【專欄】美國保護主義失控蔓延 非製造業也遭殃



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言：保護主義的擴張與矛盾

美國近年來的保護主義政策已不再侷限於製造業，正迅速向非製造業領域蔓延，顯示出一種自相矛盾的趨勢。以往，製造業被視為美國經濟復興的核心，但在全球化與科技進步的衝擊下，非製造業的就業與競爭力也成為政策焦點。這種擴張不僅反映出政治上的選舉考量，更暴露出美國在面對技術革新與國際競爭時的焦慮與不安。

從製造業到服務業：保護主義的轉向

美國總統川普（Donald Trump）政府延續其「美國優先」的主張，將保護主義政策由製造業擴展至非製造業，尤其是呼叫中心與科技服務領域。根據美國勞工部資料，截至2025年8月，非農業部門的就業人數為1億4954萬人，其中製造業僅占7.97％，顯示製造業已非主流就業來源。

在此背景下，國會提出多項法案，試圖限制企業將呼叫中心與後勤服務外包至海外。例如，民主黨籍的加雷戈（Raúl Grijalva）與共和黨籍的賈斯蒂斯（Jim Justice）共同提出法案，要求企業在將呼叫中心業務移往海外前，須提前120日通知勞工部，並公開企業名稱達五年之久。此舉顯示出政策制定者對非製造業外包的警惕與干預意圖。

科技人才與移民政策的矛盾

在高科技領域，美國對外籍專業人才的態度亦顯現出保護主義的矛盾。川普政府於2025年9月宣布，將H1-B工作簽證的申請費用上限提高至10萬美元，意圖限制企業聘用外籍工程師與醫師。此政策引發科技業界強烈反彈，尤其是對印度籍工程師的大量聘用產生衝擊。

白宮聲明指出，H1-B簽證制度已被濫用，成為以低薪聘用低技術外籍勞工的工具，而非補充美國本土勞動力。然而，此舉可能導致企業將研發與外包業務轉移至其他國家，削弱美國在人工智慧與科技創新的競爭力。

AI與就業：保護還是阻礙？

人工智慧的快速發展使得部分非製造業職位面臨淘汰風險。根據美國勞工部預測，2024至2034年間，呼叫中心相關職位將減少15萬3700人，減幅達5.5％，成為第三大減少職業。儘管如此，國會仍提出法案，要求企業向勞工部報告因AI導致的就業損失，顯示出政策對技術進步的防禦性態度。

與此同時，AI相關職位如軟體開發者與資料科學家則預計分別成長15.8％與33.5％，顯示技術革新並非全面威脅，而是結構性轉變。若政策過度干預，可能反而阻礙新興職位的成長與人才培育。

對中國大陸競爭的反應與誤判

川普政府於2025年7月公布「AI行動計畫」，強調在人工智慧領域維持美國優勢，以應對中國大陸的競爭。然而，若政策僅著眼於限制外籍人才與外包業務，而忽略技術創新與教育投資，將可能削弱美國的長期競爭力。

此外，若H1-B簽證制度過度嚴格，將影響留學生與研究機構的吸引力，導致技術產業空洞化。這不僅無助於對抗大陸的科技崛起，反而可能加速美國人才與資源的外流。

保護主義的經濟代價與政治算計

保護主義政策的推動，往往與選舉政治密不可分。川普政府在2025年中期選舉前夕強化保護主義主張，意圖凝聚支持者的關注與選票。然而，此類政策若未能配合實體經濟的變化與技術趨勢，將可能造成長期的經濟損失。

例如，若企業因政策限制而無法有效外包或聘用所需人才，將面臨成本上升與競爭力下降的風險。同時，若製造業回流僅靠自動化技術支撐，則就業成長可能不如預期，無法達成政策所宣稱的「美國繁榮」目標。

結語：保護主義的邊界與未來挑戰

美國保護主義向非製造業蔓延的趨勢，顯示出政策在面對全球化與技術革新時的焦慮與矛盾。若僅以限制外包與外籍人才為手段，將無法真正提升美國的競爭力與就業品質。相反，應以培育本土人才、投資教育與創新為核心，方能在全球競爭中立於不敗之地。

保護主義若不設限，將可能成為阻礙繁榮的枷鎖。美國若真欲實現經濟復興，必須正視技術與產業的結構性轉型，並在開放與保護之間取得平衡。否則，保護主義的擴張將不僅無法保護美國，反而可能傷害其未來。