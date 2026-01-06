【專欄】美國打擊馬杜洛的不同邏輯



文/王至劭(台聯政策顧、台灣教授協會會員)

美國於美東時間三日凌晨突襲委內瑞拉，逮捕睡夢中的委國總統馬杜洛夫婦，台灣很多藍營人士如沈政男醫師、蘇一峰醫師，作家飄浪島嶼等人臉書都說美國能打委內瑞拉，中國也能打台灣，這是給中共很不好的示範，真是荒謬論調。

委內瑞拉總統馬杜洛是世界頭號大毒梟，千方百計用船隻、飛機等輸送大量毒品到美國，美國每年因此死於毒品的約十萬人，逼得美國只好出手；台灣是民主的模範生，賴清德總統是大家選出來的，不管他幹得如何，也頂多只能幹八年。拿委內瑞拉來和台灣作比較，非常不恰當。

十八年前，美國在委內瑞拉的的康菲石油公司(ConocoPhillips)所有資產一百二十億美元被委國沒收，美孚石油(ExxonMobil)被沒收十七億，台灣中油被沒收十億美金，台美的主權何在？委內瑞拉強搶美國人和台灣人的資產又是那一條國際法允許？美國已經忍耐很久了。現在，反而是中共近年來貸款六百億美元給委內瑞拉估計是打水漂了。

當美軍出手逮捕，他不僅沒有人民保護，反而「迎來人民的歡呼與慶祝」，這就是極權者的宿命，被唾棄、被清算，最後被掃進歷史垃圾堆，是民主與極權的根本差異，民主領袖與極權獨裁者的地位與正當性天差地遠。

廣告 廣告



中共二十年來在西半球的犯罪線索很快將被美國掌握並破解，加速崩解。中共國獨裁者還要複製美國行動攻台、斬首賴清德，簡直癡人說夢，自己「挫咧等」比較快！只有在台灣的中共鷹犬才說得出口，連中國小粉紅都說不出，甚至因美國的強大、果斷，反而哭了，例如李毅，還扇自己耳光呢！若看到委內瑞拉人舉國歡騰遊街落淚，慶祝他們自己白色恐怖的落幕，就不會說什麼侵略主權與國際法理的話了。委內瑞拉人民早已失去人權與主權很久了，川普總統是還給委內瑞拉人民人權及主權。

另外一個角度來看，以往委內瑞拉是全世界對台灣最不友善的國家，總統竟然直接主張台灣是中國的一部分，中國武力圍台、武力攻台都是具有絕對正當性的。這種渾球把他抓起來，全球台灣人和委內瑞拉人當然興高采烈，我們甚至可以得到結論–北韓金正恩和中國習近平如果太過分的話，美國也可能對其進行斬首策略。當然，這兩個國家都有核武器，難度會增高很多，自不在話下。

委內瑞拉外交部，二0二五年十二月二十九日發出聲明，批評美國政府日前批准的對台軍售，並聲稱此舉是「干涉中國內政，還威脅到區域穩定。」如今委內瑞拉總統馬杜洛被抓，卻仍有一堆台灣人在幫忙發聲，不懂這些台灣人是那根筋不對？台灣泛藍統派人士老是胳膊向外彎，邏輯誤謬，令人難以理解。

據判斷，美國在委國必有內應，行動才會這麼順利，我們真要擔心的是中共在台灣的邪惡內應，為了自己空中樓閣式的利益出賣台灣。試想，委內瑞拉人在馬杜洛被抓前，若在委國國內表示支持美國、川普，必定被逮捕、迫害，甚至殺害。委國人民近年來經歷類似台灣一九四九年四萬塊變一塊的通貨膨脹，物質奇缺，因此，光二0一五至二0二三年就有七百萬人因活不下去逃離自己國家，超過總人口四分之一; 而台灣人民基本上還是安居樂業，股票破記錄的三萬點，在台灣支持中共也都沒事，這就是獨裁和民主的差別。

前台北縣長周錫瑋和網紅謝寒冰，還有很多人，事先都講說美國絕對不敢打委內瑞拉，他們全部被打臉了。

事實上，馬杜洛遭生擒，表示其使用的中俄武器在美國武器面前毫無作用、不堪一擊！以此類推，習近平使用的中俄武器在台灣使用的美國武器面前就會很好用嗎？因此，你應該問的問題是–「美國生擒馬杜洛會給台灣更好的防衛信心嗎？」

