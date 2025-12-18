【專欄】美國沉淪邊緣：威權主義逆襲下的民主最後防線



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在全球政治風向急遽轉變的當下，民主制度不再被視為歷史的終局，而更像是需要不斷維護的脆弱成果。根據哈佛大學政府學教授史蒂文·列維茨基（Steven Levitsky）、丹尼爾·齊布拉特（Daniel Ziblatt）和多倫多大學民主學傑出教授盧坎·韋伊（Lucan A. Way）共同於 12 月 11 日在 Foreign Affairs 發表的文章，指出當前美國的民主制度正處於重大轉折點，若不採取結構性改革與制度強化，其衰退趨勢可能進一步惡化。三位學者的分析不僅揭示美國在全球民主退潮中的脆弱性，也提醒世人，美國長期以來引以為傲的制度與文化正遭遇內部侵蝕。

他們的論點涉及制度機能、政治文化、社會分裂等多面向因素，並以國際比較觀點分析美國的特殊風險。本文即在此基礎上加以綜合整理，探討美國民主衰退的背景、運作機制與具體表現，並思考可能的逆轉方向。

全球民主退潮的脈絡與美國的對應位置

近十餘年來，全球民主化浪潮的氣勢明顯減弱，部分國家更從民主轉向更加集中權力的政治模式。許多政治體制雖仍保留選舉、議會與司法等制度形式，但其運作已逐漸偏離民主精神。國家領導人利用制度漏洞、操控資訊、削弱反對力量，使得民主制度呈現「形式存在而實質後退」的狀態。

在此全球環境中，美國逐漸失去其作為穩定民主標竿的角色。其政治制度雖仍運作，但兩黨對立、規範侵蝕與社會撕裂，使制度失去以往的平衡能力。美國的問題之所以特別受到外界關注，是因其制度自信曾被視為民主最大的支柱，如今卻暴露出深層脆弱性。

國際民主研究者指出，民主崩壞往往不是透過暴力革命，而是在日常政治過程中逐步累積的制度性侵蝕。美國正落入這樣的慢性衰退模式，使問題更難察覺、也更難遏止。

民主衰退的核心機制：制度弱化與政治文化變質

美國面對的民主衰退並非單一因素所致，而是在制度與文化層面同時出現裂縫，使民主的自我修復能力變得薄弱。

首先，制度制衡的弱化是衰退的重要起點。行政部門透過政策操作、法律詮釋與行政命令，試圖擴大自身權力，使其他制衡機構難以保有原有的影響力。法院與獨立機關也面臨政治化壓力，進一步削弱制度的中立性。

其次，政治文化的極化使民主運作陷入僵局。過度的敵我對立，使一切政治議題被迫貼上立場標籤，公民缺乏共同討論的基礎。當對手被視為必須擊敗的敵人，而不是可以競爭的政黨，民主規範自然失去約束力。

此外，公民對民主制度信任度下滑，使整體政治環境更加脆弱。資訊碎片化、媒體生態分裂與陰謀論盛行，使得公共事實難以形成，進而削弱民主制度最重要的合作基礎。

制度與政治運作的具體退化現象

美國民主衰退並非抽象概念，而可從多項制度層面的變化清楚觀察。

選舉制度方面，選區劃分偏差造成選舉結果難以全面反映民意，使部分選民的政治聲音被結構性限制。此類制度性偏差使選舉結果更加依賴地理與策略性操作，而非公共政策辯論的成果。

司法權方面，司法機關日益被視為政治延伸，使其裁決面臨信任危機。任命程序的政治化，使法院難以維持原有的「終極中立者」形象。當政治人物公開質疑司法公正性時，法院的制衡能力自然受到削弱。

媒體方面，資訊生態在社群媒體時代高度碎片化。不同政治立場的群體各自消費由自身立場強化的資訊，削弱事實的共同基礎。缺乏共同事實，使民主討論不再擁有共通的判斷框架。

行政權方面，制度被重新詮釋與操作，使得行政權在治理事務上取得更主導地位。隨著行政命令逐漸取代立法過程，權力運作的透明度下降，也削弱國會制衡的重要性。

如何扭轉衰退：制度修復、社會整合與文化重建

在民主衰退的壓力下，美國仍擁有反轉局勢的可能，但需要從結構、文化與社會層面全面著手。

首先，制度制衡必須強化。例如改革選舉制度以提升公平性、確保司法獨立性不受政治干預、限制行政權力在制度邊界內運作等措施，皆有助讓制度重新獲得公信力。

其次，民主規範的重建至關重要。公民必須重新認知民主並非零和競爭，而是需要容忍、妥協與合作的制度。政治人物在公共論述中應避免激化對立，重新建立基本的政治禮儀。

此外，公民教育的重要性正重新被凸顯。民主需仰賴具備分辨力與批判能力的公民，才能抵抗資訊操作與政治動員。提升媒體識讀、強化公民參與，都是恢復民主活力的必要步驟。

最後，公民社會的力量不容忽視。跨群體對話平台、公共討論機構與民間組織的活躍，是彌合社會裂縫的重要力量。當社會互信逐步修復，民主制度的文化土壤才可能重新培養。

結語

美國今日面臨的民主衰退是內外因素共同作用的結果，其特徵是制度性衰弱、政治文化失衡以及公民信任危機。列維茨基、韋伊與齊布拉特的分析指出，美國正處於關鍵的歷史時刻，其民主制度未必必然崩壞，但確實需要透過結構性改革與文化重建，才能避免落入競爭性威權的陷阱。

民主不像自然規律般自動運作，而像一座需要持續維護的花園。若忽視其病徵，衰退將在不知不覺間成形；若能及時補強制度、修復社會裂縫並重建公共信任，民主仍然可以恢復其韌性。美國如今站在選擇的分水嶺，而這個選擇將不僅影響自身未來，也將重新塑造全球民主的走向。