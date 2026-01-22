【專欄】美國是否準備在格陵蘭複製賽普勒斯模式

文/楊聰榮（台灣永社社員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

當美國總統川普再次提及購買格陵蘭的構想時，許多國際評論將相關言論視為地產商思維的延伸，甚至解讀為對丹麥主權的輕率挑釁。若暫時擱置外交禮節，從國際法理與地緣戰略的深層結構觀察，相關發言反而透露出一個高度理性且具長期佈局意味的戰略轉向，美國正思考如何從戰後以來依賴盟國的全球駐軍模式，轉換為直接掌握主權與資產的配置邏輯。

理解這個轉向，最具參考價值的案例並非一般海外基地，而是英國在地中海留下的歷史安排。1960 年賽普勒斯獨立時，英國並未透過租借或防衛協定保留軍事據點，而是藉由條約形式保有亞克羅提利與德凱利亞兩處「主權基地區」（Sovereign Base Areas, SBAs）。使相關區域在法理上成為英國領土的一部分。這種安排讓英國在軍事部署、情報蒐集與行動決策上，完全不受當地政治變化影響，形成一種結構上高度穩定的戰略資產。

相較之下，二戰以來美國維持全球影響力的方式，主要建立在防衛條約與地位協定之上。無論在日本沖繩、德國拉姆施泰因或菲律賓，美軍長期處於地主國主權之下運作。即使擁有龐大軍事力量，相關部署仍需承受地方政治、民意動向與政權更替所帶來的不確定性。沖繩長期的反基地運動，土耳其拒絕美軍過境的歷史經驗，以及菲律賓一度要求美軍撤離的決策，都清楚顯示寄居型駐軍模式的結構性風險。當盟國政治風向改變，美國長期投資的軍事設施便可能面臨法律與運作層面的限制。

英國在賽普勒斯採取的作法，正好避開這類風險。主權基地區的存在，讓軍事與情報運作成為單一國家內政的一部分，不需經過外部政治協商。這種模式，才是從戰略角度從房客的位置轉換成為房東的位置。

若將這一模式套用到格陵蘭，美國的真正目標便逐漸清晰。美國並無必要承擔整個格陵蘭的治理、福利與原住民族議題，真正具戰略價值的，是圖勒基地周邊區域與若干關鍵礦產所在位置。透過主權切割或特殊法律安排，美國即可取得實質控制權，同時避免全面併購所帶來的政治與社會成本。

這樣的配置，將帶來多重戰略紅利，且與 ESG、關鍵資源與產業安全高度相關。格陵蘭蘊藏大量稀土與鈾礦資源，這些原料對 AI 晶片、電動車馬達與國防工業具有決定性意義。目前相關開採活動受制於丹麥與歐盟嚴格的環境與永續規範，使投資進度長期停滯。若特定區域適用美國聯邦法律而非歐盟體系，美國即可在法規風險相對可控的情況下，建立去中國化的關鍵礦產供應鏈。當算力逐漸成為國力指標，穩定取得原料本身即成為國家安全的一部分。

在安全層面，北極正快速成為大國競逐的新前線。俄羅斯持續推進北極軍事化，中國亦積極以近北極國家身分參與相關布局。單靠阿拉斯加，已不足以支撐美國在北極圈的長期防禦需求。若格陵蘭的關鍵基地成為美國領土的一部分，等同在北大西洋與北冰洋之間建立無法被政治變數撼動的防線，進一步鞏固格陵蘭、冰島、英國所構成的戰略缺口封鎖，讓美國在法理上正式成為北極領土型強權。

情報與軍事行動的自由度，同樣是關鍵考量。英國透過賽普勒斯基地長期作為中東情資樞紐，美國若在格陵蘭擁有主權領土，即可部署高超音速飛彈預警雷達、太空戰監測系統與相關情報設施，而無須顧慮丹麥政府或歐洲政治氛圍的干預。這種自由度，正是傳統駐軍模式無法提供的優勢。

整體而言，賽普勒斯模式是大英帝國退出殖民體系時留下的制度智慧，格陵蘭構想則反映出美國在新權力結構下的重新盤算。戰後長期強調提供安全作為國際公共財的角色，正在讓位給直接掌握土地與資源的佔有型戰略。

從格陵蘭的討論可以看見，國際政治正快速走出以價值、盟約與制度包裝的時代，回到以土地、資源與實體控制為核心的現實計算。當強權開始重新評估何者值得「擁有」，而非僅僅「合作」，世界秩序的底層邏輯便已發生轉換。