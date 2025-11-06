【專欄】美國政府閉鎖：政治僵局下的經濟警報



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

美國政府機關關閉問題近日躍上國際焦點，因其規模與時間都創下歷史新高。這場由兩黨預算僵局引發的政府運作停擺，不僅在美國國內引發政治危機，更在全球經濟環境中投下一顆震撼彈。本文將從政府機關閉鎖的起因、經濟與金融面向、以及對大陸與全球市場的影響等方面進行分析，並嘗試探討其可能的走向與長期風險。

機關閉鎖的起因與現況

政府機關關閉的直接原因源於兩黨（共和黨與民主黨）在財政預算、社會保障等議題上的分歧，致使臨時支出法案無法如期通過。據議會預算局（Congressional Budget Office，CBO）預估，若政府機關閉鎖持續六週至 11 月中旬，累積經濟損失將達 2,800 億美元；若延長至八週，損失則可能擴大至約 3,900 億美元。

本次閉鎖雖為「部分」性質，並非全面停擺，但範圍仍相當廣泛。約 75 萬名聯邦政府職員將暫時休假，雖然薪資最終仍會發放，但短期無薪休假將對個人、家庭及地方經濟形成壓力。同時，部分關鍵部門仍持續運作，如社會保障、國防安全及公共衛生等。

此外，政府關閉也影響重要經濟指標的發布，例如就業數據延後，使聯準會（Federal Reserve）等政策機構判斷困難。閉鎖天數截至 11 月 4 日已達 35 日，接近過去最長紀錄，顯示此次預算僵局正逐步進入長期化風險區。

對經濟的直接衝擊

政府停擺對實體經濟產生明顯下行壓力。公共部門支出停止、政府合約暫停，以及政府雇員短期收入下降，都將拖累經濟活動。CBO 模型顯示，若閉鎖持續八週，第四季（10‑12 月期）的實質國內生產毛額（GDP）年化將降低約 2.0%。在全球經濟已經疲態的情況下，任何額外衝擊都可能使成長停滯甚至衰退。

私人部門投資與消費也可能因此延後。政府採購支出縮減，對相關供應鏈產生連鎖效應；同時，政府雇員消費支出下降，也將影響零售與服務業的收入。整體而言，經濟成長受到的拖累不僅是短期現象，而可能延伸至年底甚至明年初。

金融市場方面，初期對閉鎖風險仍保有韌性。若政府停擺僅一週，對 GDP 年化成長率的下押幅度僅約 0.025%。然而，一旦停擺時間延長，市場風險將迅速累積。政府信譽受損、債務上限爭議再起、資料發布中斷，都可能削弱政策透明度並增加金融波動。報告指出，長期停擺可能成為聯準會提早降息的催化因素，為市場投資策略帶來不確定性。

對中國大陸及全球市場的影響

中國大陸對美國政府停擺的反應主要透過貿易與金融管道傳導。美國消費縮減與政府支出下降，將影響中國大陸出口需求，尤其是電子產品、機械設備與高附加值商品。同時，美元資金可能出現波動，進而衝擊人民幣匯率與跨境資金流動。在中國大陸經濟轉型的過程中，外部需求的不確定性仍是潛在風險。

全球市場方面，美國作為主要經濟體，其政府運作異常會對資本市場產生跨境傳導效應。歐洲、日本等低成長、高債務的經濟體，可能因美元波動或市場信心下降而受損；新興市場國家亦可能面臨外債成本上升、資本撤離及匯率壓力。全球投資人需警覺，美國政府機關閉鎖的長期化效應，可能使資產價格風險上升與資本成本提高。

可能走向與長期制度性風險

歷史經驗顯示，政府機關閉鎖最終通常藉由政治妥協或外部壓力而解決。隨著多州選舉結束，兩黨或將有更強動機談判；新的聯邦預算案可能結合社會保障與醫療補助等議題，以換取關閉終止。然而，談判存在高度不確定性，包括是否延長臨時預算或涉及債務上限問題。若停擺與債務爭議重疊，可能形成「雙重閉鎖」情境，對市場信心衝擊更大。

即便停擺結束，制度性風險仍不可忽視。兩黨長期無法有效協商預算與社會支出，凸顯政治體制功能薄弱；政府機關停擺造成資料發布停滯、政策透明度下降，將削弱經濟政策協調效果；金融市場對美國財政穩定性的要求也將提高，類似事件頻繁發生時，市場可能將「美國政府運作不確定性」納入風險定價，導致風險溢價上升與資本成本提高。

結語

本次美國政府機關停擺，不僅是國內政治角力的結果，也是一場全球經濟鏈條的重大風險事件。從實體經濟、金融市場，到中國與全球供應鏈體系，其釋放的警示訊號不可輕忽。即便市場目前尚能淡定應對，若停擺時間延長或與債務上限危機重疊，衝擊將可能超出預期。中國大陸與其他經濟體需警覺外部需求減弱及資金流動反轉的風險，政策制定者與投資人皆應提前佈局，不容忽視潛在風險。