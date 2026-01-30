【專欄】美國打壓離岸風電，企業勝訴揭示政治風險
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言：能源轉型下的政治逆風
美國正處於能源轉型的關鍵時刻，離岸風電作為綠能發展的重要支柱，原本獲得聯邦政府大力支持。然而，隨著川普政府於2025年重返白宮，政策風向急遽轉變，對離岸風電的態度從鼓勵轉為敵視，並以「國家安全」為由，對多個正在建設中的風電項目祭出停工令。這場突如其來的政策逆轉，不僅引發企業的法律反擊，更揭示出美國基礎建設投資所面臨的高度政治風險。
這場風波並非單一事件，而是川普政府對綠能政策整體轉向的縮影。新政府上任後，便著手撤銷前任政府的氣候政策與再生能源補助，強調「能源獨立」與「化石燃料復興」。離岸風電作為拜登政府能源政策的旗艦項目，自然成為新政府的「整肅對象」。這種政策的劇烈擺盪，對於需長期規劃與高額投入的綠能產業而言，無疑是一場風險噩夢。
突襲式停工令與專案受創
2025年12月22日，美國內政部下轄的海洋能源管理局（BOEM）突然宣布，暫停5座正在建設中的離岸風電場的海域使用權，理由是「國家安全疑慮」。這項決策源自川普總統上任當日簽署的備忘錄，要求對所有聯邦海域風電許可進行全面重審，形同推翻拜登政府時期的綠能政策。
其中最具代表性的，是由丹麥能源巨頭沃旭能源（Ørsted）主導的「革命風電（Revolution Wind）」計畫。該案位於羅德島外海28公里處，規劃建置65座風機，總裝置容量達704MW，預計供應羅德島與康乃狄克州的電力。該計畫自2013年起歷經十年審查，終於在2023年底獲得最終批准，至停工時已完成87%工程，距離完工僅一步之遙。
圖/取自丹麥沃旭能源（Ørsted）官網
然而，政府僅以「近期軍事技術進展與地理敏感性」為由，聲稱需暫停90天以重新評估安全風險，卻未提出任何具體證據或說明。這種模糊且缺乏透明度的行政行動，對企業而言無異於政策背信，也讓外界質疑「國安」是否淪為政治干預的工具。
企業提訴：揭露行政恣意與違憲疑慮
面對突如其來的打壓，開發商並未選擇妥協。2026年1月2日，受影響企業向華盛頓特區聯邦地方法院提起訴訟，申請緊急禁制令，主張政府決策違反《行政程序法》（APA）與憲法第五修正案所保障的正當法律程序。
首先，企業指出，根據APA，行政機關若要推翻既有決定，必須提出合理解釋與新事證。然而，政府未能說明自2024年11月與國防部達成協議後，安全情勢有何重大變化。該協議已針對雷達干擾等問題訂有緩解措施，並獲國防部與空軍簽署確認。企業強調，政府在後續溝通中從未提及新風險，突如其來的停工令顯然缺乏事實基礎。
其次，企業主張，海域使用權屬於受憲法保護的財產權。政府若欲限制，除非面臨緊急狀況，否則須提供事前通知與申辯機會。此次內政部僅以「機密情報」為由，繞過程序、直接剝奪企業權益，明顯違憲。這種未審先判、缺乏透明度的做法，不僅損害企業信賴利益，也破壞了法治原則。
法院裁定：司法制衡行政濫權
2026年1月11日，聯邦法院裁定支持企業主張，發出禁制令，撤銷政府暫停決定。法官指出，行政機關不得在缺乏事實基礎下任意行動，並重申正當程序的重要性。
這並非川普政府首次在能源政策上遭司法制衡。早在2025年8月，政府首次試圖凍結風電項目時，法院即曾批評其決策為「恣意且反覆無常的行政行為之極致（arbitrary and capricious）」。此次判決再次確認，行政權力必須受到法律約束，不能成為政治工具。
值得注意的是，內政部長柏格姆（Burgum）在BOEM發布決定前後，曾多次公開批評離岸風電「成本高、可靠性低」，顯示其政策立場深受意識形態驅動，而非基於科學或安全評估。這些言論與行政行動之間的高度一致性，使人質疑「國安」是否僅為打壓綠能的藉口。
政治風險的經濟代價與連鎖效應
雖然工程得以復工，但短短三週的停工已造成重大損失。根據訴狀，每日損失高達144萬美元，累計金額驚人。對於分秒必爭的離岸工程而言，任何延誤都可能造成無法挽回的損害。
更嚴重的是連鎖效應。離岸風電項目通常擁有25年海域使用權，任何延誤都將壓縮營運期、影響投資報酬。工程高度依賴提前預約的安裝船（SEP船），若錯過時程，恐面臨無船可用或需高價重排。再加上購售電合約（PPA）對完工時程有嚴格要求，延誤將提高違約風險，進一步衝擊財務模型與融資條件。
此外，這類政策風險將迫使企業在未來投資美國市場時，要求更高的風險溢價，進而推升整體能源轉型成本。對於需要長期規劃與高額投入的離岸風電產業而言，政策穩定性與法治保障是不可或缺的基礎。
結語：制度穩定是信心關鍵
這場風波對全球投資者釋出一個明確訊號：在美國，長期基礎建設投資可能因政權更替而動搖。當政府可無視既有契約與程序，僅憑政治立場干預重大項目，市場的可預測性與法治信任將大打折扣。
儘管司法體系在此次事件中發揮了關鍵制衡作用，但企業與投資人對政策穩定性的疑慮已深植人心。未來若無更強的制度保障與跨層級協調機制，美國恐將在全球綠能競賽中因內耗而錯失領先優勢。
要重建信心，除了仰賴司法守門外，亦需強化購電合約中的政治風險條款、由州政府提供信用擔保，並建立跨黨派能源政策共識。唯有如此，才能讓企業安心投資，讓能源轉型不再受制於政治風向的擺盪。
