【專欄】美中爭奪-台灣自保之道 力量是和平的基石



文/陳榮祥

中國四中全會開完後，對台體系開始展開和平統一台灣的論述。

但中共的對外體系仍拿著威嚇，來對全世界宣示對台灣的主權態度。

台灣政府以不卑不亢的態度詮譯中華民國與中國互不隸屬的兩國關係。

在韓國APEC舉辦前，美國與日本、韓國訂下未來緊密聯盟的關係，美國與中國的領導人川習會談，也沒觸及台灣。

台灣目前地處美國民主聯盟的第一島鏈，這是關鍵的戰略位置，是美日韓菲連線不可缺之地位.因此美國不可能放棄台灣。美國退到第二島鏈，將讓中國在太平洋橫衝直撞，直接威脅到美國本土。

美國投資台灣，是以最低的代價換取最直接的利益。精明的川普總統更清楚台灣對美國的價值！台灣除了先天優勢的地理位置外，又有半導體產業鏈的領先全世界，這個戰略科技產業的核心，也是支撐美國再次偉大的一環。

廣告 廣告

Oplus_131072

讓台灣變成美國不可放棄的必要盟友，這是台灣政府，必須全力以赴的課題，也是台灣人民必須擁有的關鍵意識，獨立民主自由的台灣，必須建立自己的防衛能力，才能接軌美國及國際友邦的協防.才能威攝中國的侵略。

力量是和平的基石，這是現代國家必須的實踐的根本！