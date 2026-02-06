【專欄】美印關稅戰的交易藝術與靈活生存術：看莫迪如何應對川普的極限施壓

文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

美國在川普政府主導下，於2025年8月1日起對印度商品加徵25%關稅，並在短時間內進一步拉高至50%的懲罰性水準，名義上指向印度持續進口俄羅斯石油，實質上則是以極限施壓方式，要求印度在能源、貿易與軍事合作上做出結構性讓步。這場關稅衝突並非單純的雙邊貿易摩擦，而是一場高度政治化的談判對峙，美國試圖用關稅作為槓桿重塑印度的戰略選項。

廣告 廣告

面對突如其來的高關稅衝擊，印度政府並未立即採取報復性措施，而是選擇冷處理與技術性應對。商工部先行啟動產業影響評估，並透過出口信貸擔保、出口促進使命與稅制調整，穩定農民與中小企業的預期。這種處理方式刻意避免情勢快速升高為全面對抗，也為後續談判保留空間，在國內層面則成功壓制市場恐慌與政治動盪。

隨著美方將壓力焦點集中在俄羅斯石油與印度在金磚體系中的角色，印度外交立場逐步轉為堅定。外交部公開強調能源安全與價格穩定屬於現實考量，並點出美歐政策存在雙重標準。新德里並未急於安排領導人直接通話，而是透過部會層級與外交管道維持接觸，刻意拉長談判節奏，讓時間成為談判資源。隨後美方釋出調降關稅的訊號，顯示這種以拖待變的策略開始產生效果。

在此同時，印度同步調整對外布局，藉由多邊互動分散壓力。與中國宣布恢復直飛航班，象徵雙邊關係降溫，也為邊境互動與民間往來創造空間。俄羅斯總統普丁年底訪印的安排，則讓能源與軍事合作保持延續性。貿易代表團訪問莫斯科，也反映出口市場多元化並非口號，而是實際政策方向。這些動作共同傳達一個訊號，印度在承受美方壓力時，並未選擇單邊依附。

經濟層面上，印度以出口分散與內需支撐作為應對主軸，積極開拓歐洲、東協、非洲與中東市場，同時延長棉花進口稅豁免，穩定紡織產業鏈。稅制簡化、出口金融援助與央行的流動性承諾同步推進，使金融體系能承受外部衝擊。這種作法顯示，印度並非只是在防守，而是嘗試在壓力中推動結構調整。美印雙方提出將雙邊貿易額由1910億美元推升至5000億美元的目標，也成為談判過程中的重要參考。

軍購與能源成為談判中的關鍵交換項目。美方要求印度降低對俄羅斯武器與能源的依賴，並加購美製戰機與飛彈，同時提出零關稅與在地生產要求。印度則堅持軍工自主，只在有限範圍內調整關稅與配額，並將技術移轉與設廠視為必要條件。部分採購案暫緩推進，對外傳達對高關稅的不滿，但整體仍保留談判彈性，避免關係破局。

整體觀察，莫迪政府採取的是階段性妥協與精準交換的策略。農業市場被明確劃為不可跨越的紅線，印度拒絕全面開放，改以增加美國非基因改造玉米與豆粕進口作為交換，爭取製造與科技領域的讓步。俄羅斯石油問題成為關鍵轉折點，印度同意逐步降低採購比例，並計畫增加美國能源進口，換取關稅實質下調。

最終結果在2026年2月初浮現，美國對印度商品的關稅由原本最高50%，實際降至18%。這個數字並非全面勝利，卻是極限施壓下爭取到的可接受結果。川普展現交易式外交的強硬手段，莫迪則以耐心與韌性守住農業與外交自主的底線。即便短期內高關稅曾使印度GDP面臨0.4%至0.8%的下行風險，透過出口多元化、內需振興與金融支撐，衝擊正被轉化為調整契機。這場關稅攻防顯示，在強權政治主導的國際環境中，靈活談判與結構韌性，仍是亞洲大國維持自主空間的重要資本。