【專欄】美國航空業大洗牌：傳統巨頭逆勢崛起，廉價航空深陷生存戰



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

2020年1月，一場全球性的疫情風暴重創航空業。然而，風暴過後，美國航空市場展現驚人韌性，旅客需求不僅收復失土，更在2024年超越疫情前水準。這場危機如同一次殘酷的壓力測試，意外加速了產業內部的分化與重組。過去憑藉低成本優勢快速擴張的廉價航空公司，如今正面臨前所未有的經營逆風；相反地，曾被視為包袱沉重的傳統全服務型航空公司（亦稱網路航空公司），卻憑藉其航網與產品優勢，展現出更強的獲利韌性。這場「冰與火」的對比，標誌著美國航空業正進入一個競爭邏輯重塑的新階段。

市場需求復甦，但結構已然生變

美國航空市場在歷經2020年的斷崖式下跌後，需求強勁反彈。2024年全年，航空旅客數較前一年成長4.6%，衡量運輸量的收益客公里（RPM）亦成長4.9%。然而，整體數字的成長掩蓋了深層次的結構變化。最顯著的趨勢是「休閒旅行」與「商務旅行」的復甦步調不一。受惠於被壓抑的旅行渴望，休閒需求率先且強勁反彈；相反地，由於遠距工作模式部分常態化，商務旅行需求復甦遲緩，僅恢復至疫情前約八成的水準。

受惠於被疫情壓抑的旅行渴望，休閒需求率先且強勁反彈。圖/取自AA官網

更關鍵的變化在於客層消費行為。疫情後，旅客對於飛行體驗的品質要求提高，導致「高端客艙」（如商務艙、優選經濟艙）的需求異常強勁，其恢復速度與票價水準均優於經濟艙。此一趨勢對不同商業模式的航空公司產生了截然不同的影響，直接牽動了後續的競爭格局與獲利表現。

競爭格局重塑：傳統航司與廉航命運分岔

在需求結構變遷的背景下，傳統全服務航空公司與廉價航空公司的發展軌跡出現明顯分歧。傳統航司（如美國航空、達美航空、聯合航空）憑藉其廣泛的「樞紐輻射式」航線網路、多元的艙等產品（能有效捕捉高溢價的高端需求），以及強大的國際航線布局，在復甦中佔據有利位置。它們甚至反向侵蝕廉價航空的傳統地盤，積極拓展休閒旅遊航線，並以「基本經濟艙」等 stripped-down 產品參與低價競爭。

反觀廉價航空公司（如西南航空、捷藍航空JetBlue、精神航空Spirit），其傳統優勢正被削弱。它們專精的點對點休閒市場，如今面臨傳統航司的激烈爭奪，價格優勢不再顯著。同時，其單一化的經濟艙產品難以滿足高漲的高端需求，導致單位收入成長受限。市場集中度進一步加劇此一態勢，前述三大傳統航司加上西南航空，合計已掌控美國國內市場逾八成的運量，中小型業者的生存空間受到擠壓。

經營績效的強烈對比：獲利與虧損的距離

經營成果的差異，將上述競爭態勢體現得淋漓盡致。2024年，主要傳統全服務航空公司在國內與國際市場均維持穩定獲利。關鍵在於，即便面臨通膨與人力成本上升的壓力，它們憑藉高端客艙的強勁需求，成功維持了較高的「單位收益」，有效抵銷了成本增加。其單位營業收入持續高於單位營業成本，顯示健康的獲利結構。

與之形成鮮明對比的是，廉價航空業者在2024年整體陷入營業虧損。它們陷入雙重擠壓：一方面，激烈的市場競爭使其難以調漲票價，單位收益成長停滯甚至下滑；另一方面，因全行業飛行員嚴重短缺引發的「搶人大戰」，導致人事成本大幅攀升，燃料價格也處於相對高點。收入無法跟上成本暴漲的步伐，導致其單位成本一度超過單位收入，獲利模型遭受嚴峻挑戰。其中，精神航空的財務困境尤為嚴重，最終在2024年底申請破產保護，進行重整。

廉價航空的絕地反擊：商業模式被迫轉型

廉價透過航網優化，果斷退出持續虧損的市場，並將多項附加服務與機票捆綁銷售，以提高每名旅客的平均收入。圖/取自Spirit官網

為求生存，主要廉價航空公司正被迫啟動前所未有的商業模式轉型，試圖打破困境。這場轉型圍繞著「增加收入」與「控制成本」兩大主軸，各家公司策略各異。

西南航空一改數十年來的核心政策，宣布將引入「座位預選」服務，並評估對託運行李收費的可能性，旨在開拓以往主動放棄的附加服務收入。捷藍航空則向上提升，計畫在國內航線引入「頭等艙」產品，並擴建機場貴賓室，直接競逐高端旅客。以精神航空、邊疆航空（Frontier）為代表的「超廉價航空」，則更著重於航網優化，果斷退出持續虧損的市場，並將多項附加服務與機票捆綁銷售，以提高每名旅客的平均收入。

同時，所有廉價航空都必須嚴格控制因薪資上漲和運能調整而飆升的成本。西南航空甚至提出了史無前例的裁員計畫與數十億美元的節省成本目標。這些舉措顯示，廉價航空正痛苦地告別過去那種單純依賴極低票價與極簡服務的單一競爭模式，走向更複雜、更多元的經營策略。

未來挑戰：成本、政策與空安的不確定性

展望未來，整個美國航空業仍須航行於一片充滿不確定性的空域。成本壓力是首要挑戰，尤其是波動劇烈且難以預測的航空燃油價格，以及因結構性人力短缺而可能持續上揚的勞工薪酬。區域航空公司因飛行員不足導致中小城市航線縮減的問題，雖在2024年因薪資改善略為緩和，但並未根本解決，影響航網的完整性。

更大的變數來自政治與國際關係。2025年川普（Donald Trump）政府再次執政後，其強硬的貿易政策已開始產生影響。例如，美國對加拿大施加高額關稅，導致雙邊關係緊張，已初步反映在加拿大旅客赴美需求的下降。有航空業高層指出，全球貿易環境的不確定性正抑制國際航空需求的成長。這意味著航空公司的國際航線布局需要更高的靈活性與風險意識。

此外，2025年初發生於華盛頓雷根國家機場（DCA）附近的致命空中碰撞事故，為業界敲響警鐘。此事件促使美國聯邦航空總署（FAA）全面檢討空域設計與航管系統現代化，一項涉及巨額投資、更新老舊雷達與設施、並大規模招募培訓航管員的長期計畫已經啟動。這雖是提升長期飛安與效率的必要之舉，但其執行的複雜度與資金需求，本身也是一項重大挑戰。

結語

綜觀而論，疫情後的復甦並非一場齊頭並進的盛宴，而是一場徹底的行業洗牌與壓力測試。傳統全服務航空公司憑藉其多元產品、全球網路與樞紐優勢，意外地在後疫情時代的需求結構中找到了更穩固的利基，證明其商業模式具有強大的韌性與適應力。反之，廉價航空則必須直面商業模式的根本挑戰，在價格優勢減弱與成本優勢侵蝕的雙重夾擊下，痛苦地尋求轉型與突破。

在市場高度集中、地緣政治波動、成本結構劇變，以及飛安系統亟待升級的複雜環境中，無論是傳統巨頭還是廉價航空，未來的成功都將取決於更精細的收入管理、更嚴苛的成本控制，以及面對不確定性時更敏捷的策略調整能力。美國天空的競爭，已進入一個更為複雜、也更為殘酷的新賽局。