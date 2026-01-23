【專欄】美國新版膳食指南出爐：肉類產業樂見「真食物」與科學的勝利

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

美國農業部（USDA）與衛生及公共服務部（HHS）於2026年1月7日正式發布了《2025-2030年美國膳食指南》（Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030）。作為美國聯邦營養政策的基石，這份每5年更新一次的文件不僅指導著學校午餐及政府營養計畫的標準，更是全球食品產業關注的風向球。與2020年版本相比，新版指南出現了顯著的政策轉向，並以「吃真正的食物」（Eat Real Food）為核心主軸。儘管在草案研擬階段，科學諮詢委員會曾建議進一步削減紅肉攝取量，但最終定案的版本並未採納激進的限制措施，反而強調優質蛋白質與營養密度的重要性。這一結果令全美肉類產業感到振奮，包括牛肉、豬肉及家禽協會紛紛發表聲明，讚揚新指南回歸科學實證，拒絕了意識形態的干擾，確認了肉類在健康飲食中不可或缺的地位。

回歸營養本質：優質蛋白質的勝利

新版膳食指南最令肉類產業鼓舞的變革，在於其對「蛋白質」角色的重新定義。不同於過去部分觀點將肉類視為需要限制的成分，2025-2030年的指南明確建議，美國民眾應優先攝取「營養密度高」的優質蛋白質。

根據新版指南，成年人的每日蛋白質建議攝取量被提升至每公斤體重1.2至1.6公克，這一數據較以往標準有顯著成長。指南指出，無論是動物性蛋白還是植物性蛋白，都是健康飲食的基石，並特別列舉了未經高度加工的瘦肉、家禽、雞蛋與海鮮為推薦來源。對於長期面臨「紅肉致病論」壓力的畜牧業者而言，這無疑是一劑強心針。

肉類產業團體指出，這一政策轉向顯示政府終於認可了動物性蛋白質在維持肌肉量、促進代謝健康以及提供關鍵微量營養素方面的獨特價值。與其單純強調熱量控制，新指南更看重食物的「質」，這與肉類產業長期倡導的「營養密度」概念不謀而合。

牛肉產業：科學戰勝了偏見

全美牛肉養殖業者協會（National Cattlemen's Beef Association, NCBA）對新指南表示高度肯定，認為這是「科學戰勝偏見」的結果。在指南制定過程中，2025年膳食指南諮詢委員會（DGAC）曾發布一份科學報告，建議透過減少紅肉攝取來降低飽和脂肪與環境影響，這一度引發產業界的恐慌。然而，最終由農業部長布魯克·羅林斯（Brooke Rollins）與衛生及公共服務部部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）簽署發布的正式指南，並未採納委員會關於削減紅肉的激進建議。

NCBA 強調，牛肉是鐵質、鋅、維生素B12、膽鹼及優質蛋白質的最佳來源之一，這些營養素對於兒童發育及老年人健康至關重要。新指南保留了牛肉作為健康飲食模式的一部分，並未設定比「飽和脂肪佔總熱量10％」更嚴格的限制。業者認為，這顯示聯邦機構意識到，將單一食材妖魔化並無助於解決肥胖與慢性病問題，真正的關鍵在於整體飲食模式的平衡以及減少「高度加工食品」的攝取。

此外，針對外界關於肉類生產對環境影響的質疑，產業團體也指出，膳食指南的法定授權範圍應專注於人類營養健康，而非氣候變遷政策。新版指南未將環境永續性作為限制肉類攝取的依據，這一點也被視為產業界的重大勝利。

豬肉與家禽產業：抗通膨的營養解方

除了牛肉產業，豬肉與家禽業者同樣對新指南表示歡迎。全美豬肉生產者委員會（National Pork Producers Council, NPPC）與全美雞肉協會（National Chicken Council, NCC）指出，在當前全球經濟面臨通膨壓力的背景下，提供可負擔且營養豐富的蛋白質來源顯得尤為重要。

新版指南強調「吃真正的食物」，並呼籲民眾遠離含有大量添加糖、鈉及化學添加物的「高度加工食品」。家禽業者認為，這一訴求將引導消費者回歸購買生鮮肉品自行烹飪，而非依賴加工速食。雞肉作為低脂、高蛋白且價格相對親民的選擇，完全符合指南中對於健康飲食型態的定義。

與此同時，業者也關注到指南對於嬰幼兒營養的建議。新指南重申了在嬰兒6個月大後引入肉類輔食的重要性，以補充母乳中可能不足的鐵質與鋅。這為肉類產品在「生命早期營養」市場的推廣提供了官方背書。

國際貿易與市場展望

美國膳食指南的影響力不僅限於美國本土，更會輻射至全球貿易市場。對於高度依賴出口的美國肉類產業而言，這份指南是向全球推廣美產肉品安全與營養價值的最佳行銷工具。特別是在面對中國大陸等重要出口市場時，一份強調肉類營養價值的官方文件，有助於反駁植物肉替代品的行銷攻勢，並鞏固傳統肉品的市場地位。

雖然中國大陸自身的膳食指南近年來也開始強調飲食多樣性，但美國新版指南對於「動物性脂肪」與「全脂乳品」態度的軟化（例如不再全面禁止，而是強調天然來源與適量），可能會對亞洲市場的消費觀念產生潛移默化的影響。大陸市場對於高品質牛肉與豬肉的需求持續成長，美國業者預期新指南將有助於維持出口動能。

結語

《2025-2030年美國膳食指南》的發布，標誌著美國營養政策的一次重要修正。它從過去專注於「限制特定成分」，轉向了更為宏觀的「鼓勵原型食物」與「提升營養密度」。對於肉類產業而言，這不僅是政策上的鬆綁，更是對其產品營養價值的再確認。儘管關於飽和脂肪的爭論仍在持續，但新指南明確傳遞了一個訊息：肉類是健康餐盤中重要的一塊拼圖，而非需要被剔除的負擔。隨著「吃真正的食物」成為未來5年的公共衛生口號，肉類產業已準備好利用這一契機，向消費者重申其在均衡飲食中不可替代的角色。