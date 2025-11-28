【專欄】美俄峰會和中俄關係回暖背後的危險裂縫：俄羅斯LNG戰略與川普制裁的博弈
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
在近期美俄峰會氣氛略顯回溫、同時中俄關係穩健深化的大背景下，一些異常且高度戰略性的經濟現象正在浮現。特別是俄羅斯液化天然氣在北極區的 Arctic LNG 2 專案以及西伯利亞天然氣合作的進展，正牽動全球能源供應鏈，也牽動美俄與中俄三角關係。與此同時，美國在川普政府時期重啟對俄制裁的動作，顯示其策略意圖仍深具複雜性。本文將綜合分析這些異常狀況背後的背景、影響與潛在風險。
峰會互動與中俄關係回暖的複雜訊號
美俄近期釋出重啟峰會對話的訊號。俄方領導人多次呼籲與川普強化溝通，而在此同時，美國國會內部卻仍有人推動更嚴格的對俄制裁立法。兩種動向並存，顯示當前的和緩並非關係回暖，而更像是在新一輪談判前，雙方各自塑造有利位置的試探。
與此同時，中國大陸與俄羅斯在能源領域的互動愈加深度結合。有評論指出，美國制裁所造成的市場扭曲，使大陸得以向俄羅斯採購折扣能源，形成類似反向外溢的現象。這不僅反映大陸能源策略的務實性，也顯示俄中在天然氣供應鏈的互賴正逐步升高。
然而，這種緩和並不等同於三方關係穩定。反而因為能源合作議題敏感，任何表面上的友好都可能掩蓋更深層的戰略調整。無論是美俄峰會的再啟，或是中俄在能源市場的協作，背後反映的都是行為者試圖藉由能源槓桿換取談判籌碼，這也為後續的政策變動埋下伏筆。
北極 LNG 2 的異常交付與折扣策略
北極 LNG 2 是俄羅斯近年來最具戰略性的能源工程之一，過去曾因制裁導致部分建設與出口受阻。然而，近期跡象顯示專案的貨物仍以某種形式持續流向市場。俄羅斯企業在制裁環境下利用替代物流途徑與大陸合作，使其出口能力未完全被遏阻。
自 2025 年 8 月以來，多艘裝載北極 LNG 2 的船舶抵達中國大陸北海港，分析認為這座港口由曝險美元體系較低的大型國企管理，使其成為較不易受美國二級制裁影響的節點。這一點對俄羅斯意義重大，因為在西方制裁收緊之後，能找到一個相對安全的出口管道，本身就是突破。
更值得注意的是俄羅斯採用的折扣策略。路透曾指出，俄方為加速銷售北極 LNG 2 的貨物，願意提供高達三到四成的折扣幅度，單船成交價格因此大幅低於市場理論價格。這種降價行為反映俄方急於維持現金流，而大陸買家則在制裁環境中取得極高議價空間。折扣背後並非單純市場調節，而是制裁壓力、財政需求與地緣政治利益交織的產物。
在此情境下，北極 LNG 2 不只是能源項目，更是俄羅斯調整其能源出口方向的重要工具。大陸的參與使整體供應鏈得以繞開部分制裁瓶頸，形成新的地緣能源節點，也為未來可能更大規模的合作鋪路。
西伯利亞力量天然氣合作與陸上能源網絡的重塑
除了海運 LNG 之外，俄羅斯與中國大陸在陸上管線的合作也持續深化。其中最具指標性的便是西伯利亞力量 2 號管線協議。該協議涉及俄羅斯、大陸與蒙古三方合作，未來年輸氣量可高達五百億立方公尺。這項規模不僅遠超現有第一條管線的潛在運量，也將使俄中之間形成更穩定且高密度的天然氣陸上連結。
這項管線的重要性不僅在於能源運輸本身，更在於其對全球市場的競爭格局。當陸上管線能以更低成本運輸大量天然氣時，美國對大陸市場的 LNG 海運出口競爭力將受到實質挑戰。這種競爭差異不只是商業考量，也關係美國在整體亞洲能源版圖的戰略定位。
此外，管線合作也反映出中國大陸與俄羅斯的長期互賴正在加深。一旦管線建成，俄方對大陸市場的依賴將更高，而中國大陸在取得穩定天然氣來源的同時，也能以更強勢的姿態在價格與合作條件上談判。這種互賴關係在短期內可能提升雙方的戰略協調，但從長期來看也可能使俄羅斯在經濟與外交策略上出現更多被動性。
川普政府重啟制裁的動機與矛盾
在美俄峰會緩和氣氛出現之際，川普政府卻同步推動重啟對俄羅斯的制裁，顯示其政策具有雙軌運作的特徵。一方面，透過峰會與俄方保持溝通管道，另一方面又在制裁層面施加壓力，以確保美方不會在談判前落於下風。美國國會中亦有人建議對與俄國保持高額貿易關係的國家徵收關稅，反映出美國內部對俄態度仍具有強烈戒心。
然而，制裁執行過程卻呈現矛盾。美國並未對購買北極 LNG 2 的大陸企業採取明確懲罰措施，引發部分參議員批評制裁「落空」。這樣的矛盾情況說明，美國在遏制俄國與避免與大陸全面衝突之間，存在艱難的策略平衡。若制裁太強，可能推動俄中更緊密結合；若制裁太弱，又可能削弱美國國際制裁體系的威信。
因此，川普政府面臨的局面是，一旦無法找到足以實現策略目的但不觸發更大地緣政治震盪的平衡點，制裁政策本身可能陷入困境。美國如何調整工具組合，將直接影響俄中能源合作是否能進一步深化。
異常現象背後的戰略影響與風險
綜合來看，北極 LNG 2 的折價銷售、陸上天然氣管線的合作以及美方制裁策略的搖擺，共同構成一幅能源地緣政治勢力重新洗牌的圖像。俄方透過折扣銷售與新管線建設，逐步將出口方向鎖定亞洲市場，尤其是大陸。這種調整既是制裁壓力下的務實選擇，也是在塑造更可持續的出口格局。
然而，這樣的變化也帶來新的地緣風險。一方面，俄中能源通道愈加鞏固，將使俄羅斯能在未來對西方制裁具更高抵禦能力；另一方面，大陸若持續增加對俄天然氣的依賴，未來在政治或經濟議題上可能更難保持靈活性。反之，俄方一旦過度依賴大陸市場，則其戰略自主性也會出現下降。
最重要的是美方制裁工具的可信度正面臨考驗。如果制裁執行不足，將可能激勵更多行為者尋找規避路徑；若執行過度，則可能迫使俄中更快形成難以鬆動的策略聯盟。這些潛在風險表明，能源合作表面的順暢背後，其實是一場更大國際力量角力的延伸。
結語
總結來說，美俄峰會與中俄關係的表面回暖背後，是俄羅斯、中國大陸與美國之間在能源、策略與制裁工具上的更深層競逐。俄羅斯透過北極 LNG 2 與西伯利亞管線強化其出口韌性，中國大陸則在能源供應鏈中取得更大主導性，而美國則在重啟制裁的策略上面臨壓力與矛盾。未來這場博弈如何發展，不僅關係三方的實力消長，也將深刻影響全球能源與地緣政治格局。
