【專欄】美國中產階級的「斬殺線」：財務脆弱性與社會安全網的現實檢驗



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言：從「斬殺線」看見的社會裂縫

「斬殺線」（kill line）原為電子遊戲術語，意指角色生命值低於某一臨界點後，任何攻擊都可能致命。這個詞彙近期在中文網路社群中爆紅，源自中國留學生「牢A」對美國社會的觀察。他指出，許多表面光鮮的中產階級，一旦遭遇突發事件，如失業或重大疾病，便可能迅速墜入貧困，甚至流落街頭。這種「一擊致命」的社會風險，正是「斬殺線」在現實世界的隱喻。

儘管這一說法帶有戲劇性與主觀色彩，但其背後所揭示的問題卻值得嚴肅看待。本文從數據與制度面探討美國中產階級的財務風險來源、社會安全網的覆蓋缺口，以及這些結構性問題對社會穩定與階層流動的深遠影響。

財務脆弱的中產階級

根據美國聯邦儲備系統2023年《家庭經濟福祉報告》，有37%的美國成年人無法立即拿出400美元應對突發支出，需借貸、刷卡或變賣資產。這一比例在低收入群體中更高，但即便在中產階級中，也非少數。這反映出即使收入不低，許多家庭仍缺乏基本的財務緩衝。

美國家庭儲蓄率長期偏低。2023年儲蓄率僅約3.9%，遠低於疫情初期的高點。與此同時，家庭總債務在2024年第一季達到17.7兆美元，房貸、學貸與信用卡債務為主力。這種「高收入、高支出、低儲蓄、高負債」的結構，使得許多中產家庭在面對突發事件時，幾乎無力應對。

醫療費用是最常見的「斬殺」來源之一。根據凱澤家族基金會 （KFF）調查，約41%的美國成年人背負醫療債務，許多人因無法支付醫療費而延遲就醫或放棄治療。即使擁有保險，保費、共付額與自付上限仍可能造成沉重負擔。

制度設計與風險放大器

美國的社會安全網相較歐洲國家更為分散，且多數福利計畫設有嚴格的收入門檻。中產階級往往因收入過高而無法受益，卻又無力承擔市場價格的醫療、教育與住房成本。例如，失業保險的替代率與覆蓋率在各州差異極大，許多中產在失業時若未能及時申請或不符資格，可能完全失去收入來源。

教育與住房成本是中產階級長期面對的兩大壓力來源。截至2024年，美國學生貸款總額已超過1.7兆美元，平均每位借款人負債超過3.7萬美元。而房價方面，全國中位數已達41萬美元，在西雅圖、舊金山等地更高達80萬至120萬美元。即使是高收入者，購屋後的房貸、房產稅與保險費用也可能佔據收入的40%以上。

此外，美國的信用體系高度發展，信用分數影響貸款利率、租屋、就業甚至保險費率。一旦出現信用破產，將面臨連鎖性社會排除。消費主義文化與金融工具的普及，使得「提前消費、以債養債」成為常態，進一步削弱家庭的財務韌性。

社會安全網的修補與挑戰

自2010年《平價醫療法案》（ACA）實施以來，無保險人口比例從16%降至約8%，但仍有超過2700萬人無保險，且保費與自付額持續上升。儘管ACA擴大了保險覆蓋，但對中產階級而言，保費與醫療開銷仍是沉重負擔。

拜登政府曾推動學貸減免計畫，最高可減免2萬美元，但2023年遭最高法院否決。目前僅能透過收入導向還款計畫（IDR）減輕部分壓力。這顯示即使有改革意圖，制度性障礙與政治對立仍使政策推動困難重重。

部分城市如加州斯托克頓進行無條件基本收入試驗，初步結果顯示可改善受助者的心理健康與就業穩定性。然而，這類試驗規模有限，難以全面推廣。整體而言，美國社會安全網仍面臨聯邦與州層級分權、資源分配不均、政治極化與文化觀念等多重挑戰。

台美對照：制度選擇與生活感受

在台灣，雖然也面臨高房價、低薪與少子化等結構性挑戰，但在社會安全網的基本保障方面，仍展現出相對穩定與普及的制度韌性。例如全民健保制度提供高覆蓋率與低自付額的醫療服務，讓多數民眾不致因病致貧。根據健保署資料，台灣家庭醫療支出占可支配所得比例遠低於美國。

在教育方面，儘管補教壓力不小，但大學學費相對低廉，學生貸款負擔普遍遠低於美國。根據教育部統計，台灣大學生平均學貸金額約為新台幣20萬元，遠低於美國動輒百萬台幣以上的水準。

此外，台灣的社會住宅、長照服務與育兒補助雖仍在發展中，但整體政策方向趨向普及與公平。相較之下，美國的社會福利制度更依賴個人與市場機制，導致中產階級在面對風險時常陷入孤立無援的處境。

值得注意的是，許多台灣人對美國生活懷有過度理想化的想像，忽略了其制度背後的高風險與高壓力現實。移民美國固然可能帶來更多機會，但也意味著必須承擔更大的財務與心理壓力。對於已享有基本保障與社會穩定的台灣民眾而言，過度崇洋或盲目追求「美式自由」，反而可能忽略了自身所擁有的制度優勢與生活品質。

結語：從「斬殺線」到制度韌性

「斬殺線」作為一個網路流行語，雖帶有誇張與情緒化色彩，卻準確捕捉了美國中產階級在高風險社會中的不安全感。這種不安全感並非源自個人失敗，而是來自於制度設計的結構性缺陷：高昂的生活成本、碎片化的社會保障、以及對債務與消費的制度性鼓勵。

對台灣而言，這是一面鏡子，也是一種提醒。當我們檢視他國制度時，應避免將其神化或妖魔化，而是以務實態度理解其代價與風險。珍惜當下所擁有的制度成果，並持續推動改革與優化，或許比盲目嚮往他方來得更有意義。