能以憲法權限或政策理由，選擇不執行國會法律。尼克森的做法成為後來總統「選擇性執法」的重要先例。在後來幾位總統的做法中，美國最高法院常以政治問題（political question）不加以討論。作者將陸續介紹美國的案例讓大家了解，當共產黨利用國民黨與民眾黨要癱瘓台灣政府的時候，我們必須要自救，用先進國家的作法不去執行立法院違憲的法律，例如富者愈富、貧者愈貧的財劃法與其他如式的法律’。

《附錄》

美國國會於1973年通過《戰爭權力決議》(War Powers Resolution) 要求總統在派遣美軍進入敵對或可能敵對的情況下，必須在 48 小時內通知國會，並在 60 天內撤回或取得國會批准。雷根政府一貫立場是認為：《戰爭權力決議》違憲，因為它限制了總統作為三軍統帥的憲法權限。例如在黎巴嫩、格瑞那達等軍事行動中，雷根政府拒絕承認該決議的約束力，他只是「政治上」與國會協商，而非「法律上」遵守。以下是雷根政府在 1983 年黎巴嫩行動時的官方聲明之片段：“The Administration continues to oppose the constitutionality of the War Powers Resolution. The President’s authority as Commander-in-Chief cannot be restricted by such legislation.” 中文翻譯為：「政府持續反對《戰爭權力決議》的合憲性。總統作為三軍統帥的權限，不可能受到此類立法的限制。」