【專欄】罩雺敢有散去矣？



文/陳月妙（台灣教授協會副會長、中正大學外文系前系主任退休教授）

就在12.10人權日下午，與女兒一起去看了最新台灣電影，陳玉勳導演的“大濛”。

雲嘉家鄉特殊呼喚父母的音調，阿月一開口叫阿爸阿母現聲，即觸動最深層心弦。



雲嘉幼年時鑽進鑽出熟悉的大片蔗園景觀、台灣戰後普遍農村的赤貧蕭條與生存的苦苦掙扎，做為戰後出生在雲嘉農村的經歷者見證者，確實是針扎我心，悲涼感上身，悲我台灣，悲從中來。

問題是，青春有為生命之重之尊貴之逝，被詩意化了，雲淡風輕成天上小水滴了；獨裁鐵蹄下的螻蟻人命衆生，輕描淡寫哲學寓意成人間短暫一片或無聲或炫麗的倏忽風景。

真的是這樣嗎？

被鐵蹄踐踏著的土地，南腔北調，充滿著異域外來張揚的語言。母土台灣失去了自己的聲音，被迫成為微弱的聲部。時至今日，尤更甚之。

過了幾十年，男女主角戲劇性短暫重逢，衆角色各自安好一一發展，一團和氣，呵呵，好人還是外來者呢。



走出戲院，詩意化的意境與情節，也許療癒了一下迷茫的心靈。事實上，敢真正是按呢？敢講毋是微細的麻醉？



到今2025，敢真正是按呢？民國114敢毋是猶閣烏雲罩頂？立法院今閣是啥款情形咧？

罩雺敢有真正散去矣？中華殖民的烏影佮傷痕，敢毋是猶閣大片大片無所不在咧？

而且，上新的罩雺日日夜夜佇咱的頭殼頂咧飛，舊年有5000隻飛行機飛佇台灣的領空，今年到今已經增加6％的數量囉。

舊的中國國民黨228佮白色恐怖的深深傷痕猶未清理，新的中國共產黨的228威脅日日夜夜倚近來。

咱敢毋免儆醒堅強咱抵抗的意志，準備面對奮戰？