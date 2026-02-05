【專欄】美國打造「稀土貿易圈」擺脫中國依賴

■「稀土貿易圈」的構想與部長級會議

美國川普政府於4日，在華盛頓召開首次由日本、歐盟（EU）等共55個國家與地區所參加的部長級會議，討論稀土（希土類）等重要礦物的穩定供應。會中宣布建立設定最低價格的「貿易圈」構想，並表明透過多國合作來減少對中國的依賴。

在會議上，美國副總統范斯演說時指出，中國大量供應稀土，掌握壓倒性的全球市佔率。他強調：「如果外國產量充斥市場，價格將暴跌，投資者會撤退，各國的採礦計畫也會因此而受挫。」他表示，若能透過「貿易圈」以合理價格進行交易，就能夠建立穩定的投資環境，維持自由且公平的競爭，並讓各國的礦業者、精煉業者與投資者都能受益。

未來，美國貿易代表署（USTR）將與各國協商，設計「貿易圈」的具體制度。據悉，USTR代表格里亞（Grier）在會議中向與會國家說明了制度概要。

稀土等重要礦物廣泛應用於電子設備與車輛，也在戰鬥機與艦艇的研發中不可或缺。川普政權急於建立新的供應網絡，是因為美國本身也高度依賴中國，導致安全保障上的疑慮日益升高。

根據白宮去年3月公布的資料，美國進口的稀土有70%來自中國。美國國務卿魯比歐在記者會上雖未直接點名中國，但表示：「供應過度集中於單一國家，不僅可能被當作地緣政治的影響力工具，也容易受到疫情或政治不安等各種混亂因素的衝擊。」

美國的「貿易圈」構想，日本也因受到中國出口管制而積極參與。日本外務副大臣堀井巖在會議中強調：「為了確保替代供應來源，並建立更強韌、可信且安全的全球供應網，我們將加倍努力。」

此次參與國中，美國主導計畫，強調投資穩定性與供應安全；而日本則因受中國出口管制影響，積極支持，強調建立「強韌且可信的供應網」。歐盟提出建立戰略夥伴關係，並簽署備忘錄以推動供應鏈多元化。

■可能影響與挑戰

這個構想的正面影響是減少對中國依賴，提升供應鏈韌性；吸引投資，促進新礦山開發與回收技術。但挑戰是：各國利益不同，制度設計需要協調，而且中國可能透過政策或市場手段反制，短期內可能難以完全取代中國的供應優勢。

■可能具體作法

「稀土貿易圈」的可能具體作法，可以從政策、制度設計、技術與合作面來看：

1. 價格與市場機制：（1） 設定最低價格：建立一個「底價」制度，避免中國低價傾銷造成市場崩盤。（2） 價格協商平台：由美國主導，與參與國共同決定合理交易價格。（3）補貼或關稅調節：若市場價格低於底價，透過補貼或關稅來維持穩定。

2. 供應鏈多元化：（1）開發新礦源：鼓勵澳洲、加拿大、非洲等地開採稀土，降低集中度。（2） 回收技術：投資電子廢棄物回收，增加二次供應來源。（3）加工與精煉合作：建立跨國精煉廠，避免原料仍需送往中國加工。

3. 制度設計與合作：（1）多邊協議：由美國貿易代表署（USTR）與各國簽署協議，確立制度框架。（2）透明交易平台：建立公開的交易市場，確保價格透明與公平。（3）安全儲備制度：各國建立戰略儲備，防止供應中斷。

4. 安全與戰略面：（1）供應鏈安全審查：確保稀土供應不受地緣政治操控。（2）軍事與科技保障：優先保障國防與高科技產業的稀土需求。（3） 地緣政治合作：美日歐等國形成戰略聯盟，共同抵禦中國的出口管制。