【專欄】美國以礦產聯盟重構地緣供應鏈，對中戰略的制度化轉向

文/楊聰榮(ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學)

美國近期同步與歐盟、日本及墨西哥推動關鍵礦產合作框架，並提出名為 FORGE 的倡議機制，目標在於確保市場導向國家之間的礦產交易安全與價格穩定。這一連串政策動作顯示，華府已不再僅止於供應鏈去中化，而是正式邁入以制度設計為核心的礦產聯盟戰略階段，全球關鍵礦產治理正在出現結構性轉折。

從地緣經濟角度觀察，美國此舉意味著礦產不再被視為單純的商品，而是被重新定義為國家安全與產業競爭的關鍵基礎。邊境調整價格底線的制度設計，實質上是在價格機制層面建立防火牆，用以對抗長期存在的市場扭曲與低價傾銷。這樣的政策思維，標誌著美國工業政策已從被動調整轉向主動治理，透過制度力量介入市場結構。

對盟國而言，這類合作不只是政治宣示，而是具體降低對中國礦產加工能力依賴的實務工具。美國與墨西哥推動的快速行動計畫，聚焦於貿易協定協調與政策對齊，意圖加速北美礦產供應鏈整合。美國與歐盟、日本的合作架構，則強調標準一致性與供應鏈韌性，並設定在30天內完成合作備忘錄的時程，展現高度政策動員能力。

這些安排反映出近年美國對外經濟政策的高度延續性，關鍵礦產已被穩定定位為工業政策與地緣安全的交會點。從戰略石油儲備到礦產儲備的轉換，背後邏輯與冷戰時期能源安全思維高度相似，美國正為未來數十年的產業競爭提前構築結構性防線。

制度化轉向同時伴隨現實挑戰。多邊礦產框架如何避免與世界貿易組織規範產生衝突，將考驗政策設計的精細度。在供應面上，加拿大與印尼等友岸國家仍掌握關鍵礦源，美國能否成功擴大聯盟成員，將直接影響礦產聯盟的規模化與長期穩定性。

整體來看，這一系列協議象徵全球關鍵礦產治理正從以產地與產量為核心的競爭模式，轉向以制度聯盟為主軸的地緣經濟對抗。價格機制、標準體系與金融工具，正在取代單純的資源地理，成為新的分界線。對台灣而言，這並非遙遠的國際議題，而是與半導體、電動車與綠能產業原料穩定高度相關的結構性變化。身處全球科技供應鏈關鍵節點，台灣需要以更前瞻的產業與外交視角，理解並回應這場礦產治理秩序的重塑。