【專欄】美國科技部隊上路，示範公私協作的新軍工模式
文/楊聰榮（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）
川普政府推出的美國科技部隊，表面看是高薪招募 1,000 名工程師與 AI 人才的徵才計畫，真正值得台灣讀者注意的是美國在制度上把科技人才視為國家能力的核心編制，直接把民間技術動能導入財政部與國防部等關鍵機關，讓技術不只支援行政效率，也被定位為金融安全與國防韌性的組成部分。
這個計畫由美國人事管理局主導並以 techforce.gov 對外招募，聚焦軟體工程、AI、資安與資料分析等職能，採 1 到 2 年任期的模式，並強調團隊將直接向機關首長或其指定對象報告，這是典型把技術權力往決策核心上移的安排。 ￼
美國的做法給台灣最直接的參考是任務導向的人才編組。Tech Force 並非把人丟進各部會當資訊人力缺口的補丁，而是以跨機關的高優先任務來配置，例如官方對外說明的範例就包含財政部的關鍵金融基礎設施，以及國防部的尖端計畫。這種設計等於承認 AI 與資安已是國家基礎設施的一部分，技術團隊必須能跨越法規與採購流程的摩擦成本，直接對政策目標負責。 ￼
第二個參考是公私協作被制度化而且被加速。美方一方面用高薪與短任期降低進入門檻，吸引不走傳統公務體系的人才進來，另一方面把企業夥伴納入培訓與職涯路徑，讓參與者完成任期後能回到產業，形成可流動的技術人才池。
路透與多家媒體報導，這項計畫獲得多家大型科技公司支持並承諾考慮任期結束後的聘用，這等於把政府服務變成科技人才履歷上的加分項，改寫公部門長年招不到人的結構問題。台灣若要學這套，不必照抄美國的薪資數字，而要抓住美國科技部隊的治理邏輯。數位發展部在官方職掌裡本就包含推動跨域協作的數位服務與政府數位人才培育，這提供了一個可承接的制度平台。
下一步可以把人才機制從一般培訓，推進到國安級任務編組，例如關鍵基礎設施的零信任落地，政府雲與資料治理的安全基線，跨部會的事件應變演練，選務與通訊韌性，供應鏈資安稽核與稽核資料的可追溯。這些工作若仍以各機關各做各的方式推進，速度永遠追不上威脅變化。 ￼
第三個參考是把科技競爭直接納入地緣政治的作戰節奏。美方公開說明 Tech Force 的挑戰涵蓋國防與大型公民治理任務，並把人才派往攸關防務與金融的部門，等於把 AI 導入從一個效率工具提升為國家競爭力與安全能力。台灣面對的情境更直接，認知作戰與網路攻擊早已與軍事壓力並行，技術人才的角色不只是寫系統，更是把偵測、預警、復原與資訊可信度納入日常治理。 ￼
不過美國科技部隊同時也把風險放到檯面上，這點更是台灣必須學習的重點。當科技公司與政府的旋轉門被制度化，利益衝突與資料接觸風險就會擴大，尤其很多參與企業本身也是政府承包商。外媒與產業媒體已提出質疑，擔心參與者接觸敏感系統與資料後回流企業，可能衍生公正性與安全疑慮。
台灣若要推類似機制，必須把廉政與資安的防火牆視為計畫的核心設計，包括更嚴格的揭露與迴避規則，敏感案的分層授權與最小權限，留痕稽核與第三方審查，任期結束後的冷卻期安排。沒有這些配套，技術部隊會被政治攻防快速污名化，反而拖累數位國安的長期建設。 ￼
另一個台灣必須補上的，是讓短任期的機動性與長期制度記憶並存。Tech Force 的優點在於快與精準，缺點是任期制容易造成知識斷層與系統維運責任不清。台灣若做科技部隊，做法要更像把短期技術特遣隊嵌入長期體系，讓關鍵系統的主責仍在常設單位，特遣隊負責突破瓶頸與交付可複製的模組，最後把文件、測試、資安基線與人才培訓完整移交，確保每一梯都能把國家能力往上墊高，而不是做完一案就歸零。 ￼
把美國科技部隊放在台灣脈絡裡看，最大的啟示不是要不要成立一支新部隊，而是政府必須承認 AI 與資安已經是戰略資產，必須用能打穿部會牆的任務編組來處理，並用制度把公私協作的效能與公共利益的底線同時鎖住。台灣真正需要的是一套可以動員民間頂尖工程能量又能守住國家機密與程序正義的治理架構，當這套架構成立，科技人才才會願意把公部門視為值得投入的戰場，民主社會也才會把科技加入國防視為提升韌性的公共工程。
