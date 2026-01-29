【專欄】美國超越中國成為台灣第一大出口國

台灣在2025年的出口市場中，美國超越中國成為第一大出口國，主要原因是AI與半導體需求激增，加上地緣政治與供應鏈重組，使台灣對美出口快速成長，而對中出口則因為軍事壓力與市場風險下降。在1990年代，台灣出口結構是以美國、日本為主，1995年美國是台灣首位出口市場的最後一年，直到2025年，美國又回復為台灣首位出口市場。

■出口占比趨勢（1995–2025）

透過上表可以知道：

1999年：美國是台灣最大出口市場，出口占比約 35%；中國（含香港）約 20%。2000–2020年間：中國快速成長，成為台灣首位出口市場，尤其在電子零組件與中間財方面。

2025年：美國出口占比 30.9%，中國（含香港）占比 26.6%，美國再度回到首位。

■台灣對中國的出口

台灣對中國出口金額在2020年達到高峰（占比約43.9%），之後開始逐年下降；2023年出口對中國大幅衰退18.1%，2024年再減少至31.7%的占比，顯示減少趨勢自2020年後明顯加速。而減少的原因是：

1、美中貿易戰與科技制裁：美國擴大對中國半導體與高科技產品的限制，台灣出口轉向美國與其他市場。

2、中國內需疲弱：房市不振、產能過剩，導致塑化、金屬、工具機等傳統產業的出口下降。

3、供應鏈重組：國際大廠分散風險，推動「中國+1」策略，亦即：不再單純依賴中國作為唯一的製造基地或出口市場，而是在保留部分中國產能的同時，增加至少一個其他國家或地區的生產或市場據點。台灣的出口因此逐漸轉向美國與東協。

4、政治與軍事壓力：中國對台軍事施壓加劇，企業降低依賴中國市場。台灣企業在中國軍事壓力加劇下，正透過「供應鏈重組、出口市場多元化、海外投資布局」來降低對中國的依賴，並加強與美國、東南亞及歐洲的合作。

■台灣企業降低依賴中國

台灣企業為了降低對中國依賴的主要策略，可以敘述如下：

一、供應鏈重組

1.半導體業的台積電、聯電等逐步將先進製程投資轉往美國、日本，避免落入中國市場風險。

2、電子代工業例如富士康、廣達等在印度、越南設廠，分散生產基地，降低「中國製造」依存度。

3、台灣政府要求出口中國的高階晶片需取得許可，限制對華為、中芯國際等企業的供應。

二. 出口市場多元化

台灣的出口市場走上多元化，首先，美國市場對AI與半導體需求強勁，使2025年台灣對美出口占比達 30.9%，超越中國的 26.6%。

在東南亞市場方面，台灣企業積極拓展越南、泰國、馬來西亞等地，利用「中國+1」策略分散風險。在歐洲市場方面，台灣與歐盟加強半導體合作，建立安全供應鏈。企業在海外進行投資的布局，台積電在亞利桑那州投資千億美元建廠，確保與美國科技業緊密合作；在熊本設廠，與Sony、日企合作，強化日美供應鏈。電子代工業者在印度與越南加速布局，利用低成本與政策優惠。

三、政府政策的鼓勵

在政策方面，台灣政府推動「新南向政策」，鼓勵企業投資東南亞，減少對中國的依賴。在產業方面，經濟部指出，台灣要找到自己的利基市場，尤其在半導體技術領先領域，才能保持自主性。此外，台灣進行國際合作，例如美國與台灣加強軍事與經濟合作，確保供應鏈安全。